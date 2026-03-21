ఇరాన్‌ చమురు విక్రయానికి తాత్కాలిక అనుమతి : అమెరికా కీలక నిర్ణయం

Published : March 21, 2026 at 7:34 AM IST

US On Iran Oil : ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం సముద్రంలో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురును తాత్కాలికంగా విక్రయించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా ఆర్థికశాఖ మంత్రి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

140 మిలియన్ బ్యారెల్స్ మార్కెట్లోకి
ప్రస్తుతం సముద్రంలో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురు అమ్మకానికి అనుమతిస్తూ ట్రెజరీ విభాగం ఒక స్వల్పకాలిక అధికారాన్ని జారీ చేస్తోందని బెసెంట్ తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం వెనక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాను పెంచి, ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించడమే అని చెప్పారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం చేపట్టిన వ్యూహంలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు బెసెంట్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం నిల్వలో ఉన్న ఇరాన్ చమురును విడుదల చేయడం ద్వారా సుమారు 140 మిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు గ్లోబల్ మార్కెట్‌లోకి వచ్చే అవకాశముందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో సరఫరా ఒత్తిడి తగ్గి ధరలు స్థిరపడే అవకాశం ఉందన్నారు.

ప్రపంచ ఉగ్రవాదానికి ఇరాన్ మూల కేంద్రంగా ఉందని బెసెంట్ పేర్కొన్నారు. 'అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ ద్వారా ఈ కీలక పోరాటంలో మేం అంచనాలకు మించి వేగంగా విజయాన్ని సాధిస్తున్నాం. ప్రపంచ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా, అమెరికా తన ఆర్థిక, సైనిక శక్తిని వినియోగిస్తూ ప్రపంచానికి ఇంధన సరఫరాను గరిష్ఠ స్థాయిలో కొనసాగించేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, గ్లోబల్ సరఫరాను బలోపేతం చేసి మార్కెట్ల స్థిరత్వాన్ని కాపాడేందుకు కట్టుబడి ఉంది' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

చైనా వద్ద నిల్వ ఉన్న చమురు విడుదల
ప్రస్తుతం ఆంక్షలకు గురైన ఇరాన్ చమురును చైనా చౌకగా నిల్వ చేస్తోందని బిసెంట్ తెలిపారు. ఆ చమురును ప్రపంచ మార్కెట్‌కు అందించడం ద్వారా సరఫరా పెంచాలని అన్నారు. అయితే ఈ అనుమతి కేవలం తాత్కాలికమేనని, ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్న చమురుకే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. కొత్తగా చమురు కొనుగోలు లేదా ఉత్పత్తికి అనుమతి లేదని తెలిపారు. ఇరాన్‌కు ఈ విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోలేనట్లు పరిమితులు కొనసాగుతాయని, ఆ దేశంపై ఆర్థిక ఒత్తిడి యథావిధిగా కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు.

