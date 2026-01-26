ETV Bharat / international

Published : January 26, 2026 at 3:45 PM IST

Republic Day Greetings To India : 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న భారత్​కు ప్రపంచ దేశాలు శుభాకాంక్షలు తెలిపాయి. అమెరికా, చైనా, ఫ్రాన్స్​ సహా వివిధ దేశాలు భారత్​కు శుభాకాంక్షలు చెప్పాయి. ఈ సందర్భంగా భారత్​, చైనాలు మంచి పొరుగు దేశాలు, మిత్రులు, భాగస్వాములని ఆ దేశాధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్​ అభివర్ణించారు. "డ్రాగన్​, ఏనుగు కలిసి నృత్యం చేయడం" ఇరుదేశాలకు మేలైన మార్గమని ఆయన అన్నారు.

భారత్​ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, భారత్​-చైనా సంబంధాలు నిరంతరం మరింతగా మెరుగుపడుతున్నాయని జిన్​పింగ్ అన్నారు. ఇది ఇరుదేశాల ప్రజల ప్రాథమిక ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రపంచ శాంతి, శ్రేయస్సును పెంపొందించడంలో గొప్ప ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఒకరి విజయానికి మరొకరు సహకరించుకునే ఇరుగుపొరుగువారిగా, మిత్రులుగా ఉండడమే భారత్​, చైనాలకు మంచిదని జిన్​పింగ్ నొక్కి చెప్పినట్లు చైనా ప్రభుత్వ మీడియా జిన్హువా తెలిపింది. భారత్​-చైనాల మధ్య వ్యూహాత్మక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం, పరస్పర సహకారాన్ని విస్తరించడం, సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా భారత్​-చైనా సంబంధాలు ఆరోగ్యకరమైన, స్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. మరోవైపు చైనా ప్రీమియర్ లీ కియాంగ్ కూడా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అభినందన సందేశాన్ని పంపించారు.

​2020లో తూర్పు లద్ధాఖ్​ సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. అయితే తరువాత ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్ మధ్య జరిగిన రెండు శిఖరాగ్ర సమావేశాల అనంతరం ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగుపడడం ప్రారంభించాయి. వీరిద్దరూ మొదటిగా 2024 కజాన్​లో సమావేశం కాగా, గతేడాది ఆగస్టులో టియాంజిన్​లో జరిగిన ఎస్​సీఓ సదస్సులో మరోసారి భేటీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం తూర్పు లద్ధాఖ్​లోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద సైనిక ప్రతిష్టంభన ముగిసింది. జులైలో భారత్​, చైనీయులకు పర్యాటక వీసాల మంజూరును పునరుద్ధరించింది. 2020 మేలో సరిహద్దు గొడవలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ వీసాల జారీని నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు కైలాస మానస సరోవర యాత్ర పునరుద్ధరణ, ప్రత్యక్ష విమాన సర్వీసులు, దౌత్య సంబంధాల 75వ వార్షికోత్సవాలు కూడా జరగడంతో ఇరుదేశాల మధ్య ప్రస్తుతం పరిస్థితులు సాధారణ స్థితిలో ఉండడం గమనార్హం.

భారత్-అమెరికా మధ్య చారిత్రక బంధం!
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎక్స్​ వేదికగా​ భారత్​కు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "అమెరికా ప్రజల తరఫున 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న భారత్​కు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతన, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా భారత్​, అమెరికా చారిత్రక బంధాన్ని పంచుకుంటున్నాయి" అని ట్రంప్ అన్నారు.

అంతకు ముందు భారత్​లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్​ కూడా భారత్​కు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తొలిసారి ఈ వేడుకలకు హాజరుకావడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా ఆయన అభివర్ణించారు. భారత గగనతలంలో అమెరికా తయారీ విమానాలు ఎగరడం ఇరుదేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి శక్తివంతమైన చిహ్నమని ఆయన అన్నారు.

మాక్రాన్​ శుభాకాంక్షలు
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్​, తాను 2024 గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినప్పటి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకున్నారు. ప్రధాని మోదీతో తాను దిగిన సెల్ఫీని పోస్టు చేస్తూ, భారత్​కు హృదయపూర్వకంగా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

"2024 రిపబ్లిక్ డే రోజున మీ పక్కన ఉన్న ఆ అందమైన జ్ఞాపకం ఇంకా నాకు గుర్తింది. నా ప్రియ మిత్రుమా మోదీ, ప్రియమైన భారతీయ మిత్రులారా, ఈ గొప్ప పండుగ రోజున మీకు నా శుభాకాంక్షలు. మన బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఫిబ్రవరిలో కలుద్దాం" అని మేక్రాన్ ట్వీట్ చేశారు.

మరోవైపు యూరోపియన్ యూనియన్​ కమిషన్​ ప్రెసిడెంట్​ ఉర్సులా వాన్​డెర్​ లేయన్​, యూరోపియన్ కౌన్సిల్​ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో లూయిస్​ శాంటోస్​ డా కోస్టా ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు.

ఏటా జనవరి 26న జరుపుకునే భారత గణతంత్ర దినోత్సవం, 1950లో భారతదేశం తన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి, అధికారికంగా సార్వభౌమ, సామ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర దేశంగా అవతరించిన రోజును సూచిస్తుంది.

