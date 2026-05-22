ETV Bharat / international

గ్రీన్‌కార్డ్ నిబంధనలు కఠినతరం చేసిన అమెరికా- స్వదేశానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేయాల్సిందే!

తాత్కాలిక వీసాదారులకు కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన అమెరికా- స్వదేశానికి వెళ్లి కాన్సులర్ ప్రక్రియ ద్వారానే దరఖాస్తు చేయాలని స్పష్టం- చట్టంలోని అసలు ఉద్దేశాన్నే పునరుద్ధరిస్తున్నామని యూఎస్‌సీఐఎస్ వ్యాఖ్య

Logo of US Citizenship and Immigration Services
Logo of US Citizenship and Immigration Services (Photo/X@USCIS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 10:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Amends Rule Green Card seekers : అమెరికాలో గ్రీన్‌కార్డ్ పొందాలనుకునే విదేశీయులపై అమెరికా ప్రభుత్వం కొత్త కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయనుంది. తాత్కాలిక వీసాలతో అమెరికాలో ఉన్నవారు అక్కడే స్థిర నివాస హోదా పొందేందుకు చేసే 'అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్' ప్రక్రియను ఇకపై పరిమితం చేస్తూ కొత్త పాలసీ మెమో జారీ చేసింది.

అమెరికా పౌరసత్వ, వలస సేవల సంస్థ యూఎస్ సిటిజన్​షిప్​ అండ్​ ఇమ్మిగ్రేషన్​ సర్వీస్​ (యూఎస్‌సీఐఎస్‌) విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, గ్రీన్‌కార్డ్ కోరుకునే వ్యక్తులు సాధారణంగా తమ స్వదేశానికి వెళ్లి అక్కడి అమెరికా కాన్సులేట్ లేదా రాయబార కార్యాలయం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అమెరికాలో ఉండగానే స్టేటస్ మార్చుకోవడం ఇకపై అత్యంత ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇచ్చే ఉపశమనంగా పరిగణలోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థులు, పర్యాటకులు, తాత్కాలిక ఉద్యోగ వీసాలపై అమెరికాకు వెళ్లినవారు తమ అనుమతించిన గడువు ముగిసిన తర్వాత తిరిగి స్వదేశానికి రావాల్సిందేనని యూఎస్‌సీఐఎస్ పేర్కొంది. అమెరికాలోనే ఉండి గ్రీన్‌కార్డ్‌కు మార్పిడి చేసుకునే విధానాన్ని చట్టంలోని అసలు ఉద్దేశానికి విరుద్ధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారని అభిప్రాయపడింది.

యూఎస్‌సీఐఎస్ ప్రతినిధి జాక్ కాహ్లర్ మాట్లాడుతూ, 'ఇమ్మిగ్రేషన్ చట్టం అసలు ఉద్దేశాన్ని తిరిగి అమలు చేస్తున్నాం. తాత్కాలికంగా అమెరికాకు వచ్చినవారు తమ గడువు పూర్తయ్యాక వెళ్లిపోవాలి. ఇకపై గ్రీన్‌కార్డ్ కావాలంటే స్వదేశానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేయాల్సిందే. అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మినహాయింపు ఉంటుంది' అని తెలిపారు. అమెరికాలో ఉండి దరఖాస్తు చేసే విధానం వల్ల కొందరు వీసా తిరస్కరణ వచ్చినా దేశంలో అక్రమంగా ఉండిపోతున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. స్వదేశం నుంచి దరఖాస్తు చేయించడం వల్ల అలాంటి పరిస్థితులు తగ్గుతాయని చెప్పారు.

TAGGED:

US CITIZENSHIP
US GREEN CARD REQUIREMENTS
US AMENDS RULE GREEN CARD SEEKERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.