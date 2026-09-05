'నెలకు 25వేలమంది సైనికుల మృతి'- యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు రష్యా, ఉక్రెయిన్కు ట్రంప్ దూతలు
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- మాస్కో, కైవ్కు అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారులు విట్కాఫ్, కుష్నర్- శాంతి ప్రతిపాదలనపై ఇరు దేశాలతో చర్చలు
Published : September 5, 2026 at 6:50 AM IST
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధానికి తెరదించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దౌత్య ప్రయత్నాలు తీవ్రతరం చేశారు. శాంతి ప్రతిపాదనను చర్చించేందుకు తన ప్రత్యేక రాయబారులుగా స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్లను రష్యా, ఉక్రెయిన్కు ట్రంప్ ప్రకటించారు. వైట్హౌస్లోని ఓవల్ ఆఫీస్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్-రష్యా మధ్య సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి తెరదించే లక్ష్యంతో ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వ్లాదిమిర్ పుతిన్, జెలెన్స్కీల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చి ఈ యుద్ధాన్ని ముగించడమే ఈ పర్యటన ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
యుద్ధంలో జరుగుతున్న ప్రాణనష్టంపై ట్రంప్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇరు వైపులా కలిపి నెలకు సగటున దాదాపు 25,000 మంది సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ భారీ ప్రాణనష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ఇకపై ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఈ యుద్ధాన్ని తక్షణమే ముగించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. ఉక్రెయిన్-రష్యాతో శాంతి ప్రతిపాదనపై చర్చించేందుకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించగల సత్తా ఉన్న ఇద్దరిని తాము ఈ మిషన్ కోసం ఎంపిక చేసినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు.
స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్లు గతంలోనూ పలు కీలక బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వర్తించారన్నారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం బాధ్యతలను కూడా వారికే అప్పగించినట్లు తెలిపారు. ఈ శాంతి ప్రణాళికలో భాగంగా ఉక్రెయిన్ తన దేశ భూభాగాలను రష్యాకు విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుందా? అనే మీడియా ప్రతినిధుల ప్రశ్నకు ట్రంప్ ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పారు. ఆ ప్రాంతీయ వివాదాల కోణాన్ని ప్రస్తుతానికి తోసిపుచ్చారు. తమ ప్రభుత్వం కేవలం ఒక స్పష్టమైన, సమగ్రమైన శాంతి ఆలోచనను మాత్రమే ఇరు దేశాల ముందుంచుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదం సాధారణ రాజకీయాల కంటే ఇరు దేశాల అధినేతల వ్యక్తిగత సంబంధాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉందని ట్రంప్ వివరించారు. పుతిన్, జెలెన్స్కీల మధ్య నెలకొన్న తీవ్రమైన వ్యక్తిగత వైరుధ్యాలే సమస్య పరిష్కారానికి అతిపెద్ద అడ్డంకిగా మారుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇద్దరు నాయకుల మధ్య ఉన్న తీవ్రమైన ద్వేషం కారణంగానే శాంతి చర్చలు ముందుకు సాగడం కష్టంగా మారుతోందన్నారు.
జెలెన్స్కీ రియాక్షన్
అమెరికా రాయబారులు విట్కాఫ్, కుష్నర్ల పర్యటనపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ స్పందించారు. అమెరికా ప్రతినిధుల బృందం తొలుత మాస్కోకు వెళ్లి, ఆదివారం కైవ్కు రానున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తోందని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. అమెరికా రాయబారుల భద్రతకు ఉక్రెయిన్ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని, వారి ప్రయాణానికి అవసరమైన గగనతల అనుమతులు, ఇతర రక్షణ ఏర్పాట్లను సజావుగా సాగేలా చూస్తామని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
అమెరికా ప్రతినిధులతో చర్చల నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు లేకుండా ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు రష్యా కూడా వైమానిక దాడులను నిలిపివేయాలని జెలెన్స్కీ డిమాండ్ చేశారు. చర్చలు జరిగే సమయం, దానికి సంబంధించిన లాజిస్టికల్ ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యే వరకు ఇరు దేశాలూ పరస్పర సంయమనం పాటించాలని, ఎలాంటి వైమానిక దాడులకు పాల్పడకూడదని ఆయన కోరారు. రష్యా కూడా తమలాగే ఈ నిబంధనను పాటించాలన్నారు. అమెరికా బృందంతో జరిగే ఈ సమావేశాలను నిర్మాణాత్మకంగా మలచడమే తమ లక్ష్యమని జెలెన్స్కీ పునరుద్ఘాటించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించడమే తన విదేశాంగ విధానంలో అత్యున్నత ప్రాధాన్యతగా ట్రంప్ చెబుతూ వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఆయన నమ్మకమైన ఇద్దరు అత్యున్నత రాయబారులను ఉక్రెయిన్, రష్యా పంపారు. చాలా ఏళ్లుగా యూరప్ను కుదిపేస్తున్న ఈ సంక్షోభానికి ఎలాంటి శాంతి సూత్రం లభిస్తుందా? లేదా? అనేది చూడాలి.
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