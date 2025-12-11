ETV Bharat / international

భారత్, చైనా విద్యార్థులు స్వదేశాలకు వెళ్లిపోవాల్సి రావడం సిగ్గుచేటు- గోల్డ్ కార్డ్‌తో వారిని అమెరికాలోనే!: ట్రంప్

గోల్డ్ కార్డ్‌తో విదేశీ విద్యార్థులను అమెరికాలోనే నిలుపుకుందాం- ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు కంపెనీలే గోల్డ్ కార్డ్ ఇవ్వాలి- విదేశీ విద్యార్థులు వెళ్లిపోకుండా ఆపేందుకు ఇదొక్కటే మార్గం- అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Trump On Indian Students
Trump On Indian Students (AP)
Trump On Indian Students : వలసదారులకు ఉద్దేశించిన గోల్డ్ కార్డ్‌‌ సేవలను ప్రారంభించే వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్, చైనా లాంటి దేశాల విద్యార్థులు అమెరికాలోని అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాల్లో పట్టభద్రులైన తర్వాత స్వదేశాలకు తిరిగి వెళ్లిపోవాల్సి వస్తుండటం సిగ్గుచేటు అని ఆయన కామెంట్ చేశారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చడానికి, వర్సిటీల్లో అత్యంత ప్రతిభ కనబర్చే వారిని అమెరికాలోనే నిలుపుకునేందుకు గోల్డ్ కార్డ్ దోహదపడుతుందని తెలిపారు. విదేశాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులను నియమించుకోవడానికి, వారిని ఇక్కడే నిలుపుకోవడానికి ఈ కార్డు వీలు కల్పిస్తుందని ట్రంప్ చెప్పారు.వాషింగ్టన్‌లోని వైట్ హౌస్‌లో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం వేదికగా ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పక్కనే ఐబీఎం భారత సంతతి సీఈఓ అరవింద్ కృష్ణ, డెల్ టెక్నాలజీస్ సీఈఓ మైఖేల్ డెల్ కూర్చున్నారు.

విదేశీ విద్యార్థుల వలసలపై ఫోకస్ పెట్టాం
"అమెరికాలోకి గొప్ప వ్యక్తులు రావడం ఒక బహుమతి. ఎందుకంటే వాళ్లు అమెరికాలో ఉండదగిన గొప్ప వ్యక్తులు అని మేం భావిస్తున్నాం. కానీ కొన్ని దేశాల వాళ్లు అమెరికాలోని కాలేజీలు, యూనివర్సిటీల్లో చదువు పూర్తయ్యాక, స్వదేశాలకు తిరిగి వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. భారత్, చైనా, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల నుంచి వచ్చే వారిలో ఈ ట్రెండ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. స్థానిక ప్రతికూలతల వల్ల, పట్టా చేతికొచ్చాక అమెరికాలో ఉండటాన్ని వాళ్లు కష్టంగా ఫీలవుతున్నారు. మన వర్సిటీల్లోని విదేశీ విద్యార్థులు స్వదేశాలకు వెళ్లిపోతుండటం సిగ్గుచేటు, హాస్యాస్పదమైన విషయం. మేం ఈ అంశాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తున్నాం" అని ట్రంప్ తెలిపారు.

విద్యార్థులకు అమెరికా కంపెనీలు గోల్డ్ కార్డులు ఇవ్వాలి
"అమెరికాలోని టాప్ యూనివర్సిటీల విద్యార్థులను నియమించుకున్నా, వాళ్లు ఉద్యోగంలో కొనసాగుతారో లేదో నిర్దిష్టంగా చెప్పలేమని నాతో చాలాసార్లు యాపిల్ సీఈఓ టిమ్ కుక్ చెప్పారు. ఈ లెక్కన మన వర్సిటీల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను దేశం బయటికి తరిమేస్తున్నాం. అమెరికాలో చదువుకునే విదేశీ విద్యార్థులంతా కెనడా సహా ఇతరత్రా దేశాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. అమెరికా వర్సిటీల్లో ప్రతిభ కనబర్చే విద్యార్థులను ఇక్కడే నిలుపుకునే మార్గం లేకపోవడం వల్లే ఇప్పటిదాకా ఇలా జరిగింది. ఇకపై ఈ సమస్య ఉండదు. ఎందుకంటే గోల్డ్ కార్డ్ వ్యవస్థ వచ్చేసింది. కంపెనీలు దీన్ని సమర్ధంగా వినియోగించుకోవచ్చు. వార్టన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీకి చెందిన స్టెర్న్ బిజినెస్ స్కూల్, హార్వర్డ్, ఎంఐటీ వంటి అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలకు అమెరికా కంపెనీలు వెళ్లొచ్చు. అక్కడున్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు గోల్డ్ కార్డులను ఇచ్చి అమెరికాలోనే ఉండేలా చేయొచ్చు. కచ్చితంగా ఇలా చేయొచ్చు" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

గోల్డ్ కార్డ్ ఇస్తే ఇక్కడే ఉండిపోతారు
"ఉదాహరణకు వార్టన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్‌లోని ఓ క్లాస్‌లో టాప్ గ్రేడ్‌ను సాధించిన ఓ విద్యార్థిని రిక్రూట్ చేసుకోవాలని ఐబీఎం భావించిందని అనుకుందాం. ఆ ప్రతిభావంతుడైన విద్యార్థి ఎక్కువ కాలం పాటు అమెరికాలో ఉండలేడని ఐబీఎం భావిస్తే, గోల్డ్ కార్డును కొని అతడికి ఇవ్వాలి. తద్వారా అతడిని దీర్ఘకాలం పాటు ఇక్కడే నిలుపుకోవచ్చు. గ్రీన్ కార్డుకు అత్యంత మెరుగైన రూపమే ఈ గోల్డ్ కార్డ్. గ్రీన్ కార్డును పొందడం అంత ఈజీ విషయమేం కాదు. గ్రీన్ కార్డు కంటే గోల్డ్ కార్డే బెటర్. దీనివల్ల అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు వస్తాయి. ఫలితంగా దేశం మరింతగా వికసిస్తుంది" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

రూ.9 కోట్ల నుంచి రూ.18 కోట్ల ధరకు గోల్డ్ కార్డ్
అమెరికా వాణిజ్య శాఖ మంత్రి హోవార్డ్ లుట్నిక్ ప్రకారం, వ్యక్తులైతే రూ.9 కోట్లను, ఒక ఉద్యోగి కోసం సంస్థ అయితే రూ.18 కోట్లను చెల్లించి గోల్డ్ కార్డ్‌ను పొందొచ్చు. దీన్నిపొందిన వారు అమెరికాలో ఉండటానికి పూర్తిగా అర్హులు. గోల్డ్ కార్డు తీసుకున్న వారికి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికా పౌరులు అయ్యే అర్హత వస్తుంది. పూర్తి వివరాలను trumpcard.gov వెబ్‌సైట్‌లో తెలుసుకోవచ్చు.

