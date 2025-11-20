ETV Bharat / international

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

భారత్‌కు జావెలిన్‌ క్షిపణులు సహా పలు ఆయుధాల విక్రయానికి అమెరికా ఆమోదం

US India Arms Deal
PM Narendra Modi and US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US India Arms Deal : భారత్‌కు రక్షణ ఎగుమతులపై అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎఫ్‌జీఎం -148 జావెలిన్ యాంటీ-ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్ సిస్టమ్‌తో పాటు ఎం982ఏ1 ఎక్స్‌క్యాలిబర్ ప్రెసిషన్ గైడెడ్ ఆర్టిలరీ ప్రొజెక్టైల్స్, వాటి అనుబంధ సామగ్రిని భారత్‌కు అగ్రరాజ్యం విక్రయించనుంది. దాదాపు రూ.824 కోట్లు (93 మిలియన్ డాలర్లు) విలువైన ఈ భారీ డీల్‌కు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా ఊపింది. దీనిపై అమెరికాకు చెందిన డిఫెన్స్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ (డీఎస్‌సీఏ) ఓ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. భారత్‌కు అందించనున్న ఆయుధ సామగ్రి జాబితాలో 100 జావెలిన్ మిస్సైళ్లు, 1 ఫ్లై టు బై రౌండ్, 25 కమాండ్ లాంచ్ యూనిట్లు, ట్రైనింగ్ ఎయిడ్‌లు, సిమ్యులేషన్ రౌండ్లు, ఆయుధ సామగ్రితో ముడిపడిన విడి భాగాలు ఉన్నాయని డీఎస్‌సీఏ తెలిపింది. రూ.417 కోట్లు విలువైన 216 యూనిట్ల ‘ఎం982ఏ1 ప్రొజెక్టైల్స్‌’ను, రూ.405 కోట్లు విలువైన 126 యూనిట్ల జావెలిన్ మిస్సైల్ సిస్టమ్‌లను భారత్‌కు విక్రయిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ మొత్తం సామగ్రికి అమెరికా సైన్యం వైపు నుంచి పూర్తిస్థాయి జీవితకాల మద్దతు లభిస్తుందని వెల్లడించింది. ఈ ప్రతిపాదిత లావాదేవీకి అవసరమైన సర్టిఫికేషన్‌ను అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు డీఎస్‌సీఏ అందజేసింది.

ఇండో-పసిఫిక్, దక్షిణాసియాల్లో సుస్థిరతే లక్ష్యం
"అమెరికా-భారత్‌ల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు, ప్రధాన రక్షణరంగ భాగస్వామి అయిన భారత్‌ భద్రతను మెరుగుపర్చేందుకు ఈ ఆయుధ సామగ్రిని విక్రయిస్తున్నాం. ఈ విక్రయ డీల్ అమెరికా విదేశాంగ విధానం, జాతీయ భద్రతా లక్ష్యాలకు మద్దతును అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఇండో-పసిఫిక్, దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతాల్లో రాజకీయ సుస్థిరత, శాంతి, ఆర్థిక వికాసానికి ఊతం లభిస్తుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో సైనికపరమైన సమతుల్యత కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ ఆయుధ సామగ్రి ప్రస్తుత, భవిష్యత్ ముప్పులను అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఎదుర్కొనేలా భారత్‌కు ఉపయోగపడుతుంది. కచ్చితత్వంతో దాడులు చేయగల సామర్థ్యం భారత్‌కు లభిస్తుంది. ఈ సామగ్రిని భారత సైన్యం సమర్ధంగా వినియోగించగలదు’’ అని డీఎస్‌సీఏ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

ఆర్‌టీఎక్స్ కార్పొరేషన్‌కు కాంట్రాక్టు
ఈ ఆయుధ సామగ్రిని భారత్‌కు విక్రయించే ప్రధాన కాంట్రాక్టరుగా ఆర్‌టీఎక్స్ కార్పొరేషన్ వ్యవహరించనుంది. ఈ సంస్థ వర్జీనియా రాష్ట్రంలోని అర్లింగ్టన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. తదుపరి దశల్లో ఈ కాంట్రాక్టు సంస్థతో భారత్‌‌ చర్చలు జరిపి అధికారిక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోనుంది. ఈ డీల్‌ను అమల్లోకి తెచ్చేందుకు అమెరికా ప్రభుత్వం నుంచి కానీ, కాంట్రాక్టు సంస్థ నుంచి కానీ ప్రతినిధులను భారత్‌కు పంపాల్సిన అవసరం లేదని డీఎస్‌సీఏ స్పష్టం చేసింది. ఈ డీల్ వల్ల అమెరికా సైనిక సన్నద్ధతపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడదని తేల్చి చెప్పింది.

భారత్ అమ్ములపొదిలోకి ఎల్ఎంఎంలు
ఆపరేషన్ సిందూర్ అనుభవాల నేపథ్యంలో గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంపై భారత్ ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టింది. ఈక్రమంలోనే తేలికపాటి మాడ్యులర్ మిస్సైల్ వ్యవస్థల(ఎల్ఎంఎం) కొనుగోలుకు ఈ ఏడాది ఆరంభంలో యూకేకు చెందిన థేల్స్ కంపెనీతో భారత సైన్యం ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఎల్ఎంఎంలను ఎక్కడికైనా ఈజీగా తరలించొచ్చు. అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతాలకూ సులువుగా తీసుకెళ్లొచ్చు. లేజర్ కిరణాలతో కూడిన రైడింగ్ గైడెన్స్ పద్ధతిలో అత్యంత కచ్చితత్వంతో దాడులు చేయడం ఎల్ఎంఎం వ్యవస్థ ప్రత్యేకత.ఎల్ఎంఎం మిస్సైళ్లలో ట్రిపుల్ ఎఫెక్ట్ వార్ హెడ్, ఒక ప్రాక్సిమిటీ ఫ్యూజ్ ఉంటాయి. వీటి వల్ల 6 కి.మీపైగా దూరంలో ఉన్న విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లపైనా సులభంగా దాడి చేయొచ్చు.

TAGGED:

US ARMS SALE TO INDIA
US INDIA DEFENCE DEAL 2025
US JAVELIN MISSILE SYSTEM
US INDIA ARMS DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.