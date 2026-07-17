ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులు- కూలిపోయిన చాబహార్ పోర్టు టవర్!
పశ్చిమాసియాలో అంతకంతకూ పెరుగుతున్న ఘర్షణలు- ఇరాన్పై విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా- చాబహార్ పోర్టుపై వైమానిక దాడులు- ఆ దాడుల్లో దెబ్బతిన్న నిఘా టవర్ ఫొటోను షేర్ చేసిన అమెరికా రక్షణ మంత్రి
Published : July 17, 2026 at 10:31 AM IST
US Airstrikes Chabahar Port : అఫ్గానిస్థాన్కు కీలక వాణిజ్య మార్గమైన ఒమన్ గల్ఫ్లోని చాబహార్ పోర్టుపై అమెరికా శుక్రవారం విరుచుకుపడింది. వైమానిక దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్లోని చాబహార్ పోర్టు నిఘా టవర్ కూలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోను అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సేత్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అంతకుముందు నిఘా టవర్ కూలుతున్న ఫొటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.
చాబహార్ పోర్టుపై మూడోసారి దాడి
చాబహార్ పోర్టు అమెరికా వైమానిక దాడులకు పదేపదే లక్ష్యంగా మారుతోంది. అయితే చాబహార్ పోర్టు టవర్ కూలిపోయిన విషయాన్ని ఇరాన్ అంగీకరించలేదు. చాబహార్ పోర్టులోని టవర్పై అమెరికా మూడోసారి దాడులు జరిపినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా పేర్కొంది. పోర్టులోకి వచ్చే వాణిజ్య రవాణాను ఆ టవర్ పర్యవేక్షిస్తుందని వెల్లడించింది. కాగా, ఇరాన్ పారామిలిటరీ దళమైన రివల్యూషనరీ గార్డ్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోర్టుల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తోంది.
https://t.co/jZlSVRePRC pic.twitter.com/Nj5o0oiphH— Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 17, 2026