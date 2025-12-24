అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న 30 మంది భారతీయులు అరెస్ట్
యూఎస్లోని కాలిఫోర్నియాలో 30 మంది భారతీయుల అరెస్టు- అగ్రరాజ్యంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న, వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లతో సెమీ ట్రక్కులను నడుపుతున్న వారికి అదుపులోకి తీసుకున్న యూఎస్ బోర్డర్ పెట్రోల్ ఏజెంట్లు
Indians Arrested In US (Source : IANS)
Published : December 24, 2025 at 11:25 AM IST
Indians Arrested In US : అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న, వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లతో సెమీ ట్రక్కులను నడుపుతున్న 49 మందిని యూఎస్ బోర్డర్ పెట్రోల్ ఏజెంట్లు అరెస్టు చేశారు. వారిలో 30 మంది భారతీయులు ఉన్నారు. కాలిఫోర్నియాలోని ఎల్ సెంట్రో సెక్టార్లోని ఇంటర్ ఏజెన్సీ కార్యకలాపాలలో భాగంగా ఇమిగ్రేషన్ చెక్ పోస్టుల వద్ద 49 మంది అక్రమ వలసదారులను బోర్డర్ పెట్రోల్ ఏజెంట్లు అరెస్టు చేసినట్లు యూఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ (సీబీపీ) ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.