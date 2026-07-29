చైనా రోబోలపై అమెరికా నిషేధం- సైబర్ సెక్యూరిటీ, భద్రత ముప్పులే కారణం!
చైనాకు అమెరికా మరో భారీ షాక్- చైనా హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు, రోబో డాగ్స్ దిగుమతులపై నిషేధం
Published : July 29, 2026 at 5:55 PM IST
US Bans China Humanoid Robots : చైనాకు చెందిన టెక్నాలజీ ఉత్పత్తులపై అమెరికా ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. జాతీయ భద్రత, సైబర్ సెక్యూరిటీకి ముప్పు ఉందంటూ విదేశాల్లో తయారైన అత్యాధునిక హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు, పవర్ ఇన్వర్టర్ల దిగుమతులపై అమెరికా టెలికాం రెగ్యులేటరీ సంస్థ ఎఫ్సీసీ నిషేధం విధించింది. అయితే చైనాను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ నిషేధం విధించినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. సెప్టెంబర్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ మధ్య కీలక సమావేశం జరగనున్న నేపథ్యంలో, యూఎస్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అమెరికా చర్య వాషింగ్టన్- బీజింగ్ సంబంధాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
టెక్నాలజీ వార్
వాస్తవానికి అమెరికా, చైనా మధ్య టెక్నాలజీ వార్ మరింత ముదురుతోంది. విదేశాల్లో తయారైన అత్యాధునిక హ్యూమనాయిడ్ రోబోలతో పాటు, రోబో డాగ్స్, పవర్ ఇన్వర్టర్ల కొత్త దిగుమతులపై అమెరికాకు చెందిన ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ బ్యాన్ విధించింది. ప్రధానంగా చైనాను లక్ష్యంగా చేసుకునే అమెరికా ఈ చర్యలకు దిగింది. సైబర్ సెక్యూరిటీ, జాతీయ భద్రతను కాపాడటంతో పాటు, అత్యంత కీలకమైన అమెరికా సప్లై చైన్ను సురక్షితంగా ఉంచేందుకే ఈ ఆంక్షలు విధించినట్లు ఎఫ్సీసీ స్పష్టం చేసింది.
కేవలం 'కొత్త వెర్షన్'లపైనే బ్యాన్!
అమెరికా సప్లై చైన్ వ్యవస్థను సురక్షితం చేయడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎఫ్సీసీ ఛైర్పర్సన్ బ్రెండన్ కార్ తెలిపారు. అయితే ఈ నిషేధం కేవలం ఆయా పరికరాల కొత్త వెర్షన్ దిగుమతులకు మాత్రమే వరిస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే డ్రోన్లతో సహా చైనా ఉత్పత్తుల దిగుమతులపై అమెరికా అనేక ఆంక్షలు విధించింది. ఇంతకు ముందే అమెరికాకు చెందిన అధునాతన సాంకేతికతను చైనా ఎగుమతి చేయడంపై కూడా ఆంక్షలు పెట్టింది. అంతేకాదు, ఇకపై చైనీస్ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో, ఆ దేశానికి చెందిన ఓపెన్-సోర్స్ ఏఐ మోడళ్ల వినియోగాన్ని నియంత్రించే అంశాన్ని కూడా అమెరికా పరిశీలిస్తోంది. చైనా సాంకేతిక విధానాలపై పరిశోధన చేసే 'న్యూ అమెరికా' థింక్ ట్యాంక్ సీనియర్ ఫెలో శామ్ సాక్స్ మాట్లాడుతూ, "సెప్టెంబర్లో జరగనున్న ట్రంప్-జిన్పింగ్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ముందు రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తలు పెరగడానికి ఇదొక తాజా ఉదాహరణ" అని అభిప్రాయపడ్డారు.
చైనా ఆధిపత్యం
ప్రస్తుతం ప్రపంచ హ్యూమనాయిడ్ రోబోల మార్కెట్లో దాదాపు 85 శాతం వాటాతో చైనా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. చైనాకు చెందిన 'యూనిట్రీ', 'ఏజీఐబాట్' వంటి కంపెనీలు వేల సంఖ్యలో రోబోలను మార్కెట్లోకి తెస్తుండగా, అమెరికాకు చెందిన టెస్లా, ఫిగర్ ఏఐ వంటి సంస్థల ఉత్పత్తి వందల్లోనే ఉంది. చైనా రోబోలను నిషేధించడం ద్వారా స్థానిక డెవలపర్లను అమెరికా కాపాడుకుంటోందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అటు పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యవస్థలు, డేటా సెంటర్లు, గృహోపకరణాల్లో వాడే పవర్ ఇన్వర్టర్లపైనా బ్యాన్ పడింది.
అమెరికాపై మండిపడిన చైనా
మరోవైపు అమెరికా తీరుపై చైనా విదేశాంగ శాఖ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది. తమ కంపెనీలను అణగదొక్కేందుకే 'జాతీయ భద్రత' అనే పదాన్ని అమెరికా సాకుగా వాడుకుంటోందని విమర్శించింది. అమెరికా అనుసరిస్తున్న ఈ రక్షణాత్మక విధానాలు ఆ దేశ కంపెనీలు, వినియోగదారులకే నష్టం చేకూరుస్తాయని స్పష్టం చేసింది. చైనా వ్యాపార సంస్థల చట్టబద్ధమైన హక్కులను కాపాడుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. డ్రోన్లు, ఏఐ మోడల్స్, ఇప్పుడు రోబోల విషయంలో అమెరికా విధిస్తున్న వరుస ఆంక్షలు భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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