ఇరాన్ వంతెనలే లక్ష్యంగా అమెరికా దాడులు- గల్ఫ్లోని ట్రంప్ ఆస్తులపై టెహ్రాన్ ఎటాక్!
ఇరాన్ స్థావలపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డ అమెరికా సైన్యం- - బహ్రెయిన్, కువైట్ దేశాలుపై ఇరాన్ ప్రతిదాడి
Published : July 17, 2026 at 8:05 AM IST
US Force Strikes On Iran : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య పరస్పర దాడుల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. వరుసగా ఆరో రాత్రి ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా విరుచుకుపడింది. ముఖ్యంగా ఇరాన్లోని కీలక వంతెనలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో కనీసం ఏడుగురు మరణించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఓ వార్తా సంస్థ ద్వారా తెలిపింది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన కీలకమైన 14-అంశాల అవగాహన ఒప్పందం పూర్తిగా విఫలం కావడంతో ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఒప్పందం ఉల్లంఘన నేపథ్యంలో అమెరికా సైన్యం ఇరాన్పై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది.
గల్ఫ్లోని ట్రంప్ ఆస్తులపై ఇరాన్ గురి
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు చెందిన ఆస్తులపై ఇరాన్ గురిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. టెహ్రాన్ మీడియా ప్రకారం, ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC), గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని ట్రంప్నకు చెందిన ఆస్తులను దాడులు చేయడం కోసం లక్ష్యాలను గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ జాబితాలో యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, ఒమన్ దేశాల్లోని ట్రంప్ బ్రాండెడ్ హోటళ్లు, గోల్ఫ్ క్లబ్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా ఇప్పటికే ఇరాన్ పక్కనే ఉన్న బహ్రెయిన్, కువైట్ దేశాలపై దాడులు ముమ్మరం చేసింది.
తాజాగా గురువారం రాత్రి కూడా అమెరికా రక్షణ దళాలు ఇరాన్ భూభాగంపై భీకర వైమానిక దాడులు చేశాయి. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోందని అమెరికా రక్షణ వర్గాలు తెలిపాయి. హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రయాణించే అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలకు ఇరాన్ నుంచి తీవ్ర ముప్పు పొంచి ఉందని వాషింగ్టన్ చాలా రోజులుగా చెబుతోంది. ఈ ముప్పును తప్పించడానికే తాము ఈ సైనిక చర్యకు పూనుకున్నట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) స్పష్టం చేసింది.
"గురువారం రాత్రి కూడా అమెరికా దళాలు ఇరాన్పై దాడులను ప్రారంభించాయి. ఇరాన్ దూకుడును కట్టడి చేయడానికి, వారి సైనిక శక్తిని నిర్వీర్యం చేయడానికి ఆరో రోజు రాత్రి కూడా మా బలగాలు విజయవంతంగా దాడులు నిర్వహించాయి."
-సెంటకామ్
అమెరికా జరిపిన వైమానిక దాడుల ధాటికి దక్షిణ ఇరాన్ ప్రాంతంలో భారీ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక వార్తా సంస్థ 'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్' (ఐఆర్ఐబీ) వెల్లడించింది. అమెరికా యుద్ధ విమానాలు ప్రయోగించిన క్షిపణులు ఇరాన్లోని వ్యూహాత్మక నగరాలపై పడ్డాయని ఐఆర్ఐబీ పేర్కొంది.
ఇరాన్కు వ్యూహాత్మకంగా, ఆర్థికంగా ఎంతో కీలకమైన రేవు పట్టణం బందర్ అబ్బాస్ పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వరుస పేలుళ్లు సంభవించాయి. బాంబుల ధాటికి ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. దక్షిణ తీరప్రాంతంలోని బుషెహర్ ప్రావిన్స్లో కూడా రెండు భారీ పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయని అక్కడి గవర్నర్ ధృవీకరించారు. బందర్ అబ్బాస్ తీరానికి సమీపంలో ఉండే వ్యూహాత్మక దీవి 'ఖేష్మ్ ఐలాండ్' కూడా అమెరికా దాడులతో దెబ్బతిన్నది. ఈ దీవిలోని 'మసాన్' గ్రామం పరిసర ప్రాంతాలలో ఏకంగా ఎనిమిది భారీ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.
అమెరికా బలగాలు సైనిక స్థావరాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, ఈ దాడుల ప్రభావం సామాన్య ప్రజలపై కూడా పడినట్లు తెలుస్తోంది. బందర్ అబ్బాస్ నగరంలోని 'తప్పే అల్లా అక్బర్' అనే నివాస ప్రాంతంపై జరిగిన దాడిలో ఏడుగురు పౌరులు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు అక్కడి మీడియా నివేదించింద. ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే హర్మూజ్గాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రంగంలోకి దిగింది. నగరంలోని అన్ని అత్యవసర రెస్క్యూ బృందాలను, వైద్య సిబ్బందిని హై అలర్ట్లో ఉంచినట్లు ఆ విభాగం ప్రకటించింది. గాయపడిన వారికి ప్రాణాపాయం తప్పించేందుకు అవసరమైన అత్యవసర చికిత్సలను తక్షణమే ప్రారంభించినట్లు వైద్య అధికారులు వెల్లడించారు.
అమెరికా సైన్యం టార్గేట్స్ ఇవే
ఇరాన్ సైనిక వ్యూహాలను, దాడులను పర్యవేక్షించే ప్రధాన నియంత్రణ కేంద్రాలు, అమెరికా యుద్ధ విమానాలను అడ్డుకునేందుకు టెహ్రాన్ ఏర్పాటు చేసుకున్న వైమానిక రక్షణ క్షిపణి వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేయడమే అమెరికా టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలపైకి ఇరాన్ ప్రయోగించే డ్రోన్లు, క్షిపణుల నిల్వ కేంద్రాలు, సముద్రంలో నౌకల కదలికలను నిఘా వేసే తీరప్రాంత రాడార్ కేంద్రాలు అమెరికా లక్ష్యాల్లో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ దాడుల కోసం అమెరికా బలగాలు అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాలను ఛేదించే 'ప్రిసిషన్-గైడెడ్ మునిషన్స్' సాంకేతికతను ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది.
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