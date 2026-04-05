అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తాం- పైలట్ కోసం వచ్చిన విమానాన్ని కూల్చివేశాం : ఇరాన్
పైలట్ కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న విమానాన్ని కూల్చివేశాం- ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ వెల్లడి
Published : April 5, 2026 at 4:20 PM IST
US Pilot Rescued : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు మొదలై నేటికి ఐదు వారాలు గడిచినా యుద్ధ ప్రభావం ఏమాత్రం తగ్గడంలేదు. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులకు ఇరాన్ గట్టిగా బదిలిస్తూనే వస్తోంది. అయితే, ఇటీవల అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-15ఈ ఫైటర్ జెట్ను ఇరాన్ భద్రతా దళాలు కూల్చివేశాయి. ఆ ప్రమాదంలో ఒక పైలట్ చాకచక్యంగా తప్పించుకోగా, మరో పైలట్ ఇరాన్ గడ్డపై చిక్కుకుపోయినట్లు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో పైలట్ ఆచూకి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది అమెరికా.
పైలట్ కోసం వచ్చిన విమానాన్ని కూల్చివేశాం!
ఈ నేపథ్యంలో గల్లంతైన రెండో పైలట్ను సురక్షితంగా రక్షించామని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దానికి బదులుగా ఇరాన్, పైలట్ కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న విమానాన్ని కూల్చివేసినట్లు ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (ఐఆర్జీసీ) వెల్లడించింది. శత్రుదేశానికి చెందిన విమానాన్ని ఇస్ఫహాన్ దక్షిణ ప్రాంతంలో ఐఆర్జీసీ దళాలు నేలమట్టం చేశాయని ఇరాన్ మీడియా తెలిపింది. అది అమెరికా దళానికి చెందిన సీ-130గా పేర్కొంది. ఫరాజ్ రేంజర్స్ అనే పోలీసు కమాండో యూనిట్ ఈ విమానాన్ని కూల్చివేసినట్లు ఖతార్ మీడియా తెలిపింది. ఇతర ఫైటర్జెట్లకు సీ-130 రీఫ్యూయలింగ్ చేసేందుకు వచ్చినట్లు పేర్కొంది. అయితే, ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోని సిబ్బందికి సంబంధించి ఎలాంటి సమాచారం వెలువడలేదు. అంతేకాదు, ఈ విషయంపై అమెరికా నుంచి కూడా ఎలాంటి స్పందన లేదు.
అమెరికాకు చెందిన అనేక విమానాలను నేలమట్టం చేశాం!
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాకు చెందిన అనేక విమానాలను ఇరాన్ సాయుధ దళాలు కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. అదేవిధంగా అమెరికా దళాలకు చెందిన ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఐఆర్జీసీ ఆ విషయాన్ని వెల్లడించినట్లు పేర్కొన్నాయి. అయితే, కూల్చేవేసిన వాటిల్లో ఒక C-130 విమానంతో పాటు, రెండు బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయని ఖతమ్ అల్- అన్వియా కేంద్ర ప్రధాన కార్యాలయ ప్రతినిధి తెలిపారు.
'ట్రంప్ హెచ్చరిక తెలివితక్కువ చర్య'
మరోవైపు, 48 గంటల్లోగా హర్మూజ్ను తెరవాలని లేదంటే నరకం చూపిస్తామని శనివారం ఇరాన్కు ట్రంప్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. అయితే, ఈ విషయంపై ఇరాన్ గట్టిగా బదులిచ్చింది. 'ట్రంప్ హెచ్చరిక తెలివితక్కువ చర్య' అని అభివర్ణించింది. తమ వంతెనలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ట్రంప్ చేస్తున్న బెదిరింపులు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. శత్రువులు తమ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తే తీవ్రంగా స్పందిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. అదేవిధంగా, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్కు త్వరలోనే బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వనున్నామని ఇరాన్ భద్రతాధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు. యుద్ధంలో ఇరాన్ తన సొంత ప్రణాళికలు, నిర్దిష్ట లక్ష్యాల ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తోందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా లక్ష్యాల జాబితా లోపభూయిష్టంగా ఉందన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, యుద్ధంలో ఆరితేరిన జనరల్స్ను ఇరాన్ పార్లమెంటరీ స్పీకర్ ఎం.బి. ఘాలిబాఫ్ ప్రశంసించారు. గత కొద్దిరోజులుగా అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల మధ్య బాహ్య ఒత్తిళ్ల కంటే జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యతనిస్తున్నందుకు వారిని అభినందించారు. ఇజ్రాయెల్కు మద్దతు ఇవ్వడం, చమురు ధరలను నియంత్రించడం వంటి నిర్ణయాలతో అమెరికా సతమతమవుతోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇది దీర్ఘకాలంలో అమెరికన్ పన్ను చెల్లింపుదారులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. యుద్ధంలో అమెరికా స్వల్పకాలిక సైనిక విజయాలు సాధించవచ్చని, అయితే పశ్చిమాసియా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల విధ్వంసం కారణంగా దశాబ్దాల పాటు అధిక ఇంధన ధరలు, ఆర్థిక అస్థిరత అనేవి అమెరికాకు దీర్ఘకాలిక మూల్యంగా ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
