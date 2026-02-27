అమెరికా రక్షణ శాఖ X ఆంథ్రోపిక్- AI భద్రతా నియమాలపై మాటల యుద్ధం
సైనిక వినియోగం కోసం ఏఐ సేఫ్టీ గార్డులు తొలగించేందుకు నిరాకరించిన ఆంథ్రోపిక్- సీఈఓ డారియో అమోడెయ్పై అమెరికా రక్షణ శాఖ తీవ్ర విమర్శలు
Published : February 27, 2026 at 10:42 AM IST
US Anthropic Issue : అమెరికాలో కృత్రిమ మేధస్సు (AI) వినియోగంపై ప్రభుత్వం–టెక్ కంపెనీల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సైనిక అవసరాల కోసం ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగం విషయంలో వివాదం చెలరేగింది. అమెరికా రక్షణ శాఖ తాజాగా ఆంథ్రోపిక్ సంస్థపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. సైనిక అవసరాల కోసం తమ ఏఐ సిస్టమ్లలో ఉన్న కొన్ని భద్రతా నియమాలను (సేఫ్టీ గార్డ్స్) తొలగించాలని కోరగా, కంపెనీ అందుకు నిరాకరించిందని సమాచారం.
ఈ నేపథ్యంలో ఆంథ్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్పై అమెరికా అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా అండర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ వార్ ఇమిల్ మైకేల్ అమోడెయ్పై వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు చేశారు. మిలిటరీ నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని, దేశ భద్రతను ప్రమాదంలో పడేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆయన అబద్ధాలు చెబుతున్నారంటూ వ్యాఖ్యాైనించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. రక్షణ శాఖ ఎప్పుడూ చట్టాలను పాటిస్తుందని, కానీ ఏ ఒక్క ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒత్తిడికి లొంగదని స్పష్టం చేశారు.