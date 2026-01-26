భారత్కు ట్రంప్, మేక్రాన్ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు- జిన్పింగ్ స్పెషల్ విషెస్
భారత్కు ప్రపంచ దేశాల రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు- ద్వైపాక్షిక బంధాలు మరింత బలపడాలని ఆకాంక్ష!
Published : January 26, 2026 at 3:45 PM IST
Republic Day Greetings To India : 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న భారత్కు ప్రపంచ దేశాలు శుభాకాంక్షలు తెలిపాయి. అమెరికా, చైనా, ఫ్రాన్స్ సహా వివిధ దేశాలు భారత్కు శుభాకాంక్షలు చెప్పాయి. ఈ సందర్భంగా భారత్, చైనాలు మంచి పొరుగు దేశాలు, మిత్రులు, భాగస్వాములని ఆ దేశాధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ అభివర్ణించారు. "డ్రాగన్, ఏనుగు కలిసి నృత్యం చేయడం" ఇరుదేశాలకు మేలైన మార్గమని ఆయన అన్నారు.
భారత్ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, భారత్-చైనా సంబంధాలు నిరంతరం మరింతగా మెరుగుపడుతున్నాయని జిన్పింగ్ అన్నారు. ఇది ఇరుదేశాల ప్రజల ప్రాథమిక ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రపంచ శాంతి, శ్రేయస్సును పెంపొందించడంలో గొప్ప ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఒకరి విజయానికి మరొకరు సహకరించుకునే ఇరుగుపొరుగువారిగా, మిత్రులుగా ఉండడమే భారత్, చైనాలకు మంచిదని జిన్పింగ్ నొక్కి చెప్పినట్లు చైనా ప్రభుత్వ మీడియా జిన్హువా తెలిపింది. భారత్-చైనాల మధ్య వ్యూహాత్మక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం, పరస్పర సహకారాన్ని విస్తరించడం, సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా భారత్-చైనా సంబంధాలు ఆరోగ్యకరమైన, స్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. మరోవైపు చైనా ప్రీమియర్ లీ కియాంగ్ కూడా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అభినందన సందేశాన్ని పంపించారు.
2020లో తూర్పు లద్ధాఖ్ సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. అయితే తరువాత ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ మధ్య జరిగిన రెండు శిఖరాగ్ర సమావేశాల అనంతరం ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగుపడడం ప్రారంభించాయి. వీరిద్దరూ మొదటిగా 2024 కజాన్లో సమావేశం కాగా, గతేడాది ఆగస్టులో టియాంజిన్లో జరిగిన ఎస్సీఓ సదస్సులో మరోసారి భేటీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం తూర్పు లద్ధాఖ్లోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద సైనిక ప్రతిష్టంభన ముగిసింది. జులైలో భారత్, చైనీయులకు పర్యాటక వీసాల మంజూరును పునరుద్ధరించింది. 2020 మేలో సరిహద్దు గొడవలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ వీసాల జారీని నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు కైలాస మానస సరోవర యాత్ర పునరుద్ధరణ, ప్రత్యక్ష విమాన సర్వీసులు, దౌత్య సంబంధాల 75వ వార్షికోత్సవాలు కూడా జరగడంతో ఇరుదేశాల మధ్య ప్రస్తుతం పరిస్థితులు సాధారణ స్థితిలో ఉండడం గమనార్హం.
భారత్-అమెరికా మధ్య చారిత్రక బంధం!
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎక్స్ వేదికగా భారత్కు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "అమెరికా ప్రజల తరఫున 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న భారత్కు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతన, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా భారత్, అమెరికా చారిత్రక బంధాన్ని పంచుకుంటున్నాయి" అని ట్రంప్ అన్నారు.
“On behalf of the people of the United States, I extend my heartfelt congratulations to the government and people of India as you celebrate your 77th Republic Day. The United States and India share a historic bond as the world’s oldest and largest democracies.” - President… pic.twitter.com/oC9x3Qs9y3— U.S. Embassy India (@USAndIndia) January 26, 2026
అంతకు ముందు భారత్లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కూడా భారత్కు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తొలిసారి ఈ వేడుకలకు హాజరుకావడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా ఆయన అభివర్ణించారు. భారత గగనతలంలో అమెరికా తయారీ విమానాలు ఎగరడం ఇరుదేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి శక్తివంతమైన చిహ్నమని ఆయన అన్నారు.
మాక్రాన్ శుభాకాంక్షలు
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, తాను 2024 గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినప్పటి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకున్నారు. ప్రధాని మోదీతో తాను దిగిన సెల్ఫీని పోస్టు చేస్తూ, భారత్కు హృదయపూర్వకంగా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
"2024 రిపబ్లిక్ డే రోజున మీ పక్కన ఉన్న ఆ అందమైన జ్ఞాపకం ఇంకా నాకు గుర్తింది. నా ప్రియ మిత్రుమా మోదీ, ప్రియమైన భారతీయ మిత్రులారా, ఈ గొప్ప పండుగ రోజున మీకు నా శుభాకాంక్షలు. మన బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఫిబ్రవరిలో కలుద్దాం" అని మేక్రాన్ ట్వీట్ చేశారు.
Quel beau souvenir du #RepublicDay à vos côtés en 2024 ! Mon cher ami @NarendraModi, chers amis indiens, tous mes vœux en cette grande journée de célébration. On se voit en février pour continuer de bâtir ensemble ! pic.twitter.com/13VVcqPwEZ— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2026
మరోవైపు యూరోపియన్ యూనియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్డెర్ లేయన్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో లూయిస్ శాంటోస్ డా కోస్టా ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు.
ఏటా జనవరి 26న జరుపుకునే భారత గణతంత్ర దినోత్సవం, 1950లో భారతదేశం తన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి, అధికారికంగా సార్వభౌమ, సామ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర దేశంగా అవతరించిన రోజును సూచిస్తుంది.
'భారత్ విజయం ప్రపంచాన్ని స్థిరంగా మారుస్తుంది'- రిపబ్లిక్ డే వేళ EU చీఫ్ వ్యాఖ్యలు
రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఆకట్టుకున్న 30 శకటాలు- ఏ శకటం, ఏ థీమ్ తెలుసా?