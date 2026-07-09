ఇరాన్లోని 90 లక్ష్యాలపై అమెరికా దాడులు- నోబెల్ ప్రైజ్పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్పై తాజా వైమానిక దాడులు ముగిసినట్లు అమెరికా ప్రకటన- సుమారు 90 లక్ష్యాలను ఛేదించినట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడి
Published : July 9, 2026 at 9:31 AM IST
US Attack Iran : ఇరాన్పై చేపట్టిన తాజా వైమానిక దాడులు ముగిసినట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్లోని సుమారు 90 లక్ష్యాలను ఛేదించినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్కామ్) గురువారం వెల్లడించింది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, నోబెల్ శాంతి బహుమతిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తాను మొత్తం ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించారని, అందుకే తనకు ఆ అవార్డు రావాలని పునరుద్ఘాటించారు.
90 లక్ష్యాలపై దాడులు
విమానాశ్రయ రన్వేలు, క్షిపణి ప్రయోగ వ్యవస్థలు సహా పలు వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వైమానిక దాడులు నిర్వహించినట్లు అమెరికా సెంట్కామ్ తెలిపింది. ఈ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ దృశ్యాలను కూడా విడుదల చేసింది. వాటిలో రన్వేలు, క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలపై దాడులు జరిగినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. తాజా దాడుల దశ ముగిసినప్పటికీ అమెరికా బలగాలు పూర్తిస్థాయి అప్రమత్తతతో కొనసాగుతున్నాయని సెంట్కామ్ పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు అవసరమైతే ఎలాంటి సైనిక చర్యలనైనా చేపట్టేందుకు తమ బలగాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
#WATCH | U.S. Central Command releases a video that shows U.S. military strikes on Iranian military targets— ANI (@ANI) July 9, 2026
The official account of U.S. Central Command tweets, " u.s. central command (centcom) forces completed an additional round of strikes against iran, july 8, to further… pic.twitter.com/9X3xChlCjz
U.S. Central Command (@CENTCOM), posts, " us forces complete another round of strikes against iran— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2026
tampa, fla. — u.s. central command (centcom) forces completed an additional round of strikes against iran, july 8, to further degrade iran's ability to attack commercial shipping… pic.twitter.com/QGeDvm188j