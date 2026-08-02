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బలగాలు, ఆయుధాల కొరతపై పెంటగాన్‌ను హెచ్చరించిన యూఎస్ కమాండర్- ఇరాన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌ను కాపాడేదెలా?

ఇరాన్‌తో ఘర్షణల వేళ అమెరికన్ మిలిటరీ కమాండర్ హెచ్చరిక- సైనిక, ఆయుధ నిల్వలల కొరత- క్షిపణుల వినియోగంపై కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి రావచ్చునని పెంటగాన్‌కు నివేదిక

US General Warning
Gen. Alex Grynkewich Chief Of Us European Command (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 7:20 AM IST

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US General Warning : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్ బలగాల నుంచి అమెరికాకు తీవ్రమైన సవాళ్లు ఎదరవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇరాన్ నుంచి ఎదురవుతున్న బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడుల నుంచి ఇజ్రాయెల్‌ను రక్షించేందుకు అమెరికా వద్ద సరిపడా నావికాదళ బలగాలు లేవని, క్షిపణి నిరోధక నిల్వలు తగ్గిపోతున్నట్లు ఐరోపాలోని యూఎస్ మిలిటరీ కమాండర్ అలెక్సస్ గ్రింకెవిచ్ పెంటగాన్‌ను హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఒక అంతర్గత నివేదికను పెంటగాన్‌ను సమర్పించినట్లు 'వాషింగ్టన్ పోస్ట్' పత్రికలో ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇప్పుడు ఈ కథనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఆ నివేదికలో కీలక విషయాలు ఉన్నట్లు సదరు పత్రిక రాసుకొచ్చింది. అమెరికా త్వరలోనే క్షిపణి రక్షణ వనరుల వినియోగంపై అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని గ్రింకెవిచ్ హెచ్చరించినట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది. తన నివేదికలో జనరల్ గ్రింకెవిచ్ పెంటగాన్ నావికాదళాల కొరతను ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ ప్రయోగిస్తున్న బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడంలో మధ్యధరా సముద్రంలో మోహరించిన అమెరికన్ యుద్ధనౌకలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితిలో భూమధ్యధరా ప్రాంతానికి తక్షణమే మరో యుఎస్ నేవీ డిస్ట్రాయర్‌ను కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉందని గ్రింకెవిచ్ తన నివేదికలో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ అలా కేటాయించకపోతే యూరోపియన్ కమాండ్ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోక తప్పదని ఆయన వెల్లడించారు. నాటో మిత్రదేశాల రక్షణ లేదా ఇజ్రాయెల్‌ను రక్షించడం, ఈ ఈ రెండింటిలో ఒకదానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన విపత్కర పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆయన తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

అమెరికా యూరోపియన్ కమాండ్ కేవలం పశ్చిమాసియా భధ్రతకే కాకుండా, రష్యా నుంచి నాటో భూభాగానికి ఎదురయ్యే దాడులు, అమెరికా దాకా రాగల రష్యన్ సుదూర శ్రేణి క్షిపణులను పర్యవేక్షించే బాధ్యతను కూడా కలిగి ఉంది. నాటో సరిహద్దుల్లో తీవ్రమైన సవాళ్లు ఉన్న నేపథ్యంలో, రక్షణ బలగాలను పూర్తిస్థాయిలో ఇజ్రాయెల్ కేటాయింపులకు మళ్లించడం అమెరికా భద్రతకే ప్రమాదకరమని యూఎస్ మిలిటరీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే గ్రింకెవిచ్ ఈ నివేదికను పెంటగాన్‌కు అందజేసినట్లు తెలుస్తోంది.

గతంలోనూ ఇలాంటి వార్తలే
అమెరికా క్షిపణి నిల్వలు హరించుకుపోతున్నాయని గత కొద్ది రోజులుగా అమెరికన్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌పై ప్లాన్ చేసిన మిలిటరీ దాడులను ట్రంప్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా వద్ద ఉన్న వాయు రక్షణ ఆయుధ నిల్వలు వేగంగా ఖాళీ అవుతుండటంతో పెంటగాన్ కూడా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలను చేపట్టడం అమెరికాకు పెద్ద విషయం కాదు. ఒకవేళ అలా చేస్తే యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ వద్ద ఉన్న అత్యాధునిక ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణి నిల్వలు తీవ్రంగా క్షీణిస్తాయని, అది అమెరికా యుద్ధ సామర్థ్యాన్నే దెబ్బతీస్తుందని మిలటరీ వర్గాలు ఇప్పటికే పెంటగాన్‌ను హెచ్చరించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

ఇరాన్‌తో ఐదు నెలలుగా సాగుతున్న ఘర్షణల్లో అమెరికా తన అత్యాధునిక క్షిపణి నిల్వలను మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో ఖర్చు చేసినట్లు 'సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్' ఇప్పటికే చెప్పింది. ప్రెసిషన్ స్ట్రైక్ క్షిపణులు దాదాపు 45 శాతం ఇప్పటికే అమెరికా ఉపయోగించింది. థాడ్ ఇంటర్సెప్టర్లు 50 శాతం ఖర్చయ్యాయి. క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలో కీలకమైన పేట్రియట్ క్షిపణుల నిల్వలు నికరంగా 50 శాతం వరకు పడిపోయినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. టామాహాక్ క్రూయిజ్, జాయింట్ ఎయిర్-టు-సర్ఫేస్ స్టాండ్‌ఆఫ్ నిల్వలు, ఎస్ఎం-3, ఎస్ఎం-6 ఇంటర్సెప్టర్లు ఈ నిరోధక క్షిపణుల నిల్వలు కూడా భారీ స్థాయిలో తగ్గిపోయినట్లు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ నివేదికలే నిజమైతే ఈ నిల్వలను మళ్లీ భర్తీ చేయడానికి కొన్నేళ్ల సమయం పడుతుందని రక్షణ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇజ్రాయెల్ కంటే అమెరికావే ఎక్కువ
ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడుల నుంచి ఇజ్రాయెల్‌ను రక్షించే క్రమంలో, స్వయంగా ఇజ్రాయెల్ ఉపయోగించిన ఇంటర్సెప్టర్ల కంటే అమెరికానే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆయుధాలను ప్రయోగించింది. ఇజ్రాయెల్ వద్ద ఉన్న 'ఆరో', 'డేవిడ్స్ స్లింగ్' వంటి సొంత రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నప్పటికీ, దాడుల తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో అమెరికా యుద్ధనౌకల సహాయం అనివార్యమైంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా భారీ స్థాయిలో క్షపణలును వినియోగించాల్సి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

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