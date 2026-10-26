96 గంటల్లో ఇరాన్పై భీకర దాడులకు యూఎస్ ప్లాన్ చేస్తోందా?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలు అందిన 96 గంటల్లో, యూఎస్ సైనిక బలగాలు ఇరాన్పై భారీ దాడులు చేయడానికి సిద్ధం ఉన్నట్లు ఓ తాజా నివేదిక పేర్కొంది.
Published : October 26, 2026 at 4:57 PM IST
US Forces Ready To Strike Iran : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం గురించి తర్జనభర్జన జరుగుతున్న వేళ, తాజాగా ఓ నివేదిక కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలు అందిన 96 గంటల్లోగా, ఇరాన్పై భారీ సైనిక దాడులు చేసేందుకు పశ్చిమాసియాలోని యూఎస్ బలగాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. అంతేకాదు ఈ సైనిక దాడులు నిర్వహించడానికి ఆ ప్రాంతంలో తగినంత స్థాయిలో అమెరికా సైనిక బలగాలను మోహరించినట్లు పేర్కొంది. ఈ విషయాన్ని అమెరికాకు చెందిన ఇద్దరు అధికారులు వెల్లడించినట్లు సీఎన్ఎన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
ఇరాన్ రాడార్లు, క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు, ఇతర సైనిక ఆస్తులు, స్థావరాలపై భారీ దాడులు చేసేందుకు అనువుగా అమెరికా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సదరు నివేదిక వెల్లడించింది. "ఇది చాలా పెద్ద ప్రయత్నం అవుతుంది" అని సదరు అమెరికా అధికారులు చెప్పినట్లు వెల్లడించింది. "మాజీ అమెరికా అధికారులు కూడా ఇదే విధంగా భావిస్తున్నారు. అయితే వారిలో కొందరు ట్రంప్ ఈ దాడులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తారా, లేదా అనే అనుమానం తమకు లేదని, అయితే ఎప్పుడు ఆదేశిస్తారు అన్నదే తమ ముందున్న ప్రశ్న అని చెప్పారు. బహుశా ఈ ఆదేశం ఈ ఏడాది చివర్లో ఎప్పుడైనా రావచ్చు, బహుశా అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉంది" అని నివేదిక పేర్కొంది.
ఇరాన్తో యుద్ధం అంత సులువు కాదు!
నివేదిక ప్రకారం, ఇరాన్ బలగాలకు ఇప్పుడు అమెరికా సైనిక వ్యూహాలపై బాగా అవగాహన ఏర్పడింది. అందువల్ల అమెరికా సైన్యానికి, ఇరాన్లోని లక్ష్యాలను ఛేదించడం కాస్త కష్టతరంగానే ఉంటుందని సదరు అధికారులు అంగీకరించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTOM), పెంటగాన్ అధికారులు ఇరాన్లోని ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, సైనిక స్థావరాలు, అణుకర్మాగారాలతో సహా వివిధ కీలక లక్ష్యాల జాబితాను రూపొందిస్తున్నారు. మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత ఏం చేయాలనే విషయంలో ట్రంప్ ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదని, అయినప్పటికీ భారీ సైనిక చర్యకు ఆదేశించే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోందని సదరు అధికారులు సీఎన్ఎన్కు చెప్పారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ట్రంప్ గతంలోనూ ఇలాంటి సైనిక చర్యలకు మొగ్గు చూపి, చివరి క్షణంలో వెనక్కి తగ్గిన సందర్భాలు ఉన్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే సీఎన్ఎన్ ప్రచురించిన ఈ నివేదికపై వ్యాఖ్యానించడానికి శ్వేతసౌధం నిరాకరించింది. పెంటగాన్కు చెందిన ఓ అధికారి దీనిపై స్పందిస్తూ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆదేశించిన పని చేయడమే తమ పని పేర్కొన్నారు.
ప్రతీకార దాడులు తప్పవ్!
ఒకవేళ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి మళ్లీ ఇరాన్, యెమెన్లోని హూతీలపై దాడులు చేస్తే, అవి కూడా తీవ్ర ప్రతీకార దాడులకు దిగవచ్చని యూఎస్ నిఘా వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. బహుశా పశ్చిమాసియా అంతటా, అంతకు మించి కూడా అమెరికన్ సైనికులను, సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యం చేసుకుని ప్రతీకారం తీర్చుకునే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
"డైరెక్టర్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ జే క్లేటన్ నుంచి యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోకు అక్టోబర్ 23న ఒక మెమో అందింది. అందులో అమెరికా సైనికులను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రయత్నాలను ఇరాన్ భారీగా పెంచిందని ఉంది. పశ్చిమాసియా, కొన్ని ఇతర దేశాల్లో ఈ కుట్ర ప్రయత్నాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయని అమెరికా నిఘా వర్గాలు కనుగొన్నట్లు అందులో ఉంది. అయితే ఇరాన్, హూతీలు మొదటిగా, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైనికులపై దాడులు చేసే అవకాశం లేదని అమెరికా నిఘా అధికారులు భావిస్తున్నారు. కానీ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు దాడులు చేస్తే మాత్రం, అవి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి వెనుకాడవని అంచనా వేస్తున్నారు" అని సీఎన్ఎన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. 'ఇరాన్, హూతీల నుంచి ఎదురవుతున్న తీవ్ర ప్రతిఘటనల వల్ల ప్రాంతీయ ముప్పు ఏర్పడుతోంది. అందుకే సౌదీ అరేబియా- రియాద్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయానికి ఖాళీ చేయమని ఆదేశాలు అందాయి. రానున్న రోజుల్లో ఇతర కేంద్రాలకు కూడా ఇలాంటి ఆదేశాలు అందే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ అలాంటి ఆదేశాలు రాకపోయినా, సిబ్బందిని మాత్రం తగ్గించే అవకాశం ఉందని ఓ అధికారి తమకు చెప్పినట్లు' సీఎన్ఎన్ పేర్కొంది.
దాడులకే మొగ్గు చూపుతున్న నెతన్యాహు
ఇదిలా ఉండగా, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ అమెరికాతో కలిసి ఇరాన్పై మళ్లీ దాడులు చేయాలని భావిస్తున్నారు. కానీ ట్రంప్ ప్రభుత్వం మాత్రం కాస్త వేచిచూడమని ఆయనకు చెప్పినట్లు సీఎన్ఎన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. "ఎన్నికలకు ముందే ఇరాన్పై సంయుక్త దాడులు చేద్దామని నెతన్యాహు కోరుతున్నారు. ఇందుకోసం ట్రంప్ను ఒప్పించడానికి కూడా ప్రయత్నించారు. కానీ ట్రంప్ పచ్చజెండా ఊపలేదు" అని ఇజ్రాయెల్ భద్రతా వర్గాలు తమకు తెలిపాయని సీఎన్ఎన్ పేర్కొంది.
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