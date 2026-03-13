ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్పై అమెరికా దాడి- గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిన ముజ్తబా: అమెరికా
గురువారం తొలిసారిగా అమెరికాపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామన్న ముజ్తబా ఖమేనీ- తిరిగి దాడి చేసిన ట్రంప్ సేన!
Published : March 13, 2026 at 7:02 PM IST
US Attack On Iran Supreme Leader : ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ముజ్తబా ఖమేనీపై అమెరికా రక్షణ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ దాడిలో ముజ్తబా తీవ్రంగా గాయపడ్డారని వెల్లడించింది. దీంతో ఆయన గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారారని తెలిపింది. అయితే, అమెరికాపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ముజ్తబా ఖమేనీ గురువారం తొలిసారి ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనపై దాడి చేశామంటూ అమెరికా రక్షణ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
ఇక ఇరాన్పై శుక్రవారం కూడా పెద్దసంఖ్యలో వైమానిక దాడులు చేశామని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ తెలిపారు. ఈ ప్రపంచం కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఇరాన్ సైన్యాన్ని అణచివేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ చెప్పుకున్న ఆధునిక సైన్యం, తమ దాడుల్లో చాలా వేగంగా డీలా పడిందన్నారు.