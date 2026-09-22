ఇరాన్పై అమెరికా కొత్త అస్త్రం- ఆ దేశ విమానాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంక్షలు
ఇరాన్ విమానాలకు షాకిచ్చిన అమెరికా- సెప్టెంబరు 23 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరాన్ విమాన సర్వీసులు బంద్- ఈ మేరకు ప్రకటన చేసిన యూఎస్ ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్
Published : September 22, 2026 at 1:02 PM IST
America Sanctions On Iran Airlines : పశ్చియాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇరాన్ను దెబ్బతీసేందుకు అగ్రరాజ్యం అమెరికా కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తోంది. దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని ఇరాన్పై ఆంక్షల అస్త్రాలను ప్రయోగిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 23 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరాన్కు చెందిన అన్ని విమానయాన సంస్థల సర్వీసులను నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒకవేళ ఇరాన్ విమానయాన సంస్థలకు సేవలు అందించడం కొనసాగిస్తే, విదేశీ కంపెనీలపై ద్వితీయ (సెకండరీ) ఆంక్షలు విధిస్తామని హెచ్చరించింది. అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమై ఏడు నెలలు పూర్తవుతున్న తరుణంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ఈ ప్రకటన చేశారు.
"ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఇరాన్ విమానయాన సంస్థల కార్యకలాపాలు నిలిపివేస్తాం. ఇకపై అవి ఎయిర్పోర్టులకే పరిమితమవుతాయి. సెప్టెంబర్ 23 నుంచే ఈ గ్లోబల్ షట్డౌన్ మొదలవుతుంది. ఒకవేళ విదేశీ కంపెనీలు ఇరాన్ విమానయాన సంస్థలకు సేవలు కొనసాగిస్తే వాటిపైనా సెకండరీ ఆంక్షలు విధిస్తాం. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో దిగిన ఇరాన్ విమానాలకు ఇంధనం అందించడం, ల్యాండింగ్ సేవలు, టికెట్ల అమ్మకం వంటివి చేపడితే ఆ దేశాలను డాలర్ వ్యవస్థ నుంచి బయటకు నెట్టేస్తాం. ఇరాన్ విమానయాన రంగానికి మద్దతిస్తున్న ఇతర దేశాలను కూడా లక్ష్యం చేసుకుంటాం."
-స్కాట్ బెసెంట్, అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి
ఇరాన్ విమానాలపై ఇరాక్, జార్జియా, తుర్కియే ఆంక్షలు
అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకటన తర్వాత ఇరాక్, జార్జియా, తుర్కియే వంటి దేశాలు తమ దగ్గర ఇరాన్ విమానయాన సంస్థల కార్యకలాపాలను నిషేధిస్తున్నట్లు తెలిపాయి. తమ దేశంలో ఇరాన్ విమానయాన సంస్థల సర్వీసులను నిలిపివేస్తామని ఇరాక్ ప్రకటించింది. తమ భూభాగంలోకి రాకుండా ఇరాన్ విమానాలను నిషేధిస్తామని జార్జియా పేర్కొంది. తుర్కియే ప్రభుత్వ అభ్యర్థన మేరకు తమ సేవలను నిలిపివేసినట్లు ఇరాన్ విమానయాన సంస్థ మహాన్ తెలిపింది.
ఇరాన్పై యూఎస్ ఆంక్షల పరంపర
కాగా, ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేయడానికి ఆ దేశంలోని ఇంధన, నౌకా రవాణా, సాంకేతిక, బంగారం, డిజిటల్ ఆస్తులు వంటి రంగాలను సైతం లక్ష్యం చేసుకోవడానికి అమెరికా సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇరాన్ విమానయానంపై ఆంక్షలకు దిగింది. గురువారం (సెప్టెంబరు 24న) చైనా అధినేత షీ జిన్పింగ్తో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జరపనున్న శిఖరాగ్ర సమావేశానికి పునాది వేసేందుకు చైనా ఉప ప్రధాని హే లిఫెంగ్తో స్కాట్ బెసెంట్ ఆర్థిక చర్చలు జరిపారు. అనంతరం ఇరాన్పై ఆంక్షల పర్వం కొనసాగించారు. ఇప్పటికే ఇరాన్పై బెసెంట్ 'ఎకనామిక్ డి-డే' ఆంక్షలను విధించారు. తమతో యుద్ధం చేస్తున్న ఇరాన్ను ఆర్థికంగా ఏకాకిని చేసేందుకు అమెరికా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
కోడ్-100 అలర్ట్ను జారీ చేసిన ఇరాన్!
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో తీవ్రమైన ఘర్షణలు నేపథ్యంలో ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ సాయుధ దళాలకు 'కోడ్ 100' అలర్ట్ను జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ హెచ్చరికను ఆ దేశ అత్యున్నత స్థాయి సైనిక సన్నద్ధతగా రక్షణ రంగ నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ క్యాంప్ డేవిడ్ నుంచి షెడ్యూల్ సమయం కంటే ముందుగానే వైట్హౌస్కు తిరిగి రావడం, ఈ అలర్ట్ జారీ కావడం దాదాపు ఒకేసారి జరగడం గమనార్హం. దీంతో పశ్చిమాసియాలో భీకర దాడులు తప్పవా? అనే చర్చ ప్రపంచ దేశాల్లో జరుగుతోంది.
కోడ్-100 అలర్ట్ జారీ అంటే దేనికి సంకేతం?
'కోడ్ 100' అలర్ట్ను ఇరాన్ సాయుధ దళాలకు అత్యున్నత స్థాయి సంసిద్ధతగా అభివర్ణిస్తారు. ఇది అమలు చేయడమంటే తమ దేశంపై జరగబోయే దాడికి దీటుగా స్పందించడానికి సైనిక, భద్రతా దళాలను సిద్ధంగా ఉంచడమేనన్నమాట. దళాలను అవసరమైన చోట వేగంగా మోహరించేలా, యుద్ధ ప్రాతిపదికన సైనిక సమాచార మార్పిడి చేసేలా చర్యలుంటాయి.
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