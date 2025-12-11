ETV Bharat / international

పాక్‌ నాయకత్వంతో అమెరికా సంబంధాలు భారత్‌కు సవాలే: ధ్రువ్ జైశంకర్

అమెరికా, పాక్​ సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ధ్రువ్ జైశంకర్

India On Us Pakistan Relations
Executive Director of the Observer Research Foundation America, Dhruva Jaishankar (House Foreign Affairs Committee Republicans/YouTube)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 9:55 AM IST

India On Us Pakistan Relations : పాకిస్థాన్ నాయకత్వంతో అమెరికా సంబంధాలు భారత్​కు సవాలే అని అబ్జర్వర్‌ రీసెర్చి ఫౌండేషన్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ ధ్రువ్‌ జైశంకర్‌ పేర్కొన్నారు. దక్షిణ, మధ్య ఆసియాపై ఏర్పాటైన హౌస్‌ ఫారెన్‌ అఫైర్స్‌ సబ్‌కమిటీ ఎదుట భారత్​ ఆందోళనను వెల్లడించారు. బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్‌లో ఖనిజ తవ్వకాల అభివృద్ధి కోసం అమెరికా భారీ పెట్టుబడులు ప్రకటించిన సమయంలో ధ్రువ్​ జైశంకర్ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి.

'పాకిస్థాన్​ సైనిక నాయకత్వంతో అమెరికా సంబంధాలు పునరుద్ధరించడం భారత్​కు రెండో పెద్ద సవాలు. భారత్​కు వ్యతిరేకంగా ఉగ్రవాదులను ఉపయోగించిన చరిత్ర కలిగి దేశం పాకిస్థాన్. సంవత్సరాల పాటు, మూడో పార్టీల జోక్యంతో పాకిస్థాన్​కు ధైర్యం ఇచ్చినట్లే అయ్యింది. అందుకే అమెరికా ఇప్పటివరకు ఇండియా పాకిస్థాన్ విషయాల్లో డీ-హైఫెనేషన్ విధానాన్ని అనుసరించింది. కానీ ఇప్పుడు పాకిస్థాన్ సైన్యంతో పెరుగుతున్న సంబంధాలు భారత్​కు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. భారత సహకారం భవిష్యత్తులో మరింత పెరగాలంటే వాణిజ్యం, పాకిస్థాన్‌పై ఉన్న విభేదాలను రెండు దేశాలు సవ్యంగా పరిష్కరించాలి' అని ధ్రువ్ జైశంకర్ తెలిపారు.

పాకిస్థాన్​ ఖనిజాల ప్రాజెక్టు అమెరికా నిధులు
పాకిస్థాన్​లోని రెకో డిక్ కీలకమైన ఖనిజాల ప్రాజెక్టు అభివృద్దికి మద్దతుగా బుధవారం యూఎస్ ఎక్స్​పోర్ట్- ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ 1.25 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను ఆమోదించింది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇలాంటి వాణిజ్య ఒప్పందాలను అమెరికా దౌత్యానికి కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుందని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది. 'దీని ద్వారా 2 బిలియన్ డాలర్ల వరకు అమెరికా మైనింగ్ పరికరాలు, సేవలు అందిస్తాయి. అమెరికాలో సుమారు 6వేలు, పాకిస్థాన్​లోని 7,500 ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాయి. రెకో డిక్‌ను రెండు దేశాలకు లాభదాయకమైన మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్' అని పేర్కొంది.

అఫ్గాన్‌పై పాక్‌ దాడులను ఖండిస్తున్నాం: భారత్‌
మరోవైపు అఫ్గానిస్థాన్​పై పాక్ చేస్తున్న దాడులను భారత్​ తీవ్రంగా ఖండించింది. చిన్నారులు, మహిళలు, క్రికెటర్లపై దాడులు చేయడం అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. అఫ్గాన్‌ ప్రభుత్వంతో సంబంధాలు పెంచుకోవడంపై భారత వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో జరిగిన చర్చలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్‌, అంతర్జాతీయ చట్టాలను భారత్‌ ఎప్పుడూ గౌరవిస్తూనే ఉంటుంది. అమాయకులైన పౌరుల రక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. చాలా ఏళ్లుగా బలహీన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలపై ఇలాంటి దాడులు చేయడం సరికాదు. క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అఫ్గాన్‌పై పాక్ బహిరంగ బెదిరింపులు, దాడులు చేస్తుంది. ఈ చర్యలు అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని స్పష్టంగా ఉల్లంఘించడమే అవుతుంది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం' అని పర్వతనేని హరీశ్ అన్నారు.

అఫ్గానిస్థాన్‌ సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశిక సమగ్రతను తాము సమర్థిస్తున్నామని పర్వతనేని హరీశ్ పునరుద్ఘాటించారు. అక్కడి భద్రతా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఐఎస్‌ఐఎల్‌, అల్‌ఖైదా, లష్కరే తోయిబా, జైషే మహమ్మద్ వంటి ఉగ్ర సంస్థలు సరిహద్దు ఉగ్రవాదంలో పాల్గొనకుండా చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

