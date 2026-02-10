యూఎస్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య కుదిరిన ట్రేడ్ డీల్- కేవలం 1% తగ్గిన టారిఫ్స్!
అమెరికా-బంగ్లాదేశ్ కుదిరిన రెసిప్రొకాల్ ట్రేడ్ డీల్- ఎవరికి లాభం అంటే?
Published : February 10, 2026 at 10:10 AM IST
US Bangladesh Trade Deal : అమెరికా-బంగ్లాదేశ్లు సోమవారం పరస్పర వాణిజ్య ఒప్పందం (రెసిప్రొకాల్ ట్రేడ్ డీల్)పై సంతకం చేశారు. అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్, బంగ్లాదేశ్ వాణిజ్య, వస్త్ర, జ్యూట్, పౌరవిమానయాన, పర్యాటక శాఖల సలహాదారు షేక్ బషీర్ ఉద్దీన్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బంగ్లాదేశ్ వాణిజ్య కార్యదర్శి మహబూబూర్ రెహమాన్, అసిస్టెంట్ అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి బ్రెండన్ లించ్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక, వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో ఒక గొప్ప ముందడుగు అని అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం (యూఎస్టీఆర్) పేర్కొంది .
"అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలో అమెరికా కార్మికులు, వ్యాపారులకు నిజమైన ఫలితాలను అందించే వాణిజ్య విధానాన్ని యూఎస్ అనుసరిస్తోంది. బంగ్లాదేశ్తో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం దక్షిణాసియాలోనే మొదటిది. ఇది మార్కెట్లను తెరవడానికి, వాణిజ్య అడ్డంకులను తొలగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అమెరికన్ ఎగుమతిదారులకు కొత్త అవకాశాలు సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుంది."
- జేమీసన్ గ్రీర్, అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి
"ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక సంబంధాల్లో ఒక చారిత్రాత్మక నూతన స్థాయిని సూచిస్తుంది. బంగ్లాదేశ్, అమెరికాలు ఒకరి మార్కెట్ను మరొకరు మరింత సులభంగా చేరుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది."
- షేక్ బషీర్ ఉద్దీన్, బంగ్లాదేశ్ వాణిజ్య సలహాదారు
నో యూజ్!!
గతేడాది ఆగస్టులో అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఏకంగా 37 శాతం సుంకాలను బంగ్లాదేశ్పై విధించింది. తరువాత దానిని 20 శాతానికి కుదించింది. తాజాగా కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల అమెరికా, బంగ్లాదేశ్పై విధించిన టారిఫ్లను 20 శాతం నుంచి 19 శాతానికి తగ్గించనున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే కేవలం 1 శాతం మాత్రమే సుంకాలు తగ్గాయి.
ఎవరికి బెనిఫిట్?
బంగ్లాదేశ్లో వస్త్రాల ఉత్పత్తి బాగా జరుగుతుంటుంది. అమెరికాలో ఉత్పత్తి చేసిన కాటన్, ఫైబర్ ఉపయోగించి కూడా బంగ్లాదేశ్లో వస్త్రాలు తయారు చేస్తుంటారు. ఇలా అమెరికా కాటన్, ఫైబర్ ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేసే వస్త్రాలపై, యూఎస్ మార్కెట్లో ఎలాంటి సుంకాలు లేకుండా (జీరో రెసిప్రొకాల్ టారిఫ్) చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని బంగ్లాదేశ్కు అగ్రరాజ్యం హామీ ఇచ్చింది. "యూఎస్-బంగ్లాదేశ్ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల సుంకాల తగ్గింపు జరిగింది. దీని వల్ల ఎగుమతిదారులకు చాలా లాభదాయకం. ముఖ్యంగా అమెరికా సరకులను వాడే గార్మెంట్ రంగానికి ఇది మంచి ఊతాన్నిస్తుంది" అని బంగ్లాదేశ్ వాణిజ్య కార్యదర్శి రెహమాన్ అన్నారు.
సోమవారం ఈ ఒప్పందానికి కౌన్సిల్ ఆఫ్ అడ్వైజర్స్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇరుదేశాలు అధికారిక నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసిన వెంటనే ఈ ఒప్పందం అమలులోకి రానుంది.
భారత్ దెబ్బకు విలవిల!
భారత్-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల, ఇండియాపై విధించిన సుంకాలు టారిఫ్లు 18 శాతానికి తగ్గాయి. దీనితో వస్త్ర పరిశ్రమ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగిన బంగ్లాదేశ్లో గుబులు మొదలైంది. దీనితో దేశంలో ఎన్నికల వేళ భారత్ కంటే తక్కువ టారిఫ్లు ఉండేలా అగ్రరాజ్యంతో ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ దీని వల్ల దానికి ఏమీ ఉపయోగం లేకపోయింది. కేవలం 1 శాతం మాత్రమే టారిఫ్లు తగ్గాయి. ఇలా చూసినా బంగ్లాదేశ్పై విధించిన సుంకాలు, భారత్ కంటే ఎక్కువే కావడం గమనార్హం. మరోవైపు చూస్తే, ఈ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల అమెరికా వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు, రసాయనాలు, వైద్య పరికరాలు, ఆటోపార్టులు, ఇంధన ఉత్పత్తులు నేరుగా బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్లోకి వచ్చి పడనున్నాయి. అంటే ఈ డీల్ వల్ల బంగ్లాదేశ్ కంటే అగ్రరాజ్య అమెరికాకే లాభదాయకం కావడం గమనార్హం.
