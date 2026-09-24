ట్రంప్నకు షాకిచ్చిన కోర్టు - ఆ మూడు మీడియా సంస్థలపై బ్యాన్ను తొలిగించిన న్యాయస్థానం
వైట్హౌస్లోకి సీఎన్ఎన్, ఎంఎస్నౌ, పొలిటికో వార్తా సంస్థల ప్రవేశంపై నిషేధం విధించిన ట్రంప్- ఈ నిర్ణయాన్ని కోర్టులో సవాల్ చేసిన మీడియా సంస్థలు- ఈ బ్యాన్ ఎత్తివేస్తూ అమెరికా ఫెడరల్ న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : September 24, 2026 at 12:20 PM IST
Federal Court On Media Ban In White House : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు కోర్టులో చుక్కెదురైంది. శ్వేతసౌధంలో అడుగుపెట్టకుండా సీఎన్ఎన్, ఎంఎస్ నౌ, పొలిటికో జర్నలిస్టులపై ట్రంప్ విధించిన నిషేధాన్ని యూఎస్ ఫెడరల్ న్యాయమూర్తి తిమోతి కెల్లీ తొలగించారు. ఈ సంస్థ జర్నలిస్టులు వైట్హౌస్లో అడుగుపెట్టేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. వైట్ హౌస్లోకి తమను అనుమతించకూడదన్న ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆ మూడు మీడియా సంస్థలు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన తిమోతి కెల్లీ ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేశారు.