భారత్ మాకు చాలా ముఖ్యమైన మిత్ర దేశం: అమెరికా మంత్రి రూబియో
భారత పర్యటన వేళ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండియా తమకు చాలా ముఖ్యమైన మిత్రదేశమని పేర్కొన్నారు.
Published : October 18, 2026 at 9:49 AM IST
Marco Rubio On India : భారత్ తమకు చాలా ముఖ్యమైన మిత్రదేశమని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో తెలిపారు. ఏవైనా సుంకాలు లేదా ఆంక్షలు విధించే ముందు భారత్ ఇంధన అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని తెలిపారు. రష్యాపై ఆంక్షలు, ఇతర దేశాలపై సుంకాలు విధించడం వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో విశ్లేషించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 60 రోజుల సమయం తీసుకొంటున్నారని అన్నారు. రష్యా నుంచి ఇంధన విక్రయాలకు సంబంధించి 'లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్' కింద విధించాల్సిన కొన్ని ఆంక్షలను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మినహాయించిన మరుసటి రోజే ఇండియాతో సంబంధాల గురించి మార్కో రూబియో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.