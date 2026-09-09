'కాగ్నిజెంట్'కు భారీ ఎదురుదెబ్బ- గ్రీన్కార్డు ప్రక్రియను సస్పెండ్ చేసిన అమెరికా
అమెరికా ఉద్యోగులకు ముప్పు కలిగించే చర్యలను సహించేది లేదన్న కార్మిక శాఖ- వైట్హౌస్ ఫ్రాడ్ టాస్క్ఫోర్స్తో కలిసి సంస్థలపై దర్యాప్తు
Published : September 9, 2026 at 7:03 AM IST
US Suspends Cognizant Green Card : వీసా మోసాలపై ట్రంప్ యంత్రాంగం ఉక్కుపాదం మోపుతున్న వేళ ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ 'కాగ్నిజెంట్'కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గ్రీన్ కార్డు పొందడానికి తొలి మెట్టుగా భావించే శాశ్వత లేబర్ సర్టిఫికేషన్- పీఈఆర్ఎం ఫైలింగ్స్ను అమెరికా ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. కాగ్నిజెంట్తో పాటు, క్లౌడెరా సంస్థల శాశ్వత లేబర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియను సస్పెండ్ చేసినట్లు అమెరికా కార్మిక శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆంథోనీ డి'ఎస్పోసిటో ప్రకటించారు. అమెరికా ఉద్యోగులకు ముప్పు వాటిల్లితే సహించేది లేదని పేర్కొన్నారు. వైట్హౌస్ ఫ్రాడ్ టాస్క్ ఫోర్స్, ఇతర ఉన్నతాధికారుల సమన్వయంతోనే ఈ రెండు సంస్థలపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఈ అంశంపై కార్మిక శాఖ దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోందని తెలిపారు. వైట్హౌస్ టాస్క్ ఫోర్స్తో కలిసి వాస్తవాలు, ఆర్థిక మోసాలపై లోతుగా ఆరా తీస్తున్నామని, నేరస్థులకు సంకెళ్లు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. విదేశీ సిబ్బందికి గ్రీన్ కార్డు స్పాన్సర్ చేసేందుకు అమెరికా యాజమాన్యాలు అక్కడి కార్మిక శాఖ నుంచి అనుమతి పొందే ప్రక్రియనే ప్రోగ్రామ్ ఎలక్ట్రానిక్ రివ్యూ మేనేజ్మెంట్-పీఈఆర్ఎం అంటారు. సంబంధిత ఉద్యోగానికి సరైన నైపుణ్యాలు ఉన్న అమెరికన్ కార్మికులు ఎవరూ అందుబాటులో లేరని, విదేశీ సిబ్బందిని నియమించుకోవడం వల్ల స్థానికుల వేతనాలు లేదా పనిపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడదని యాజమాన్యాలు నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.