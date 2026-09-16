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ఇరాన్​తో వార్: అమెరికాకు ఆర్థిక దెబ్బ- రూ.3.65 లక్షల కోట్లు యుద్ధార్పణం

ఇరాన్​తో యుద్ధానికి అమెరికా చేసిన ఖర్చు 38 బిలియన్​ డాలర్లు- ఘర్షణలు తీవ్రమైతే నెలకు 2 బిలియన్​ డాలర్లు దాటవచ్చు- సీబీఓ నివేదిక వెల్లడి

Representative Image
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 10:54 AM IST

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US CBO Estimates Iran War Cost : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్​తో చేస్తున్న యుద్ధం అమెరికాకు తీవ్ర ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. 2026 ఆగస్టు నాటికి అమెరికా రక్షణ శాఖ ఈ యుద్ధం కోసం సుమారు 38 బిలియన్​ డాలర్ల మేర ఖర్చు చేసినట్లు కాంగ్రెషనల్​ బడ్జెట్ ఆఫీస్​ (సీబీఓ) తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. ఒక వేళ యుద్ధం తీవ్రత జులై నాటి స్థాయికి పెరిగితే, అమెరికా నెలవారీ యుద్ధ ఖర్చు 3 బిలియన్​ డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.

సీబీఓ అనేది అమెరికా కాంగ్రెస్​కు, బడ్జెట్​, ఆర్థిక విశ్లేషణలు అందించే ఒక నిష్పాక్షిక సంస్థ. ఇది తాజాగా "ఇరాన్​పై అమెరికా సైనిక చర్యల ఖర్చు అంచనా" అనే పేరుతో ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. అందులో ఇరాన్​తో యుద్ధానికి సంబంధించిన ఖర్చులను నాలుగు విభాగాలుగా చూపించింది. అవి ఏమిటంటే? రక్షణ శాఖ కార్యాచరణ, లాజిస్టికల్​, నిర్వహణ ఖర్చులు; అవకాశ వ్యయాలు (ఆపర్చ్యూనిటీ కాస్ట్స్​); సరఫరా అంతరాయాలు, ధరల పెరుగుదల వల్ల కలిగే ఆర్థిక వ్యయాలు; దౌత్యపరమైన చర్యలు, విదేశీ సాయం వంటి అదనపు ఖర్చులు.

TAGGED:

US IRAN WAR UPDATES
US IRAN WAR COST
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