రష్యా చమురుపై ఆంక్షలను మళ్లీ సడలించిన అమెరికా- కొనుగోళ్లకు మరో నెల రోజుల ఛాన్స్​

సముద్రంలో ఉన్న రష్యా చమురుపై ఆంక్షల మినహాయింపును మరో నెల పొడిగించిన అమెరికా- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల పెరుగుదలతో నిర్ణయం- ఇంధన అవసరాలు ఉన్న దేశాలకు సరఫరా కొనసాగేందుకు చర్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 8:24 AM IST

US On Russia Crude Oil : అమెరికా మరోసారి రష్యా చమురుపై ఆంక్షలను సడలించింది. ఏప్రిల్ 17 లేదా అంతకంటే ముందు నుంచి సముద్రంలో నిలిచిపోయిన రష్యా ముడి చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రపంచ దేశాలకు మరో నెల గడువు ఇచ్చింది. ఈ మినహాయింపును జూన్ 17 వరకు పొడిగిస్తూ అమెరికా ఆర్థిక శాఖకు చెందిన ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ (ఓఎఫ్ఏసీ) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఈ మేరకు విడుదలైన జనరల్ లైసెన్స్ 134C ప్రకారం, మే 18 నుంచి కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. గతంలో ఏప్రిల్ 17న జారీ చేసిన 134B లైసెన్స్ మే 16తో ముగియగా, దాని స్థానంలో తాజా లైసెన్స్‌ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా సైనిక చర్యల తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరాలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ముఖ్యంగా చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడే పలు దేశాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో అదనపు సరఫరాలకు అవకాశం కల్పించేందుకు అమెరికా మార్చి నెలలో తొలిసారిగా రష్యా చమురుపై ఆంక్షల మినహాయింపును ప్రకటించింది.

మార్చి 5 నుంచి నెల రోజుల పాటు ఇచ్చిన ఆ మినహాయింపును తర్వాత ఏప్రిల్ 11 వరకు, అనంతరం మే 16 వరకు పొడిగించారు. తాజాగా మూడోసారి మరో నెల గడువు ఇస్తూ అమెరికా నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ ముడి చమురు మార్కెట్‌లో స్థిరత్వం కొనసాగించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇంధన అవసరాలు అధికంగా ఉన్న దేశాలకు సరఫరాలు అంతరాయం లేకుండా కొనసాగేందుకు ఈ సడలింపు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. అవసరమైతే ఆయా దేశాలకు ప్రత్యేక అనుమతులు కూడా ఇస్తామని వెల్లడించారు.

అయితే ఈ మినహాయింపు అందరికీ వర్తించదని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్, ఉత్తర కొరియా, క్యూబా, అలాగే ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా ఆక్రమిత ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తులు, సంస్థలు లేదా జాయింట్ వెంచర్లకు ఈ సడలింపు వర్తించదని తెలిపింది. మరోవైపు, అమెరికా ఆంక్షల మినహాయింపులతో సంబంధం లేకుండా భారత్ మాత్రం రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగిస్తోందని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ స్పష్టం చేశారు. వాణిజ్యపరమైన అంశాలు, ధరలు, సరఫరా పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.

దేశంలో చమురు కొరత లేదని, ముందస్తు ఒప్పందాల ద్వారా తగిన నిల్వలు సిద్ధంగా ఉంచుతున్నామని ఆమె వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పరిస్థితులు మారుతున్నా, దేశీయ అవసరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇక అమెరికా తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంపై రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా చర్చ సాగుతోంది. రష్యాపై ఆంక్షలు కొనసాగిస్తున్నామని చెబుతున్న అమెరికానే మరోవైపు మినహాయింపులు ఇస్తుండటం వ్యూహాత్మక నిర్ణయమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావంతో పెరిగిన చమురు ధరలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుండటంతో, అమెరికా తాత్కాలిక సడలింపుల మార్గాన్ని ఎంచుకుందనే విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి.

అమెరికా సెనెట్ డెమోక్రాట్లు గతంలో ఈ మినహాయింపులపై విమర్శలు చేశారు. రష్యా చమురుకు సడలింపులు ఇవ్వడం వల్ల మాస్కోకు భారీ ఆదాయం వస్తోందని వారు ఆరోపించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన ధరల కారణంగా రోజుకు దాదాపు 150 మిలియన్ డాలర్ల వరకు రష్యాకు అదనపు లాభం వస్తోందని అంచనా వేశారు. తొలి మినహాయింపు గడువు ముగిసే నాటికి రష్యా నాలుగు బిలియన్ డాలర్లకు పైగా లాభపడిందని కూడా పేర్కొన్నారు. అయితే అమెరికా ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌లో సరఫరా అంతరాయం తలెత్తకుండా చూడటం ముఖ్యమని చెబుతోంది. ఇంధన భద్రత, ధరల నియంత్రణ, ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వం దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేస్తోంది.

