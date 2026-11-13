అమెరికా రక్షణమంత్రినే మందలించిన సాధారణ సైనికుడు- ఎందుకో తెలుసా?
Soldier Scolds US Defence Minister : అమెరికా రక్షణశాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ను ఓ సైనికుడు తీవ్ర స్వరంతో మందలించాడు.
Published : November 13, 2026 at 3:43 PM IST
అమెరికా రక్షణశాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్కు ఊహించని పరాభవం ఎదురైంది. సాక్షాత్తూ దేశ రక్షణమంత్రే అయినా సరే, అమరవీరుల స్మారకం వద్ద నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఊరుకునేది లేదంటూ ఓ సాధారణ ఆర్మీ గార్డు గట్టిగా గర్జించాడు. ఆర్లింగ్టన్ నేషనల్ సిమెట్రీలోని అజ్ఞాత సైనికుడి సమాధి వద్ద ఫొటోలు దిగుతూ, నవ్వుతూ మాట్లాడుకున్న హెగ్సెత్ బృందాన్ని ఆ సైనికుడు తీవ్ర స్వరంతో మందలించాడు. అమెరికా వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్న ఈ ఘటనపై ప్రత్యేక కథనం.
ఆర్లింగ్టన్ నేషనల్ సిమెట్రీలో ఉన్న ఓ అజ్ఞాత సైనికుడి సమాధి అమెరికన్లకు పవిత్రమైన యుద్ధ స్మారకం. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో అమరుడైన ఆ సైనికుడి సమాధి వద్ద ఓల్డ్ గార్డ్ సైనికులు ఎండైనా, వానైనా 24 గంటలూ కంటికి రెప్పలా కాపలా కాస్తుంటారు. తాజాగా వెటరన్స్ డే సందర్భంగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్తో పాటు రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ అక్కడ నివాళులు అర్పించారు. తర్వాత హెగ్సెత్ తన భార్యతో పాటు, చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ రికీబురియా, ఇతర సైనికాధికారులతో కలిసి సమాధి ముందు ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. మెట్లెక్కుతూ పైకి వెళ్తున్న సమయంలో వారి బృందం నుంచి మాటలు, నవ్వులు వినిపించాయి. దీంతో అక్కడ కాపలా ఉన్న సైనికుడు సాక్షాత్తూ రక్షణమంత్రి బృందాన్నే మందలించాడు. ఇక్కడ నిశ్శబ్దం, గౌరవప్రదమైన వాతావరణం పాటించాలంటూ గట్టిగా అరిచాడు. ఆ కేకతో ఉలిక్కిపడిన హెగ్సెత్, నడుస్తూనే వెనక్కి తిరిగి ఆ సైనికుడి వైపు చూశారు.
ఈ ఘటనపై అమెరికాలో దుమారం రేగింది. రక్షణ మంత్రి తీరుపై డెమోక్రాట్లతో పాటు సొంత రిపబ్లికన్ పార్టీ నేతలు మండిపడ్డారు. సైనికుడి పవిత్రమైన సమాధి వద్ద ఎలా ప్రవర్తించాలో కూడా హెగ్సెత్కు తెలియదని, ఆయనకు అంతా ప్రచార యావ, షో చేయడమేనని విమర్శించారు. రక్షణ మంత్రి ఎదురుగా ఉన్నప్పటికీ నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేసిన ఆర్మీ గార్డుపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. మరోవైపు తన బృందాన్ని మందలించిన ఆర్మీ గార్డు థామస్ ఇగ్లేసియాస్ను రక్షణ మంత్రి ఘనంగా సత్కరించారు. విధి నిర్వహణలో నిబద్ధత ప్రదర్శించినందుకు హెగ్సెత్ స్వయంగా జాయింట్ సర్వీస్ కమెండేషన్ మెడల్ అందజేసినట్లు పెంటగాన్ ప్రకటించింది. ఓల్డ్ గార్డ్ రెజిమెంట్ సభ్యుల సమక్షంలో ఇగ్లేసియాస్కు పతకం ప్రదానం చేస్తున్న ఫొటోలను హెగ్సెత్ తన ఖాతాలో పంచుకున్నారు.