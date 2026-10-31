500 పేట్రియాట్ క్షిపణుల సరఫరాకు అమెరికా గ్రీన్సిగ్నల్- జెలెన్స్కీ హర్షం
US Patriot Missiles To Ukraine : పేట్రియాట్ వైమానిక రక్షణ ఇంటర్సెప్టర్ల విక్రయానికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. శీతాకాలంలో ఈ క్షిపణులు అత్యవసరమని, వాటి సరఫరాను వేగవంతం చేయాలని జెలెన్స్కీ కోరారు.
Published : October 31, 2026 at 8:06 AM IST
రష్యా నుంచి దూసుకొస్తున్న బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడానికి పేట్రియాట్ ఇంటర్సెప్టర్ల కొనుగోలుకు అనుమతినిస్తూ అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాద్లిమిర్ జెలెన్స్కీ స్వాగతించారు. అయితే, శీతాకాలంలో తమ దేశ భద్రతకు ఈ క్షిపణులు అత్యవసరమని, వాటి సరఫరాను వేగవంతం చేయాలని అమెరికాను కోరారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన, ఈ అనుమతిని ‘బలమైన నిర్ణయం’గా అభివర్ణించారు. 500 PAC-3 ఇంటర్సెప్టర్లు గణనీయమైన నిల్వ అని, శీతాకాలంలో సమర్థమైన రక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. అయితే, ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ఈ క్షిపణుల సరఫరా ప్రారంభం కావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిజమైన ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు PAC-3 ఇంటర్సెప్టర్లను వినియోగించుకునేలా పరిష్కారం చూపాలని అమెరికా భాగస్వాములను కోరారు. రష్యా దళాలు ప్రతిరోజు ఉక్రెయిన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయని జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు.