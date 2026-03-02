కువైట్లోని అమెరికా ఎంబసీపై ఇరాన్ ఎటాక్- చమురు శుద్ధి కర్మాగారంపై దాడి
Published : March 2, 2026 at 1:45 PM IST
Iran Attack On Kuwait : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇజ్రాయెల్- అమెరికా సంయుక్త దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతిచెందిన నేపథ్యంలో ప్రతీకారంగా ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో అమెరికా మిత్రదేశాలపై వరుస దాడులు జరుపుతోంది. తాజాగా కువైట్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం సమీప ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మిస్సైల్స్ ప్రయోగించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఎంబసీ సిబ్బంది అమెరికా పౌరులను బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు. మినా అల్ అహ్మది ప్రాంతంలోని చమురు శుద్ధి కర్మాగారం వద్ద కూడా పేలుళ్లు సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనాల ప్రకారం యూఎస్ ఎంబసీ సమీపంలో పొగలు ఎగసిపడినట్లు కనిపించిందని వార్తా సంస్థలు తెలిపాయి.