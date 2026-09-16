ఇరాన్తో వార్: అమెరికాకు ఆర్థిక దెబ్బ- రూ.3.65 లక్షల కోట్లు యుద్ధార్పణం
ఇరాన్తో యుద్ధానికి అమెరికా చేసిన ఖర్చు 38 బిలియన్ డాలర్లు- ఘర్షణలు తీవ్రమైతే నెలకు 2 బిలియన్ డాలర్లు దాటవచ్చు- సీబీఓ నివేదిక వెల్లడి
Published : September 16, 2026 at 10:54 AM IST
US CBO Estimates Iran War Cost : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్తో చేస్తున్న యుద్ధం అమెరికాకు తీవ్ర ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. 2026 ఆగస్టు నాటికి అమెరికా రక్షణ శాఖ ఈ యుద్ధం కోసం సుమారు 38 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఖర్చు చేసినట్లు కాంగ్రెషనల్ బడ్జెట్ ఆఫీస్ (సీబీఓ) తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. ఒక వేళ యుద్ధం తీవ్రత జులై నాటి స్థాయికి పెరిగితే, అమెరికా నెలవారీ యుద్ధ ఖర్చు 3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
సీబీఓ అనేది అమెరికా కాంగ్రెస్కు, బడ్జెట్, ఆర్థిక విశ్లేషణలు అందించే ఒక నిష్పాక్షిక సంస్థ. ఇది తాజాగా "ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక చర్యల ఖర్చు అంచనా" అనే పేరుతో ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. అందులో ఇరాన్తో యుద్ధానికి సంబంధించిన ఖర్చులను నాలుగు విభాగాలుగా చూపించింది. అవి ఏమిటంటే? రక్షణ శాఖ కార్యాచరణ, లాజిస్టికల్, నిర్వహణ ఖర్చులు; అవకాశ వ్యయాలు (ఆపర్చ్యూనిటీ కాస్ట్స్); సరఫరా అంతరాయాలు, ధరల పెరుగుదల వల్ల కలిగే ఆర్థిక వ్యయాలు; దౌత్యపరమైన చర్యలు, విదేశీ సాయం వంటి అదనపు ఖర్చులు.