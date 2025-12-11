ETV Bharat / international

F-16 Fighter Jets
F-16 Fighter Jets (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 5:18 PM IST

US Pakistan Major Arms Deal : పాకిస్థాన్​కు అత్యాధునిక ఎఫ్​-16 ఫైటర్ జెట్​ సాంకేతికతను, దానికి మద్దతు ఇచ్చే వ్యవస్థలను విక్రయానికి అమెరికా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రక్షణ ఒప్పందం విలువ సుమారు 686 మిలియన్​ డాలర్లు (ఇండియన్ కరెన్సీలో సుమారు రూ.5,700 కోట్లు) ఉంటుందని యూఎస్​ రక్షణ, భద్రత సహకార సంస్థ (డీఎస్​సీఏ) కాంగ్రెస్​కు అధికారంగా తెలియజేసింది. పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఓ ప్రముఖ పత్రిక కథనం ప్రకారం, ఈ రక్షణ ఒప్పందంలో భాగంగా అమెరికా, పాకిస్థాన్​కు లింక్​-16 వ్యవస్థలు, క్రిప్టోగ్రాఫిక్​ పరికరాలు, ఏవియానిక్స్​ అప్​డేట్​లు, పైలట్లకు శిక్షణ, లాజిస్టిక్స్​ సపోర్టు ఇస్తుంది.

యూఎస్ లక్ష్యం ఇదే!
ఈ రక్షణ ఒప్పందం ద్వారా పాకిస్థాన్​కు అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఎఫ్​-16 జెట్​లకు సపోర్టు ఇవ్వడాన్ని డీఎస్​సీఏ సమర్థించుకుంది. "కొనసాగుతున్న ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటాలకు, భవిష్యత్​లో చేపట్టబోయే ఆపరేషన్లకు సన్నద్ధమవ్వడానికి, అమెరికా భాగస్వామ్య బలగాలతో పాకిస్థాన్ కలిసి పనిచేయడానికి ఈ ఒప్పందం పనికొస్తుంది. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే అమెరికా, పాక్ మధ్య పరస్పర కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని కొనసాగించడానికి ఈ ఒప్పందం వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది యూఎస్​ విదేశాంగ విధానం, జాతీయ భద్రత లక్ష్యాల సాధనకు ఉపకరిస్తుంది" అని పేర్కొంది.

ఎఫ్​-16 ఫైటర్ జెట్స్ ఆధునీకరణ
పాకిస్థాన్​కు ఇచ్చిన ఎఫ్​-16 విమానాలను ఆధునీకరించడం, వాటి భద్రతా సమస్యలను పరిష్కరించడం కూడా ఈ విక్రయ ఒప్పందం లక్ష్యమని డీఎస్​సీఏ తన లేఖలో పేర్కొంది. "ఈ రక్షణ ఒప్పందంలో భాగంగా చేసే అప్​డేట్లు- పాక్ ఎయిర్​ఫోర్స్​, యూఎస్ ఎయిర్​ఫోర్స్​ కలిసి చేసే పోరాట కార్యకలాపాలు, విన్యాసాలు, శిక్షణలను సజావుగా అనుసంధాం చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. అంతేకాదు ఎఫ్​-16 జెట్​లను అప్​డేట్ చేయడం వల్ల వాటి జీవిత కాలం 2040 వరకు పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో క్లిష్టమైన విమాన భద్రతా సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి" అని డీఎస్​సీఏ, కాంగ్రెస్​కు రాసిన లేఖలో పేర్కొంది. అమెరికా అందించే ఈ రక్షణ పరికరాలు, సేవలు పాక్ సాయుధ దళాలల్లో సులభంగా కలిసిపోతాయని, ఈ అధునాతన సాంకేతికతలను గ్రహించే సంసిద్ధత పాకిస్థాన్​కు ఉంది అని డీఎస్​సీఏ పేర్కొంది.

ప్రాంతీయ సమతుల్యతపై ప్రభావం

పాక్​-అమెరికాల ఈ రక్షణ ఒప్పందం వల్ల ప్రాంతీయ సమతుల్యతపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదని డీఎస్​సీఏ తెలిపింది. ముఖ్యంగా ప్రాథమిక సైనిక సమతుల్యత ఏమాత్రం మారదని స్పష్టం చేసింది. వాస్తవానికి ఈ డీల్ విలువ 686 మిలియన్ డాలర్లు అయినప్పటికీ, అందులో ప్రధాన రక్షణ పరికరాల విలువ కేవలం 37 మిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే. ఇతర వస్తువులు, సేవల విలువ 649 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. మొత్తానికి ఈ డీల్ వల్ల పాకిస్థాన్ తన ఎఫ్​-16 విమానాలను సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి వీలు ఏర్పడుతుందని, ఇది అమెరికా జాతీయ భద్రతా లక్ష్యాలకు కూడా తోడ్పడుతుందని డీఎస్​సీఏ తన లేఖలో పేర్కొంది.

