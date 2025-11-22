చైనా అవకాశవాదం- 'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో పాక్ ద్వారా ఆధునిక ఆయుధాల పరీక్ష : అమెరికా
దాయాదుల పోరులో చైనా ఆయుధ పరీక్షలు- అమెరికా రిపోర్ట్ వెల్లడి
Published : November 22, 2025 at 3:17 PM IST
China Used Operation Sindoor : చైనా అత్యాధునిక ఆయుధ పరీక్షలపై అమెరికా కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ను చైనా తనకు అనుకులంగా వాడుకుందని పేర్కొంది. భారత్-పాక్ మధ్య జరిగిన సైనిక ఘర్షణను అవకాశంగా ఉపయోగించుకుని తమ అత్యాధునిక ఆయుధాలను చైనా పరీక్షించిందని తెలిపింది. రక్షణ సామర్థ్యాలను వాస్తవ పరిస్థితుల్లో పరీక్షించుకోవడానికి, ఆయుధాల అమ్మకాలను ప్రోత్సహించడానికి ఈ ఘర్షణను చైనా ఓ అవకాశంగా చూసిందని వెల్లడించింది.
భారత్తో పోరులో పాకిస్థాన్ ఎక్కువగా చైనా ఆయుధాలనే వాడింది. తద్వారా చైనా తమ ఆయుధాలను వాస్తవ యుద్ధంలో పరీక్షించుకుంది. తమ ఆయుధ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసేందుకు కూడా ఈ ఘర్షణను చైనా ఉపయోగించుకుంది. భారత్-పాక్ ఘర్షణ సమయంలో తన ఆయుధ సంపత్తిలో ఉన్న హెచ్క్యూ-9 వాయు రక్షణ వ్యవస్థ, పీఎల్-15 గగనతల క్షిపణులు, జే-10 ఫైటర్ విమానాలను చైనా పరీక్షించిందని అమెరికా నివేదిక పేర్కొంది. భారత్-పాక్ మధ్య ఘర్షణలు ముగిసిన తర్వాత 40 జే-35 ఐదో తరం యుద్ధ విమానాలు, కేజే-500 విమానాలతో పాటు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను పాక్కు విక్రయించడానికి చైనా ముందుకొచ్చినట్లు తెలిపింది. ఈ ఏడాది జూన్లో ఇరుదేశాల మధ్య దీనిపై ఒప్పందం కుదిరినట్లు వెల్లడించింది.
ఆయుధాలు అమ్ముకోవడమే లక్ష్యంగా!
భారత్, పాక్ సంక్షోభ సమయంలో వాడిన ఆయుధాలు విజయవంతమయ్యాయని చైనా రాయబార కార్యాలయాలు గొప్పగా ప్రచారం చేసుకున్నట్లు ఈ నివేదికలో అమెరికా స్పష్టం చేసింది. ఇదే సమయంలో ఫ్రాన్స్కు చెందిన రఫేల్ యుద్ధ విమానాల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు చైనా ఓ తప్పుడు ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నడిపిందని పేర్కొంది. రఫేల్ యుద్ధ విమానాల అమ్మకాలను తగ్గించేందుకు చైనా తమపై తప్పుడు ప్రచారం చేసిందని ఫ్రాన్స్ నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది. తమ ఆయుధాలు రఫేల్ను కూల్చివేసినట్లు చైనా ఏఐ, వీడియో గేమ్ ఇమేజ్లను నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్రచారం చేసిందని వెల్లడించింది. జే-35 యుద్ధ విమానాలను అమ్ముకునేందుకు చైనా ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రచారంతో ఇండోనేషియాను సైతం రఫేల్ కొనుగోలు ఒప్పందం నుంచి వెనక్కి తగ్గేలా చైనా చేసిందని పేర్కొంది.
ఖండించిన చైనా
అయితే అమెరికా నివేదికలోని ఆరోపణలను చైనా తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇవి పూర్తిగా అవాస్తవమని చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ తెలిపారు. ఈ కమిషన్కు ఎప్పుడూ చైనా పట్ల పక్షపాతం ఉందని, ఈ నివేదికకు ఎలాంటి విశ్వసనీయత లేదన్నారు.
ఏప్రిల్ 22న పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా, భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. పాకిస్థాన్, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసి, అనేక మంది ఉగ్రవాదులను అంతం చేసింది. దీని తర్వాత పాకిస్థాన్ నేరుగా భారత్పై దాడులకు పాల్పడింది. ఈ సమయంలో పాకిస్థాన్కు చైనా అత్యాధునిక ఆయుధాలు, సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించింది. అయితే భారత్ తన సొంత బలంతోనే పాకిస్థాన్ను మట్టికరిపించింది. దీనితో భయపడిన పాక్ కాళ్లబేరానికి వచ్చింది. పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థన మేరకు మే 10న ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది.