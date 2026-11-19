'అప్రమత్తంగా ఉండండి- ముప్పు ముంచుకొస్తోంది!'- కువైట్లోని అమెరికా ఎంబసీ హెచ్చరిక
US Security Alert : ఇరాన్, హౌతీల నుంచి మధ్యప్రాచ్యంలో ముప్పు పెరిగిందని కువైట్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం అమెరికన్లను హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
Published : November 19, 2026 at 10:23 PM IST
కువైట్, బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇరాన్ దాడులు ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో కువైట్లోని అగ్రరాజ్య రాయబార కార్యాలయం కీలక ప్రకటన చేసింది. మధ్యప్రాచ్యంలోని తమ పౌరులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఇరాన్తోపాటు యెమెన్లోని హూతీలు కూడా ఈ రెండు దేశాల్లోని తమ ఆస్తులపై దాడులకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాయని, దీంతో ప్రాంతీయంగా ఘర్షణలు వేగంగా తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు కువైట్లోని అమెరికా ఎంబసీ భద్రతా హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
'ఇరాన్ నుంచి ముప్పు పెరుగుతోంది. కువైట్, బహ్రెయిన్లోని మన ప్రభుత్వ అధికారులు, సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా హౌతీల మద్దతుతో దాడులు చేసేందుకు ఇరాన్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇది విమాన ప్రయాణాలకు అంతరాయం కలిగించడంతో పాటు ప్రజా భద్రతకు కూడా ముప్పు కలిగించవచ్చు. అందుకే మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్న అమెరికన్లు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం. విమానాల రద్దు, గగనతల మూసివేతలు, ప్రయాణ అంతరాయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. కువైట్, బహ్రెయిన్ రెండు దేశాల్లోని అమెరికా ఆస్తులను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు ప్రారంభించింది. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీలు ఇప్పటికే సౌదీ అరేబియాపై కూడా దాడులకు పాల్పడ్డారు. పౌర విమానాశ్రయాలు, ఇతర కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరిపి భారీగా ప్రాణనష్టానికి కారణమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాంతీయంగా ఘర్షణలు తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది' అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ కాన్సులర్ వ్యవహారాల అధికారిక ఖాతా ఎక్స్లో ట్వీట్ చేసింది.
Washington, DC, US | The U.S. Department of State has issued a security alert for Kuwait, urging Americans currently in the Middle East to exercise heightened vigilance due to the increased threat of armed attacks by Iranian-supported Houthis and Iranian efforts to target U.S. government officials and facilities in the region. The official X account of the U.S. Dept. of State Consular Affairs tweets: "Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance due to the increased threat of armed attacks by Iranian-supported Houthis and Iranian efforts to target U.S. government officials and facilities in the region. Be aware of potential alerts, flight cancellations, airspace closures, and travel disruptions. Iran has launched attacks targeting U.S. assets in both Kuwait and Bahrain, and Iranian-supported Houthis have engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The hostilities have the potential to escalate rapidly."— ANI (@ANI) November 19, 2026
కాగా, సుమారు రెండు నెలల విరామం తర్వాత గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా ఆస్తులే లక్ష్యంగా ఇరాన్ మళ్లీ దాడులు మొదలుపెట్టింది. గతవారం బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై దాడి చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో గల్ఫ్ దేశాల్లోని తమ పౌరులను అమెరికా తాజాగా అప్రమత్తం చేసింది.