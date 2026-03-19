ఇరాన్లోని భూగర్భ ఆయుధ స్థావరాలపై 5వేల పౌండ్ల బాంబులు వేశాం- భారీ దాడులకు రెడీ: అమెరికా
బరువైన బాంబులతో ఇరాన్ భూగర్భ ఆయుధాగారాలు ధ్వంసం- ఇప్పటివరకు ఇరాన్లోని 7వేలకుపైగా లక్ష్యాలపై దాడులు-120కిపైగా యుద్ధ నౌకలు, 11 జలాంతర్గాములు ధ్వంసం- అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ కీలక ప్రకటన
Published : March 19, 2026 at 9:16 PM IST
US Iran Conflict : ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫరీలో భాగంగా ఇరాన్లోని భూగర్భ ఆయుధ నిల్వ కేంద్రాలపై 5వేల పౌండ్లు (2,268 కేజీలు) బరువైన బాంబులను వేశామని అమెరికా సైన్యం ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇరాన్లోని 7వేలకుపైగా లక్ష్యాలు, సైనిక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేశామని వెల్లడించింది. గురువారం వాషింగ్టన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈవివరాలను అమెరికా జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఛైర్మన్, జనరల్ డ్యాన్ కెయిన్ తెలిపారు. యాంటీషిప్ మిస్సైళ్లు, నౌకాదళ ఆయుధ డిపోలు, సముద్ర మైన్ల నిల్వ కేంద్రాలు, నౌకలు, మైన్ లేయర్లను దాచిన ఇరాన్ భూగర్భ స్థావరాలపై 5వేల పౌండ్ల బాంబులు వేశామని ఆయన చెప్పారు. తమ దాడుల్లో 120కిపైగా యుద్ధ నౌకలు, 44 మైన్ లేయర్లు ధ్వంసమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఇరుగుపొరుగు దేశాలపై దాడులు చేసే ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించేందుకు, ఆ దేశంలోని తూర్పు ప్రాంతం దిశగా వైమానిక దాడులను అమెరికా వాయుసేన విస్తరిస్తోందన్నారు.
అత్యంత భారీ దాడులకు రెడీ: అమెరికా రక్షణమంత్రి
ఇక ఇదే విలేకరుల సమావేశంలో అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ మాట్లాడారు. తమ దాడుల వల్ల కొత్తగా బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లను తయారుచేసే ఇరాన్ సామర్థ్యం బాగా దెబ్బతిందన్నారు. ఈ సైనిక ఘర్షణ మొదలైన నాటితో పోలిస్తే, ఇప్పుడు అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు 90 శాతం తగ్గాయని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ఇప్పటికే పూర్తిగా ధ్వంసమైందని వెల్లడించారు. దీంతో ఇరాన్ రక్షణ విభాగానికి చెందిన వందలాది పారిశ్రామిక/తయారీ యూనిట్లపై తాము నేరుగా వైమానిక దాడులను చేయగలిగామన్నారు. ఇరాన్కు చెందిన 120కిపైగా యుద్ధ నౌకలు, 11 జలాంతర్గాములు ధ్వంసం కావడం లేదా మునిగిపోవడం జరిగిందని పీట్ హెగ్సెత్ తెలిపారు. తదుపరిగా ఇరాన్ నౌకాదళ స్థావరాలను ధ్వంసం చేయాల్సి ఉందన్నారు. గురువారం రోజు ఇరాన్పై అత్యంత భారీ దాడులను చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశామని ఆయన చెప్పారు.
VIDEO | On Operation Epic Fury, US Secretary of War Pete Hegseth says, " iran's nuclear ambitions pose direct threat to us, civilisation; world, middle east, ungrateful allies in europe and even segments of us press should be thanking president trump."— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026
మా షరతుల ప్రకారమే యుద్ధాన్ని గెలుస్తాం
తమ షరతుల ప్రకారం నిర్ణయాత్మక విజయాన్ని కోరుకుంటున్నామని, ఇందుకోసం ఒక ప్లాన్ ఉందని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పేర్కొన్నారు. సైనిక ఘర్షణ మొదలై 19 రోజులే అయిందని, ఇది దీర్ఘకాలిక యుద్ధంగా మారదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ యుద్ధం ఫలితం ఎలా ఉండాలి, ఎప్పటిలోగా యుద్ధం ముగియాలి అనేది ప్రెసిడెంట్ ట్రంపే డిసైడ్ చేస్తారని తేల్చి చెప్పారు. యుద్ధం ఎప్పటిలోగా ముగుస్తుందనేది ఇప్పుడే చెప్పలేమన్నారు. గతంలో బుష్, ఒబామా, బైడెన్ లాంటి తెలివితక్కువ నేతలు ఇరాక్, అఫ్గానిస్థాన్లలో యుద్దాలు చేసి అమెరికా విశ్వసనీయతను దెబ్బతీశారని, ఇది అలాంటి యుద్ధం కాదని పీట్ హెగ్సెత్ పేర్కొన్నారు. దీని గురించి ట్రంప్కే బాగా తెలుసని, పూర్తి ఫోకస్తో, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ఆపరేషన్ ఎపిక ఫరీని ఆయన మొదలుపెట్టారని తెలిపారు. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలను పొందకూడదని అమెరికా కోరుకుంటోందన్నారు. అమెరికాయే ఈ యుద్ధంలో గెలవబోతోందని, కేవలం వాస్తవాలతోనే న్యూస్ రిపోర్టింగ్ చేయాలని మీడియా ప్రతినిధులకు ఆయన సూచించారు.
ఇరాన్పై యుద్ధానికి మరో రూ.18 లక్షల కోట్లు కావాలి
ఇరాన్పై యుద్ధం కోసం మరో రూ.18 లక్షల కోట్లు (200 బిలియన్ డాలర్లు) కావాలని వైట్ హౌస్ను అమెరికా రక్షణ శాఖ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై తాజాగా మీడియా సమావేశంలో అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ను విలేకరులు ప్రశ్నించగా, అది 200 బిలియన్ డాలర్లు కాదని, సంఖ్య మారొచ్చన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనను అమెరికా కాంగ్రెస్కు తీసుకెళ్తామని, అక్కడున్న అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రతినిధుల మద్దతు లభిస్తుందని పీట్ హెగ్సెత్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దుష్టులను చంపడానికే మరిన్ని నిధులను అడుగుతున్నామని ఆయన కామెంట్ చేశారు.
ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షల తొలగింపును పరిశీలిస్తున్నాం : అమెరికా
ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో స్థిరత్వాన్ని తెచ్చేందుకు ఇరాన్ ముడి చమురుకు ఆంక్షల నుంచి మినహాయింపును కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ వెల్లడించారు. అత్యవసర ఇంధన భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకే ఇలాంటి నిర్ణయాలను తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్ చమురుపై నుంచి ఆంక్షలను తొలగించే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. దాదాపు 140 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ఇరాన్ ముడి చమురు ఈ మినహాయింపు పరిధిలోకి వస్తుందని, ఇది 10 రోజుల నుంచి 2 వారాల సప్లైలకు సరిపోతుందన్నారు. ఆంక్షలను తొలగించకుంటే, ఇరాన్ చమురు మొత్తం చైనాకే చేరుతుందని స్కాట్ బెసెంట్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్పై తాము సైనిక ఆపరేషన్ను కొనసాగిస్తున్నందున, రాబోయే 10 నుంచి 14 రోజుల పాటు ముడి చమురు ధరలను తగ్గించేందుకు ఇరాన్ చమురును వాడుకుంటామని తెలిపారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికే రష్యా ముడి చమురుపైనా తాము ఆంక్షలను తొలగించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు. రష్యా నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు 130 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు సప్లై వల్ల , హర్మూజ్పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం కొంత తగ్గుతుందన్నారు.