విదేశీ విద్యార్థులకు భారీ ఊరట- ట్రంప్ వీసా ఆంక్షలను కొట్టివేసిన యూఎస్ కోర్టు
US Court On Trump Visa Rules : అమెరికాలో విదేశీ విద్యార్థులు, పాత్రికేయులు ఉండే కాలాన్ని పరిమితం చేయాలని ట్రంప్ పరిపాలన ప్రవేశపెట్టిన నిబంధనను అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు కొట్టివేసింది.
Published : November 17, 2026 at 7:46 AM IST
అమెరికాలో ఉన్నత విద్య అభ్యసిస్తున్న లక్షలాది భారతీయులు సహా విదేశీ విద్యార్థులకు భారీ ఊరట లభించింది. విదేశీ విద్యార్థులు, జర్నలిస్టుల అమెరికా బస వ్యవధిని పరిమితం చేసేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నిబంధనను అమెరికా ఫెడరల్ న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. విదేశీ విద్యార్థులు అమెరికాలో నాలుగేళ్లకు మించి ఉండాలంటే ఫెడరల్ ఆమోదం తప్పనిసరి చేస్తూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (డీహెచ్ఎస్) తీసుకొచ్చిన ఈ నిబంధనలు చట్టవిరుద్ధమని, ఏకపక్షంగా ఉన్నాయని న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. ఎఫ్-1 వీసా కార్యక్రమాన్ని నీరుగార్చే అధికారం డీహెచ్ఎస్కు లేదని అమెరికా ఫెడర్ కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఫెడరల్ కోర్టు తీర్పుపై ఉన్నత విద్యాసంఘాలు, ప్రవాస భారతీయ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేశాయి.
'నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ అకడమిక్ విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లు, విదేశీ సమాచార మాధ్యమాల ప్రతినిధుల కోసం ప్రవేశానికి నిర్ణీత కాల వ్యవధి, బస పొడిగింపు విధానం' పేరుతో డీహెచ్ఎస్ ఈ నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. 2026 జులై 17న ఫెడరల్ రిజిస్టర్లో ప్రచురించిన ఈ నిబంధన ఎఫ్ వీసాలపై ఉన్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, జే వీసాలపై ఉన్న పరిశోధకులు, ప్రొఫెసర్లు, బోధకులు, ఐ వీసాలపై ఉన్న విదేశీ జర్నలిస్టులకు వర్తిస్తుంది. నాలుగేళ్లకు మించి అమెరికాలో ఉండాలనుకునే విద్యార్థులు అదనపు అనుమతి పొందాల్సి వచ్చేది. అయితే ఈ విధానం వల్ల విద్యార్థులు తమ విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని పలు సంస్థలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.
ఈ నిబంధనను సవాలు చేస్తూ ఉన్నత విద్యా సంస్థలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు కోర్టును ఆశ్రయించాయి. పరిపాలనా విధాన చట్టం (ఏపీఏ) ప్రకారం ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం చెల్లదని వాదించాయి. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం వాదుల సారాంశ తీర్పు అభ్యర్థనను మంజూరు చేసి, ప్రభుత్వ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. 2026 సెప్టెంబర్ 14న ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వుల్లోనూ ఈ నిబంధనను సవాలు చేయడంలో వాదులు విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని కోర్టు పేర్కొంది. అప్పట్లోనే ఏపీఏలోని సెక్షన్ 705 కింద నిబంధన అమలును తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దీనిపై అమెరికా ప్రభుత్వం ఫస్ట్ సర్క్యూట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అప్పీల్స్లో అప్పీల్ చేయగా, ఆ విచారణ పెండింగ్లో ఉంది.
ప్రభుత్వ వాదనల్లో లోపాలు
విదేశీ విద్యార్థుల ద్వారా జరిగే మోసాలను అరికట్టడం, జాతీయ భద్రతను కాపాడటం కోసమే కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చినట్లు డీహెచ్ఎస్ వాదించింది. అయితే ఇందుకు మద్దతుగా తగిన ఆధారాలను సమర్పించడంలో ఆ శాఖ విఫలమైందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. కొత్త నిబంధన వల్ల కలిగే ఖర్చులు, ప్రయోజనాలను కూడా ప్రభుత్వం సరిగ్గా అంచనా వేయలేదని పేర్కొంది. తక్కువ ఆంక్షలతో సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలించాల్సిందని సూచించింది. విద్యార్థుల వివరాలను పర్యవేక్షించేందుకు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న స్టూడెంట్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (సెవిస్)ను మరింత సమర్థంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని డీహెచ్ఎస్ తగినంతగా పరిశీలించలేదని కోర్టు పేర్కొంది. గతంలో ఈ వ్యవస్థ ద్వారా విద్యార్థుల వివరాలను పరిశీలించడం, అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను గుర్తించడం, 'పే-టు-స్టే' వంటి మోసాలపై విచారణ చేపట్టడం జరిగిందని గుర్తుచేసింది. పాఠశాలల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని విశ్లేషించి, అనుమానాస్పద కేసులను సంబంధిత కార్యాలయాలకు పంపే విధానం కూడా అందుబాటులో ఉందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా, ఒక మిలియన్ మందికి పైగా విద్యార్థుల వివరాలను నేషనల్ క్రైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ద్వారా పరిశీలించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించింది.
ఉన్నత విద్యకు అడ్డంకులు
కొత్త నిబంధన వల్ల విదేశీ విద్యార్థులు దీర్ఘకాలిక విద్యా కార్యక్రమాలను కొనసాగించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా పీహెచ్డీ వంటి సుదీర్ఘ కోర్సులు, జాయింట్ డిగ్రీలు, తమ విద్యా ప్రత్యేకతను మార్చుకోవడం, ఇప్పటికే పూర్తి చేసిన కోర్సు స్థాయికి సమానమైన మరో కోర్సులో చేరడం వంటి అవకాశాలపై ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. నాలుగేళ్లు అమెరికాలో ఉన్న తర్వాత పూర్తిగా ప్రభుత్వ విచక్షణాధికారంపై ఆధారపడే పొడిగింపు విధానాన్ని తీసుకురావడం వల్ల మోసాలను గుర్తించే సామర్థ్యం ఎలా మెరుగుపడుతుందో డీహెచ్ఎస్ వివరించలేకపోయిందని వ్యాఖ్యానించింది. ఎఫ్-1 వీసా కార్యక్రమం ఉద్దేశం నిజమైన విదేశీ విద్యార్థులకు అమెరికాలో విద్యాభ్యాసం చేసే అవకాశం కల్పించడమేనని కోర్టు గుర్తుచేసింది. జాతీయ భద్రత, మోసాల నివారణ పేరుతో ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడానికి ప్రభుత్వానికి అపరిమిత అధికారాలు లేవని స్పష్టం చేసింది. అమెరికాలో విదేశీ విద్యార్థులకు విద్యావకాశాలు కల్పించాలని కాంగ్రెస్ కోరుకుంటుంటే, డీహెచ్ఎస్ వాటిని నిరుత్సాహపరిచే ప్రయత్నం చేస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది.
పలు విద్యా, కార్మిక సంఘాల పోరాటం
ఈ నిబంధనను సవాలు చేసిన వారిలో ప్రెసిడెంట్స్ అలయన్స్ ఆన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్, నాఫ్సా, అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్, అమెరికన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ టీచర్స్ సహా పలు విద్యా, కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్న సెవిస్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా మోసాలను అరికట్టవచ్చని, కొత్త ఆంక్షలు విధించాల్సిన అవసరం లేదని వాదులు కోర్టుకు వివరించారు. తాజా తీర్పుతో నాలుగేళ్ల బస పరిమితికి సంబంధించిన నిబంధన రద్దయింది.
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