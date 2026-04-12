అమెరికా వల్లే చర్చలు విఫలం- మా నమ్మకాన్ని పొందలేకపోయింది : ఇరాన్‌

అమెరికాతో చర్చలు విఫలం కావడానికి అగ్రరాజ్యమే కారణం- అమెరికన్లు తమ నమ్మకాన్ని పొందలేకపోయారు- ఎక్స్‌ వేదికగా ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్‌ ఘాలిబఫ్‌ ఆరోపణలు

Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 12, 2026 at 7:21 PM IST

Iran On US Talks Fail : పశ్చిమాసియా వివాదాన్ని పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా జరిగిన చర్చల్లో ఇరాన్ నమ్మకాన్ని పొందడంలో అమెరికా విఫలమైందని ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్‌ ఘాలిబఫ్‌ ఆరోపించారు. యుద్ధం ముగింపునకు సంబంధించి అమెరికాతో చర్చలు విఫలం కావడానికి అగ్రరాజ్యమే కారణమని వ్యాఖ్యానించారు. 21 గంటల పాటు జరిగిన చర్చల సందర్భంగా తమ ప్రతినిధి బృందం సానుకూల ప్రతిపాదనలు అందించిందనప్పటికీ, అమెరికన్లు తమ నమ్మకాన్ని పొందలేకపోయారని ఎక్స్‌ వేదికగా తెలిపారు.

"యుద్ధం ముగింపు విషయంలో మాకు సదుద్దేశం, సంకల్పం ఉన్నాయని స్పష్టంగా చెప్పాను. కానీ గత రెండు యుద్ధాల అనుభవం కారణంగా మాకు ప్రత్యర్థి పక్షంపై నమ్మకం లేదు. ఇప్పుడు మా నమ్మకాన్ని సంపాదించుకోగలదా లేదా అనే విషయంపై ఆ దేశం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. ఇరాన్ ప్రజల హక్కుల సాధన కోసం సైనిక పోరాటంతో పాటు దౌత్యం కూడా మరొక మార్గమని మేం విశ్వసిస్తున్నాం. ఇరానీయులు 40 రోజుల పాటు చేసిన జాతీయ రక్షణ విజయాలను పటిష్ఠం చేసే మా ప్రయత్నాలను ఒక్క క్షణం కూడా వదులుకోం."
- ఘాలిబఫ్‌, ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్‌

ఇదిలా ఉండగా, అగ్రరాజ్యంతో చర్చలకు ఇరాన్‌ తరఫున ఘాలిబఫ్‌తో పాటు, ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాగ్చీ నాయకత్వం వహించారు. అయితే, శాంతి చర్చలకు వేదికగా నిలిచిన పాకిస్థాన్‌కు ఘాలిబఫ్​ అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే సుదీర్ఘంగా జరిగిన చర్చల్లో అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసిన తన బృందాన్ని కూడా ఆయన అభినందించారు. కాగా, పాకిస్థాన్‌ వేదికగా ఇరాన్‌- అమెరికాల మధ్య నిర్వహించిన శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఇరాన్‌ తమ షరతులు అంగీకరించని కారణంగా ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ పేర్కొన్నారు. చర్చలను అర్ధంతరంగా ముగించి జేడీ వాన్స్‌ బృందం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. 21 గంటలు నిరంతాయంగా ఇరాన్‌తో సాగిన చర్చల్లో ఇరుదేశాల మధ్య ఎలాంటి ఒప్పందం జరగలేదని జేడీ వాన్స్ పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆ 21 గంటలు అనేక కీలకమైన విషయాలపై చర్చించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఒప్పందానికి అనుకూలంగా తాము షరతులు విధించామని, కానీ వాటిని ఇరాన్‌ ప్రతినిధులు అంగీకరించలేదని వాన్స్‌ పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, యుద్ధ ముగింపు కోసం జరిగిన ఈ చర్చల్లో అమెరికా అర్థం లేని డిమాండ్లు చేసిందని ఇరాన్‌ ఆరోపించింది. అమెరికాతో చర్చల అనంతరం ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. అమెరికా మితిమీరిన డిమాండ్ల వల్ల ఒప్పందానికి రాలేకపోయామని స్పష్టం చేసింది. చర్చల సందర్భంగా వివాదాస్పద అంశాలు లేవనెత్తారని, హర్మూజ్ జలసంధి, అణు హక్కుల వంటి వివాదాస్పద అంశాలు ప్రస్తావించారని ఇరాన్‌ వ్యాఖ్యానించింది.

యుద్ధం కారణంగా 3,375 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు!
మరోవైపు, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో జరిగిన యుద్ధంలో సంభవించిన మరణాల సంఖ్యను ఇరాన్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటివరకు 3,375 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఇరాన్ ఫోరెన్సిక్ విభాగం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు మరణాల వివరాలను ఇరాన్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ ఆర్గనైజేషన్ అధినేత అబ్బాస్ మస్జెదీ అరానీ అక్కడి మీడియాకు చెప్పారు. ఫోరెన్సిక్ అధికారులు ఇప్పటివరకు 3 వేల 375 మృతదేహాలను గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు.మృతుల్లో 2,875 మంది పురుషులు, దాదాపు 500 మంది మహిళలు ఉన్నట్లు అరానీ తెలిపారు. యుద్ధం వల్ల తమ దేశంలో భారీగా ప్రాణనష్టం సంభవించిందన్నారు. దాడుల తీవ్రత దృష్ట్యా మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

