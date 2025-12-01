ప్రతిభావంతులైన భారతీయులతో అమెరికా ప్రయోజనం పొందింది: ఎలాన్ మస్క్
హెచ్-1బీ వీసాదారులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎలాన్ మస్క్
Published : December 1, 2025 at 7:03 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 7:25 AM IST
Elon Musk On Indians : దశాబ్ధాలుగా ప్రతిభావంతులైన భారతీయులను నియమించుకుని అమెరికా అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందిందని టెస్లా అధినేత ఎలాన్మస్క్ అన్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెల్ల, గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ వంటి భారతీయులు అమెరికా ఆర్థిక పురోగతికి గణనీయమైన కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే హేచ్-1బీ వీసాల దుర్వినియోగం కారణంగా అమెరికాలోని చాలా మందిలో వలసల వ్యతిరేక భావన ఏర్పడిందని మస్క్ చెప్పారు. ఇండియాన్ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న ఎలాన్ మస్క్ ఈ మేరకు తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
అమెరికాకు వచ్చిన ప్రతిభావంతులైన భారతీయుల వల్ల అమెరికా అపారమైన ప్రయోజనం పొందిందని నేను భావిస్తున్నా. నా ఉద్దేశం భారత్ ప్రతిభకు అమెరికా అపారమైన లబ్ధిదారుగా ఉంది. గత అధ్యక్షుడు బైడెన్ పరిపాలనలో సరిహద్దుల్లో ఎలాంటి నియంత్రణలు లేదు. దీంతో భారీగా అక్రమ వలసలు పెరిగాయి. ఇది వలస వ్యతిరేక భావనలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. అమెరికాకు అక్రమంగా వచ్చిన వారు ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు పొందడం, వలసలు పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది. అక్రమంగా వలస వచ్చిన వారికి ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందకుండా చూడాలి. బహిరంగ సరిహద్దులు హానికరం. అవి నేరస్థులను కూడా అమెరికాలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతిస్తాయి. వలసల కట్టడికి సరిహద్దుల వద్ద నియంత్రణ కచ్చితంగా పాటించాలి. లేకుంటే హస్యాస్పదంగా ఉంటుంది' అని ఎలాన్ మస్క్ పేర్కొన్నారు.
ప్రతిభావంతుల కొరత ఉంది : మస్క్
ప్రతిభావంతులైన వలసదారులు స్థానికంగా జన్మించిన పౌరుల నుంచి ఉద్యోగాలు తీసుకుంటున్నారనే ఆందోళనలను ఎలాన్ మస్క్ ప్రస్తావించారు. ' నా అనుభవం ప్రకారం ప్రతిభావంతుల కొరత ఎప్పుడూ ఉంది. కొన్ని కష్టమైన లక్ష్యాల కోసం ప్రతిభావంతుల నియామకం తప్పనిసరి. అయితే కొన్ని కంపెనీలు ఖర్చు తగ్గింపుపైనే దృష్టిపెడతాయి. ఒక అమెరికన్ ఉద్యోగికి చెల్లించాల్సిన జీతంతో పోలిస్తే ఇతర దేశాల ఉద్యోగులు తక్కువ జీతానికి దొరికితే కంపెనీలు వారినే నియమించుకుంటారు. మా కంపెనీలు అయిన టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్, ఎక్స్ (ట్విటర్) ప్రతిభావంతులను తీసుకోవడానికి చూస్తాయి. వారికి సగటు కంటే ఎక్కువ జీతాలు అందుకుంటారు' అని ఎలాన్ మస్క్ తెలిపారు.
'నా జీవిత భాగస్వామికి భారతీయ మూలాలు'
కొన్ని ఔట్సోర్సింగ్ కంపెనీలు హెచ్-1బీ వీసాల వ్యవస్థను దెబ్బతీశాయని ఎలాన్ మస్క్ అన్నారు. ఈ వ్యవస్థను అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. అయితే హెచ్-1బీ వీసాలను ఆపేయాలని తాను పేర్కొనలేదని వివరించారు. ఇక అమెరికాలో ఉద్యోగం కోసం కలలుకంటున్న భారతీయులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ఎవరైతే తాము తీసుకుంటున్నదానికంటే సమాజానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడతారో వారిని తాను గౌరవిస్తానని అన్నారు. సమాజానికి ఎప్పటికీ ఒక సహాయకారిగా ఉండాలని, తాము పొందే ప్రయోజనాల కంటే సమాజానికి ఇచ్చే దానిపైనే ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలని మస్క్ సూచించారు. కంపెనీని స్థాపించాలనుకునే ఎవరైనా కష్టపడి పనిచేయాలని, వైఫల్యాన్ని ఎదుర్కోవాలని మస్క్ సూచించారు. ఇన్పుట్ కంటే అవుట్పుట్ను విలువైనదిగా చేయడం పైనే దృష్టి పెట్టాలని అన్నారు. ఇక తన జీవిత భాగస్వామికి భారత మూలాలు ఉన్నాయని అని ఎలాన్ మస్క్ గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా తన కుమారుడి పేరులో శేఖర్ ఉందని తెలిపారు. నోబెల్ గ్రహీత సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్లోని శేఖర్ గుర్తుగా పెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.
ELON MUSK: " my partner shivon is half indian, and one of my son's middle name is 'sekhar' after the indian physicist, professor s. chandrasekhar." pic.twitter.com/niJWBq6zSa— DogeDesigner (@cb_doge) November 30, 2025