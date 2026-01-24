ETV Bharat / international

భారత్‌పై టారిఫ్​లు తగ్గించే యోచనలో అమెరికా!- ఆ కారణం వల్లేనా?

భారత్‌పై అమెరికా విధించిన సుంకాలు సగానికి తగ్గే అవకాశం

US Tariffs on India
US Tariffs on India (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 1:12 PM IST

US Tariffs on India : అమెరికా ప్రభుత్వం భారత్‌కు శుభవార్త చెప్పే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత వస్తువుల దిగుమతులపై విధిస్తున్న భారీ సుంకాలను వైట్​హౌస్​ తగ్గించే యోచనలో ఉంది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ పరోక్షంగా వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యాపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. అయినప్పటికీ భారత్ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసింది. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం అసహనం వ్యక్తం చేస్తోంది. రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొంటున్నందుకు భారత్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చేలా కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణ పన్నులతో పాటు అదనంగా 25 శాతం సుంకాన్ని విధించింది. దీంతో ప్రస్తుతం అమెరికాకు వెళ్లే భారత వస్తువులపై ఏకంగా 50 శాతం పన్నులు అమలవుతున్నాయి.

అయితే, ఇటీవల కాలంలో భారత్ రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులను గణనీయంగా తగ్గించుకుంది. ఈ మార్పును అమెరికా సానుకూలంగా తీసుకుంది. రష్యా ఆయిల్ కొనొద్దన్న తమ లక్ష్యం నెరవేరినట్లేనని మంత్రి బెసెంట్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించడం భారీ విజయం. ఆ కారణంతో విధించిన అదనపు టారిఫ్‌లు ఇంకా అమల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాటిని తొలగించడానికి ఒక మార్గం దొరికిందని భావిస్తున్నాను" అని వ్యాఖ్యానించారు.

