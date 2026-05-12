ETV Bharat / international

మధ్యవర్తిగా పాక్‌ పాత్రపై అమెరికా ఆందోళన- ఇక నమ్మలేమనే అభిప్రాయానికి ట్రంప్ సర్కారు

పాక్​లో అమెరికా, ఇరాన్ శాంతి చర్చలు- పాక్​ పాత్రపై ట్రంప్ సర్కారులోని అధికార వర్గాలకు అనుమానాలు- ఇరాన్‌‌పై మళ్లీ దాడులకే అమెరికా మొగ్గు?- తదుపరి కార్యాచరణపై ట్రంప్ సర్కారులో విభేదాలు

US On Pakistan Role in Peace Talks
US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US On Pakistan Role in Peace Talks : ఇరాన్‌ - అమెరికా శాంతి చర్చల్లో మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్‌‌ పోషిస్తున్న పాత్రపై అమెరికా ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా దాడుల నుంచి కాపాడేందుకు ఇరాన్ సైనిక విమానాలను తన విమానాశ్రయాలలో నిలిపి ఉంచడానికి పాక్ అనుమతించిందనే అమెరికన్ మీడియా కథనాలతో ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కుటిల వైఖరిని కలిగిన పాక్‌‌ను ఇక నమ్మడం సరికాదని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు సన్నిహితులైన కొందరు ముఖ్య నేతలు అభిప్రాయపడ్డారంటూ మరొక అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. శాంతి చర్చల స్థితిపై దేశాధ్యక్షుడు ట్రంప్ అసంతృప్తిగా ఉన్నారనే విషయాన్ని ఇరాన్‌కు పాకిస్థాన్ తెలియజేస్తోందా లేదా అనే దానిపైనా ఇప్పుడు అమెరికా ప్రభుత్వ వర్గాలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయని తెలిపింది.

ఇరాన్‌ తరఫున సానుకూలంగా పాక్ ప్రజెంటేషన్
ఇరాన్ వైఖరి గురించి అమెరికాకు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పకుండా, దాన్ని పూర్తి సానుకూల కోణంలో పాకిస్థాన్ ప్రజెంట్ చేస్తోందనే భావనకు ట్రంప్ సర్కారులోని కొందరు అధికారులు వచ్చారని కథనం పేర్కొంది. పాక్ ఈవిధంగా చేస్తున్నందు వల్లే శాంతి చర్చలపై అమెరికా అధికారులు చేస్తున్న ప్రకటనలకు, ఇరాన్ పక్షం తీసుకుంటున్న వైఖరులకు మధ్య తేడాలు ఉంటున్నాయని చెప్పింది. తమ ఎదుట కూడా చాలానే ఆప్షన్లు ఉన్నాయంటూ సోమవారం రోజు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ చేసిన ప్రకటన సైతం ఇందుకు సాక్ష్యంగా నిలిచింది. తమ దేశ సైనిక శక్తికి, జాతీయ ప్రయోజనాలకు మద్దతుగా ఉండే చర్చలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆయన తేల్చి చెప్పడం గమనార్హం.

దీనిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్పందిస్తూ, అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇప్పుడు వెంటిలేటర్‌పై ఉందని ప్రకటించారు. ఇరాన్ గతంలో ఎన్నడూ లేనంత బలహీనంగా ఉందని, ఆ దేశ ప్రతిపాదన చెత్త ముక్కతో సమానమని అది ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ తనకు పంపిన చెత్తను పూర్తిగా చదవలేదని, మొత్తం మీద వాళ్లు (ఇరాన్) వెంటిలేటర్‌పై ఉన్నారని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. కాల్పుల విరమణ కాలంలో ఇరాన్ నిర్మించుకున్న కొద్దిపాటి బలాన్నైనా అమెరికా ఒక్క రోజులోనే నాశనం చేస్తుందన్నారు.

ఇరాన్‌‌పై మళ్లీ దాడులకే ట్రంప్ మొగ్గు ?
చర్చల వేళ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇరాన్ ప్రదర్శించిన మొండి వైఖరిపై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారంటూ ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో మళ్లీ ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులను ప్రారంభించే ప్రతిపాదననే ఆయన పరిశీలించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపింది. ఇప్పటికీ హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరానే నియంత్రిస్తుండటంపైనా ట్రంప్ అసహనంతో ఉన్నారని పేర్కొంది. ఇరాన్‌లోని అతివాద నేతలేే శాంతి చర్చలకు అడ్డు తగులుతున్నారనే అభిప్రాయాన్ని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పునరుద్ఘాటించారని కథనంలో ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ వ్యక్తం చేస్తున్న వైఖరిని బట్టి, ఆ దేశానికి చర్చలపై అసలు ఆసక్తి ఉందా అనే ప్రశ్న అమెరికా ప్రభుత్వ వర్గాల్లో ఉదయిస్తోందని తెలిపారు.

ట్రంప్ సర్కారులోనూ విభేదాలు
అమెరికన్ మీడియా కథనం ప్రకారం, తదుపరి కార్యాచరణ విషయంలో ట్రంప్ సర్కారులోనూ విభేదాలు తలెత్తాయి. తీవ్రమైన సైనిక చర్య ద్వారా ఇరాన్‌ను తొలుత బలహీనపర్చాలని రక్షణ శాఖలోని పలువురు అధికారులతో పాటు ఇంకొందరు కీలక నేతలు ట్రంప్‌కు సూచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇరాన్‌తో చర్చలను ఇంకొంత కాలం పాటు కొనసాగించడం మంచిదని ఇంకొందరు ముఖ్య నేతలు ట్రంప్‌కు సలహా ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చాలా దశాబ్దాలుగా ఆర్థిక ఆంక్షలను ఎదుర్కొని నిలబడిన ఇరాన్, అమెరికా సర్కారు ఆశించినంత అత్యవసరంగా పరిష్కారాన్ని కోరుకునే అవకాశాలు ఉండవని ట్రంప్ సర్కారులోని ఇంకొందరు నేతలు అభిప్రాయపడినట్లు తెలిసింది.

ట్రంప్ చైనా పర్యటన
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మే 13 నుంచి 15 వరకు చైనాలో పర్యటించనున్నారు. ఈసందర్భంగా చైనా
అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో ఆయన భేటీ కానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో శాంతిని నెలకొల్పడంలో, ఇరాన్‌ - అమెరికా మధ్య సయోధ్యను కుదర్చడంలో చైనా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.

అమెరికాతో దోస్తీ- ఇరాన్ విమానాలకు ఆశ్రయం? పాక్ ద్వంద్వ వైఖరి బట్టబయలు!

గౌరవంతో కూడిన చర్చలకు ఇరాన్ రెడీ : మసూద్ పెజెష్కియన్

TAGGED:

US ON PAKISTAN ROLE PEACE TALKS
US IRAN WAR 2026
HORMUZ CRISIS 2026
US ATTACKS ON IRAN
US IRAN TALKS IN ISLAMABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.