అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య మరోసారి శాంతి చర్చలు - మరో రౌండ్కు రంగం సిద్ధం!
పాకిస్థాన్ లేదా జెనీవా వేదికగా రెండో దఫా చర్చల అవకాశాలు- అణు కార్యక్రమాలపై విభేదాలతో తొలి సమావేశం విఫలం- కాల్పుల విరమణ ముగిసేలోపు ఒప్పందం కుదరకపోతే పెరగనున్న ఉద్రిక్తతలు
Published : April 14, 2026 at 11:40 AM IST
US Iran Talks : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య మరోసారి శాంతి చర్చలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇటీవల పాకిస్థాన్లో జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశం ఎటువంటి ఒప్పందం లేకుండానే ముగిసినా, చర్చలు పూర్తిగా నిలిచిపోలేదని సంకేతాలు వస్తున్నాయి. మధ్యవర్తిత్వం వహించే దేశాల సహకారంతో రెండో దఫా చర్చలకు ఇరు దేశాలు సిద్ధమవుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఇరు దేశాలు సూత్రప్రాయంగా!
అంతర్జాతీయ మీడియో నివేదికల ప్రకారం, ఈ నెల 16న పాకిస్థాన్లోని ఇస్లామాబాద్ లేదా స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా వేదికగా ఈ చర్చలు జరగొచ్చని సమాచారం. అయితే సమయం, స్థలం ఇంకా ఖరారు కాలేదని అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ, చర్చలు జరగాలన్న విషయంపై ఇరు దేశాలు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు దౌత్యవర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఎవరూ మొబైల్ ఫోన్లు తీసుకెళ్లకుండా!
ఇటీవల ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన చర్చలు దాదాపు 20 గంటల పాటు కొనసాగాయి. అమెరికా తరఫున ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ తరఫున పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ ఘలీబఫ్ సహా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ చర్చలు అత్యంత గోప్యంగా జరిగాయి. సమావేశ గదిలోకి ఎవరూ మొబైల్ ఫోన్లు తీసుకెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
యురేనియం శుద్ధి విషయంలో!
చర్చలు ప్రారంభంలో సానుకూలంగా సాగినప్పటికీ, చివరి దశలో విఫలమయ్యాయి. దాదాపు 80 శాతం అంశాల్లో ఏకాభిప్రాయం కుదిరినట్లు సమాచారం. అయితే అణు కార్యక్రమాల అంశంలో విభేదాలు తలెత్తడంతో ఒప్పందం నిలిచిపోయింది. ముఖ్యంగా యురేనియం శుద్ధి విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య తేడాలు తీవ్రంగా కనిపించాయి. అమెరికా ప్రతిపాదన ప్రకారం, ఇరాన్ కనీసం 20 సంవత్సరాల పాటు యురేనియం శుద్ధి నిలిపివేయాలని కోరింది.
అయితే ఇరాన్ మాత్రం ఐదేళ్లపాటు మాత్రమే ఆంక్షలను అంగీకరించగలమని తెలిపింది. ఈ అంశంపై ఎటువంటి రాజీ కుదరకపోవడంతో చర్చలు విఫలమయ్యాయి. అంతేకాకుండా, శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను రష్యాకు అప్పగించాలన్న ప్రతిపాదన కూడా చర్చల్లో కీలకంగా మారింది. ఇదిలా ఉంటే, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం వచ్చే వారం ముగియనుంది. ఈ గడువు లోపల శాశ్వత ఒప్పందం కుదరకపోతే మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో రెండో దఫా చర్చలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి.
యుద్ధం సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు: ఐరాస చీఫ్
అదే సమయంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ శాంతి చర్చలను కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని తప్పనిసరిగా కొనసాగించాలని, ఎటువంటి ఉల్లంఘనలు జరగకూడదని ఆయన హెచ్చరించారు. యుద్ధం సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని, చర్చల ద్వారానే స్థిరమైన ఒప్పందం సాధ్యమని పేర్కొన్నారు.
మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న దేశాలు కూడా చర్చలను కొనసాగించేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశాయి. పాకిస్థాన్తో పాటు సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్ట్, టర్కీ దేశాలు ఈ ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా ఈ ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఐక్యరాజ్యసమితి కోరింది. మరోవైపు, ఈ ఘర్షణ ప్రభావం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా పడుతోంది.
హర్మూజ్ సముద్రసంధి ద్వారా జరిగే వాణిజ్యం దెబ్బతినడంతో సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతిన్నాయి. ఇంధన ధరలు, రవాణా ఖర్చులు పెరగడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీవన వ్యయం అధికమవుతోంది. మొత్తం మీద, తొలి దఫా చర్చలు విఫలమైనప్పటికీ, మరోసారి చర్చలకు సిద్ధమవుతున్న అమెరికా– ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితి ఇంకా సున్నితంగానే ఉంది. కాల్పుల విరమణ గడువు ముగిసేలోపు శాశ్వత ఒప్పందం కుదరుతుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.
