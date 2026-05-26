అమెరికా, ఇరాన్ చర్చల వేళ మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- హర్మూజ్ వద్ద యూఎస్ దాడులు- యురేనియంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
హూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఇరాన్ క్షిపణి కేంద్రాలు, పడవలపై అమెరికా దాడులు- తమ సైనికుల రక్షణ కోసమే చర్యలని వెల్లడించిన సెంట్రల్ కమాండ్- యురేనియం నిల్వలను అప్పగించేందుకు ఇరాన్ సూత్రప్రాయ అంగీకారం తెలిపిందన్న ట్రంప్
Published : May 26, 2026 at 7:24 AM IST
US Iran War Updates : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ చర్చలు కొనసాగుతున్న వేళ మరోసారి పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఇరాన్కు చెందిన క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు, సముద్ర పడవలపై అమెరికా సైన్యం సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ స్ట్రైక్స్ నిర్వహించినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) వెల్లడించింది. తమ సైనికుల భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడటంతో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు స్పష్టం చేసింది. సీఎన్ఎన్ నివేదిక ప్రకారం, దక్షిణ ఇరాన్ ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు, సముద్రంలో మైన్లు మోహరించేందుకు ప్రయత్నించిన ఇరాన్ పడవలను అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 'ఇరాన్ దళాల నుంచి మా సైనికులకు ముప్పు ఉండటంతో రక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకున్నాం. కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతున్నప్పటికీ మా బలగాల భద్రత విషయంలో రాజీ ఉండదు' అని CENTCOM ప్రతినిధి టిమోతి హాకిన్స్ తెలిపారు.
ఇటీవల కూడా కాల్పుల విరమణ సమయంలోనే అమెరికా, ఇరాన్ బలగాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ నెల ప్రారంభంలో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న అమెరికా యుద్ధ నౌకలపై ఇరాన్ అనూహ్య డ్రోన్, క్షిపణి దాడులకు ప్రయత్నించిందని ఆరోపిస్తూ అమెరికా సైన్యం కొన్ని ఇరానియన్ సైనిక స్థావరాలపై దాడులు నిర్వహించింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద పరిస్థితులు మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇక మరోవైపు అణు ఒప్పందంపై అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అధిక శుద్ధి యురేనియం నిల్వలను అమెరికాకు అప్పగించడం లేదా అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణలో ధ్వంసం చేయడం వంటి అంశాలపై రెండు దేశాలు సూత్రప్రాయంగా అంగీకారానికి వచ్చినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
'అధిక శుద్ధి యురేనియంను అమెరికాకు అప్పగించి ధ్వంసం చేయొచ్చు. లేదంటే ఇరాన్తో సమన్వయంతో అక్కడే లేదా మరో అనుకూల ప్రదేశంలో అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ పర్యవేక్షణలో నాశనం చేస్తాం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనతో ఇరాన్ తన వైఖరిలో కొంత సడలింపు చూపిందనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ‘న్యూయార్క్ టైమ్స్’ కూడా ఇరాన్ తన అధిక శుద్ధి యురేనియం నిల్వలను వదులుకోవడానికి సూత్రప్రాయ అంగీకారం తెలిపిందని కథనం ప్రచురించింది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికే అమెరికా ఆధ్వర్యంలోని కొత్త శాంతి ఒప్పందానికి ఇది కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.
అయితే అణు కార్యక్రమంపై ఉపయోగించే పదజాలం, ఇరాన్పై విధించిన ఆంక్షల ఎత్తివేత వంటి అంశాల్లో ఇంకా ఇరు దేశాల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. సీఎన్ఎన్ కథనం ప్రకారం, ఈ అంశాలపైనే చర్చలు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ త్వరలోనే మధ్యంతర పరిష్కారం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అమెరికా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఖతార్లో సోమవారం జరిగిన చర్చల్లో ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం పాల్గొనడం సానుకూల పరిణామంగా అమెరికా అధికారులు పేర్కొన్నారు. చర్చలకు మధ్యవర్తిగా ఖతార్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఒప్పందంపై ట్రంప్ మరోసారి కఠిన వ్యాఖ్యలు చేశారు. “ఇరాన్తో జరిగే ఒప్పందం గొప్పదిగా, అర్థవంతంగా ఉండాలి. లేదంటే ఒప్పందమే ఉండదు” అని స్పష్టం చేశారు. అణ్వాయుధాల తయారీకి ఇరాన్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవకాశం ఇవ్వబోమని మరోసారి హెచ్చరించారు. అమెరికా మెమోరియల్ డే కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 13 మంది అమెరికా సైనికులకు నివాళులర్పించారు. 'ప్రపంచంలో ఉగ్రవాదానికి ప్రధాన ప్రోత్సాహక దేశమైన ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఎప్పటికీ దక్కవు' అని అన్నారు. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కెప్టెన్ అరియానా జి. సావిన్ కుటుంబ సభ్యులను ప్రత్యేకంగా సత్కరించారు.
మరోవైపు ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయి స్పందిస్తూ, 'చాలా అంశాల్లో చర్చలు ముగింపుకు చేరుకున్నాయి. కానీ వెంటనే ఒప్పందం కుదిరిపోతుందని చెప్పలేం. అమెరికా అధికారులు తరచూ తమ వైఖరిని మార్చడం చర్చలను క్లిష్టం చేస్తోంది' అని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా మాత్రం ఇరాన్ తన అధిక శుద్ధి యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా వదులుకోవాలని, అణ్వాయుధాల తయారీ దిశగా అడుగులు వేయబోమని హామీ ఇవ్వాలని కోరుతోంది. అయితే ఇరాన్ ప్రతినిధులు మాత్రం అణు కార్యక్రమంపై పూర్తి స్థాయి చర్చలు తర్వాతి విడతలోనే జరుగుతాయని చెబుతున్నారు. ఇలా ఒకవైపు కాల్పుల విరమణ చర్చలు, మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద సైనిక చర్యలు కొనసాగుతుండటంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు ఎటు దారి తీస్తాయన్నది ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.
