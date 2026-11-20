గురుపత్వంత్పై హత్యాయత్నం కేసు- భారత పౌరుడికి 235 నెలల జైలు శిక్ష విధించిన అమెరికా కోర్టు
Nikhil Gupta Sentences 235 Months Jail: ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది గురుపత్వంత్ సింగ్ పన్నూ హత్యకు కుట్ర పన్నిన కేసులో భారత్కు చెందిన నిఖిల్ గుప్తాకు అమెరికా కోర్టు శిక్ష ఖరారు చేసింది.
గురుపత్వంత్ పన్నూ (ఫైల్) (Source : IANS)
Published : November 20, 2026 at 10:53 PM IST
ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది, నిషేధిత సిఖ్స్ ఫర్ జస్టిస్ నేత గురుపత్వంత్ సింగ్ పన్నూ హత్యకు కుట్ర పన్నిన కేసులో భారత్కు చెందిన నిఖిల్ గుప్తాకు అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు 235 నెలలు జైలు శిక్ష విధించింది. ఈ మేరకు న్యూయార్క్ సదరన్ డిస్ట్రిక్ట్కు చెందిన అమెరికా డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి విక్టర్ మారెరో శిక్ష ఖరారు చేస్తూ శుక్రవారం ఈ తీర్పును వెలువరించారు. కాగా, గురుపత్వంత్ పన్నూపై హత్యకు కుట్ర పన్నినట్లు వచ్చిన ఆభియోగాలను నిఖిల్ గుప్తా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే అంగీకరించాడు.