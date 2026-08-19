అమెరికా గ్రీన్ కార్డ్ కోసం చూస్తున్నారా? ట్రంప్ సర్కార్ కఠిన నిబంధనలు- సెప్టెంబర్ 18 నుంచి కొత్త చిక్కులు!
వీసా నిబంధనల్ని మరింత కఠినతరం చేసిన ట్రంప్ సర్కార్- భారతీయ దరఖాస్తుదారులు, నాన్- సిటిజెన్ కుటుంబాలకు ఇబ్బందులు- మెడికేడ్, ఫుడ్ స్టాంప్స్, ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం పొందితే గ్రీన్ కార్డ్ నిరాకరించే అవకాశం
Published : August 19, 2026 at 7:57 PM IST
US Green Card New Rules : అమెరికాలో శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్ కార్డ్) పొందాలని భావిస్తున్న భారతీయ వలసదారులతో పాటు ఇతర దేశాల వారికి రానున్న రోజుల్లో కష్టాలు మరింత పెరగనున్నాయి. ట్రంప్ ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ఛార్జ్ అనే నిబంధన నిర్వచనాన్ని మరింత విస్తరిస్తూ కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా అమెరికా ప్రభుత్వం అందించే వైద్య సాయం (మెడికేడ్), ఉచిత రేషన్ (ఫుడ్ స్టాంప్స్), లేదా ఇతర రకాల ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, ఆర్థిక సహాయం పొందే వలసదారులకు గ్రీన్ కార్డు దరఖాస్తుల్ని తిరస్కరించేలా ఈ నూతన కఠిన నిబంధనలు రూపొందించారు.
యూఎస్ సిటిజెన్షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీస్ (USCIS) రూపొందించిన ఈ కొత్త నిబంధన సెప్టెంబర్ 18 నుంచి అధికారికంగా అమల్లోకి రానుంది. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ హయాంలో 2022లో తీసుకొచ్చిన పబ్లిక్ ఛార్జ్ నిబంధనను రద్దు చేస్తూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 18 లేదా ఆ తర్వాత సమర్పించే అన్ని ఫార్మ్ I- 485 (అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్/గ్రీన్ కార్డు) దరఖాస్తులకు ఈ నియమాలు వర్తిస్తాయి.
పబ్లిక్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి? పాతది vs కొత్తది
సాధారణంగా అమెరికాకు వచ్చే విదేశీయులు అక్కడ స్వయం సమృద్ధి సాధించాలి తప్ప, ప్రభుత్వ ఖజానాపై లేదా పన్ను చెల్లింపుదారుల సొమ్ముపై ఆధారపడకూడదనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. గతంలో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం కేవలం రెండు రకాల ప్రభుత్వ సాయం పొందిన వారిని మాత్రమే పబ్లిక్ ఛార్జ్ కింద పరిగణించి గ్రీన్ కార్డు దరఖాస్తుల్ని తిరస్కరించేవారు. ఇందులో జీవనోపాధి కోసం ప్రభుత్వ ఇచ్చే నగదు సహాయం (క్యాష్ అసిస్టెన్స్), ప్రభుత్వ ఖర్చుతో దీర్ఘకాలం ఆస్పత్రులు లేదా సంరక్షణ కేంద్రాల్లో వైద్య సేవలు పొందడాన్ని ప్రతికూల అంశాలుగా పరిగణించేవారు. ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనల్ని చేర్చారు. ప్రభుత్వం అందించే ఉచిత వైద్యం (మధ్యతరగతి లేదా పేదల కోసం ఇచ్చే మెడికేడ్), రేషన్ లేదా ఆహార సాయం (ఫుడ్ స్టాంప్స్), ఫ్రీ హౌసింగ్ వోచర్లు, కాలేజీకి ఆర్థిక సాయం వంటి ఏ రకమైన ప్రభుత్వ పథకాన్ని పొందినా ఇప్పుడు దరఖాస్తుదారుడు గ్రీన్ కార్డు పొందడంలో అడ్డంకులుగా ఉన్నాయి.
అధికారులు కేవలం ప్రభుత్వ సాయాన్ని మాత్రమే కాకుండా, దరఖాస్తుదారుల వయస్సు, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ ఆర్థిక స్థితి, చదువు, ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు, వారిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వ సాయం (సబ్సిడీలు) అందుతుందా లేదా అన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తుల్లో దరఖాస్తుదారుడు ప్రభుత్వ సహాయంపై ఆధారపడతారని, ప్రభుత్వానికి భారంగా మారతారని భావించినా, వారి అభ్యర్థనను కూడా తిరస్కరించే అధికారం ఇమిగ్రేషన్ అధికారులకు కల్పించింది ట్రంప్ ప్రభుత్వం. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు పబ్లిక్ ఛార్జ్ బాండ్ చెల్లించే అవకాశాన్ని కూడా అధికారి సూచించే ఆప్షన్ ఉంది. దీని వల్ల చిన్న కారణంతో కూడా దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఇమిగ్రేషన్ నిపుణులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారతీయులకే ఎక్కువ నష్టం!
ట్రంప్ సర్కార్ ఈ కొత్త నిర్ణయం భారతీయ గ్రీన్ కార్డు ఆశావహులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించనుంది. అక్కడ శాశ్వత పౌరసత్వం కోసం ఎక్కువగా నిరీక్షించే వారిలే భారతీయులే ముందు వరుసలో ఉన్నారు. 2023 గణాంకాల ప్రకారం అమెరికాలో ఆ ఏడాది దాదాపు 12 లక్షల మంది గ్రీన్ కార్డులు పొందగా, 78100 మందికిపైగా (దాదాపు 7 శాతం) భారతీయులే ఉన్నారు. ఇక్కడ గ్రీన్ కార్డు పొందిన భారతీయుల్లో దాదాపు 60 శాతం మంది అమెరికా పౌరుడు లేదా గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్కు నేరుగా బంధువులుగా లేదా అమెరికా పౌరుడి ఇతర కుటుంబ సభ్యులుగా గ్రీన్ కార్డు పొందారు. ఇక ఈ కొత్త నిబంధనల భయంతో సుమారు 14 లక్షల నుంచి 41 లక్షల మంది నాన్- సిటిజెన్ కుటుంబాలు, తమ పిల్లలు లేదా బంధువుల కోసం వాడుతున్న ఉచిత వైద్య పథకాలు, ఇతర ప్రభుత్వ సేవల్ని రద్దు చేసుకునే అవకాశం ఉందని కేజర్ ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్ నివేదిక అంచనా వేస్తోంది.
వీరికి మాత్రం మినహాయింపు
అయితే ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొన్ని వర్గాల వారికి ఈ పబ్లిక్ ఛార్జ్ నిబంధనల నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు కల్పించింది. మానవతా దృక్పథంతో ఇచ్చే వీసాలు పొందిన వారికి ఇక్కడ ఊరట లభించింది. వీరిలో శరణార్థులు, ఆశ్రయం పొందిన వారు, మానవ అక్రమ రవాణా బాధితులు, నేరాల బారిన పడిన బాధితులు, గృహ హింసకు గురైన మహిళలు (VAWA కింద దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు), అమెరికా ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేసిన అఫ్గాన్, ఇరాక్ పౌరులు ఉన్నారు.
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