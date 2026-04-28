అమెరికా దిగ్బంధనం- చాబహార్ ఓడరేవులో భారీగా నిలిచిపోయిన నౌకలు- ఇరాన్పై మరింత ఒత్తిడి
హర్మూజ్పై కొనసాగుతున్న అమెరికా దిగ్బంధనం- చాబహార్ ఓడరేవు సమీపంలో భారీ సంఖ్యలో చమురు ట్యాంకర్లు- హర్మూజ్ను దాటిన పుతిన్ సన్నిహితుడి నౌక
Published : April 28, 2026 at 4:32 PM IST
US Blockade Ship Stuck : ఓ వైపు ఇరాన్తో శాంతి చర్చల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే, మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధిపై దిగ్బంధనం కొనసాగిస్తోంది. దీని వల్ల ఇరాన్ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోంటోంది. దిగ్బంధనం కారణంగా ప్రభావంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ వెలుపల ఉన్న చాబహార్ ఓడరేవు సమీపంలో చమురుతో నిండిన ట్యాంకర్లు భారీ సంఖ్యలో నిలిచిపోయాయి. గత వారం రోజులుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ పరిసర జలాల్లో ఆరు నుంచి ఎనిమిది సూపర్ ట్యాంకర్లు కదలికలు లేకుండా నిలిచి ఉన్నట్లు సముద్ర నిఘా సంస్థ యునైటెడ్ ఎగైనెస్ట్ న్యూక్లియర్ ఇరాన్ అనుబంధ విండ్వార్డ్ వెల్లడించింది. వీటితో పాటు పలు దేశాలకు చెందిన చిన్న ట్యాంకర్లు కూడా అక్కడే నిలిచినట్లు సమాచారం.
వినియోగంలోకి పాత నౌకలు
దిగ్బంధన ప్రభావంతో ఇప్పటికే రెండు భారీ నౌకలను వెనక్కి మళ్లించినట్లు అమెరికా నౌకాదళం తెలిపింది. మరోవైపు చాబహార్ సమీపంలో నిలిచిన ట్యాంకర్లలోకి ఇరాన్ నౌకల నుంచి చమురును మారుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం పాత నౌకలను మళ్లీ వినియోగంలోకి తీసుకువస్తున్నట్లు షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా సూచిస్తోంది. అయితే ఇంకా ఎంతమంది ఖాళీ ట్యాంకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. దాదాపు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు నిల్వ సామర్థ్యం కలిగిన 30 ఏళ్ల పాత వీఎల్సీసీ 'నాషా' నౌక ఇటీవల మళ్లీ సంకేతాలు పంపడం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం అది ఖర్గ్ ద్వీపం వైపు ప్రయాణిస్తోంది. ఈ నౌక మూడు సంవత్సరాల క్రితం చివరిసారిగా సరుకు రవాణా చేసింది.
ఇరాన్పై మరింత ఒత్తిడి
ఇక హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ప్రస్తుతం సుమారు 155 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ఇరాన్ ముడి చమురు సముద్రంలోనే నిల్వగా ఉందని అంచనా. నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుండటంతో త్వరలోనే టెహ్రాన్ ఉత్పత్తిని తగ్గించే లేదా నిలిపివేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, చైనాకు చెందిన రిఫైనరీపై ఆంక్షలు విధించడం, హిందూ మహాసముద్రంలో ట్యాంకర్ల తనిఖీలను కఠినతరం చేయడం వంటి చర్యలతో అమెరికా ఇరాన్పై ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతోంది.
హర్మూజ్ను దాటిన పుతిన్ సన్నిహితుడి నౌక
మరోవైపు హర్మూజ్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సన్నిహితుడు, బిలియనీర్ అలెక్సీ మోర్దాషావ్కు చెందినట్లు భావిస్తున్న విలాసవంతమైన యాట్ 'నార్డ్' ఈ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటినట్లు సమాచారం. షిప్పింగ్ డేటా ప్రకారం, సుమారు 500 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.4,700 కోట్లు) విలువైన ఈ యాట్ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం దుబాయ్ మెరీనా నుంచి బయలుదేరింది. అనంతరం శనివారం ఉదయం హర్మూజ్ జలసంధిని దాటి, ఆదివారం తెల్లవారుజామున మస్కట్ చేరుకుంది. హర్మూజ్పై అమెరికా దిగ్బంధనం కొనసాగుతున్న సమయంలో నార్డ్ యాట్కు జలసంధి దాటేందుకు అనుమతులు ఎలా లభించాయన్నది చర్చినీయాంశంగా మారింది. దీనిపై స్పందించేందుకు మోర్దాషావ్ ప్రతినిధులు నిరాకరించారు.
వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సన్నిహితుడిగా గుర్తింపు పొందిన మోర్దాషావ్ నార్డ్కు యజమాని అన్నది అధికారికంగా ఎక్కడా నమోదు కాలేదు. అయితే 2025 నాటి షిప్పింగ్ రికార్డుల ప్రకారం, ఈ నౌక ఆయన భార్యకు చెందిన రష్యన్ కంపెనీ పేరుతో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో పుతిన్కు సన్నిహితులుగా భావించే పలువురు రష్యన్ వ్యాపారవేత్తలపై అమెరికా, యూరోపియన్ దేశాలు ఆంక్షలు విధించాయి. ఆ జాబితాలో మోర్దాషావ్ కూడా ఉన్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యాట్లలో ఒకటిగా చెప్పబడుతున్న నార్డ్లో సుమారు 20 సూట్రూమ్లు, స్విమ్మింగ్ పూల్, హెలిప్యాడ్, అంతేకాక జలాంతర్గామి (సబ్మరైన్) సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇరాన్ నూతన ప్రతిపాదనలకు ట్రంప్ నో- అణు కార్యక్రమంపై విభేదాలు