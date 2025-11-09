మళ్లీ 1000కిపైగా విమాన సర్వీసులు రద్దు- అమెరికాలో షట్డౌన్ ఎఫెక్ట్
వరుసగా రెండోరోజు అమెరికాలో 1000కిపైగా విమానాలు రద్దు
Published : November 9, 2025 at 8:16 AM IST
US Shutdown Flight Cancelled : ప్రభుత్వ షట్డౌన్ కారణంగా వరుసగా రెండోరోజు అమెరికాలో 1000కిపైగా విమానాలను రద్దు చేశారు. షట్డౌన్ నేపథ్యంలో ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(ఎఫ్ఏఏ) నుంచి అందిన ఆదేశాల మేరకు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ను తగ్గించారు. దీంతో దేశంలోని చాలా బిజీ విమానాశ్రయాల నుంచి విమానాల రాకపోకలు మందగించాయి. ఈ పరిణామంతో అమెరికాలో పర్యాటకానికి, హాలిడే షిప్పింగ్కు తీవ్ర అవాంతరం కలిగిందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. అమెరికాలో నవంబరు నెల నాలుగో గురువారాన్ని థ్యాంక్స్ గివింగ్ వీక్గా జరుపుకుంటారు. ఆ సందర్భంగా ప్రజలు తమ బంధువులను కలిసేందుకు పెద్దఎత్తున ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. విమాన సర్వీసులను ఇలాగే తగ్గిస్తుంటే, రాకపోకల విషయంలో అమెరికన్లు అసౌకర్యానికి గురవుతారని అంటున్నారు. ఇప్పటికే ఈవిషయంపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.
ప్రధాన నగరాలన్నీ ప్రభావితం
విమానాల రాకపోకలను ట్రాక్ చేసే ఫ్లైట్ అవేర్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం రోజు విమాన సర్వీసులు ఎక్కువగా రద్దయ్యాయి. ఆ రెండు రోజుల్లో చెరో 1000కిపైగా విమానాలు క్యాన్సల్ అయ్యాయి. శనివారం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వ్యవధిలో నార్త్ కరోలీనా రాష్ట్రంలోని ఛార్లోటే నగర ఎయిర్పోర్టులో 130 విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. అట్లాంటా, షికాగో, డెన్వర్, నెవార్క్, న్యూజెర్సీ నగరాల్లోని విమానాశ్రయాల్లోనూ శనివారం రోజంతా పెద్దసంఖ్యలో విమాన సర్వీసులు క్యాన్సల్ అయ్యాయి. న్యూయార్క్ సిటీ, దాని పరిసర నగరాలతో పాటు అమెరికాలోని పలు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏరియా విమానాశ్రయాల్లోనూ సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. పలు విమాన సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడిచాయి.
షట్డౌన్ కొనసాగితే వచ్చే వారమూ ఇబ్బందులే
అమెరికాలోని 40 ప్రధాన ఎయిర్పోర్టులలోని 4 శాతం విమాన సర్వీసులు షట్డౌన్ వల్ల ప్రభావితం అయ్యాయని ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రకటించింది. మంగళవారం(నవంబరు 11) కల్లా విమాన సర్వీసుల లభ్యత తిరిగి పెరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ షట్డౌన్ ఇలాగే కొనసాగితే, వచ్చే శుక్రవారం నాటికి 10శాతం విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. షట్డౌన్ ఇంకా కొనసాగితే వచ్చే వారంలో విమానాశ్రయాల్లోని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ సిబ్బంది లభ్యత మరింత తగ్గొచ్చని అమెరికా రవాణాశాఖ మంత్రి సీన్ డఫ్పీ హెచ్చరించారు.
విమానాల రద్దుకు 2 ప్రధాన కారణాలు
అమెరికాలో ఇంత పెద్దసంఖ్యలో విమాన సర్వీసుల రద్దుకు కేవలం ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(ఎఫ్ఏఏ) ఆదేశాలే కారణం కాదు. విమానాశ్రయ రాడార్ సెంటర్లు, కంట్రోల్ టవర్లలో సిబ్బంది కొరత వల్ల కూడా విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు. దాదాపు గత నెల రోజులుగా విమానాశ్రయాల్లో పనిచేసే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ సిబ్బందికి వేతనాలు అందలేదు. దీంతో చాలామంది డ్యూటీలకు హాజరుకావడం లేదు. ఫలితంగా ఎయిర్పోర్టుల్లో విమాన సర్వీసులను పర్యవేక్షించే నిపుణుల కొరత ఏర్పడింది. ఈనేపథ్యంలో కొందరు సిబ్బంది వేతనం లేకున్నా, వారంలో 6 రోజుల పాటు ఓవర్ టైం డ్యూటీలు చేస్తున్నారని నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్స్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఇంకొందరు విమానాశ్రయ సిబ్బంది తమ డ్యూటీని చేస్తూనే, కుటుంబాలను గడపడం కోసం ఇతరత్రా పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తున్నారని పేర్కొంది.
గందరగోళం, ఆందోళనలో ప్రయాణికులు
ప్రస్తుతానికి అమెరికాలో అంతర్గతంగా రాకపోకలను సాగించే విమానాలనే ఎక్కువగా రద్దు చేశారు. దీంతో వెంటనే ప్రయాణికులు, అందుబాటులో ఉన్న ఇతర విమానాల టికెట్లను బుక్ చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకైతే అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులకు ఎలాంటి అంతరాయాన్ని కలిగించలేదు. అయితే ఇకపై ఏయే విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తారనే దానిపై అనిశ్చితి నెలకొంది. దీంతో ప్రయాణికులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. చివరి నిమిషంలో విమాన సర్వీసును రద్దు చేస్తే ఎలా అనే ఆందోళనలో ప్యాసింజర్లు ఉన్నారు.
విమాన సర్వీసుల రద్దుతో ఎన్నో ఇబ్బందులు
అమెరికాలో దాదాపు సగం నిత్యావసరాలు, వస్తు, ఉత్పత్తులను విమానాల్లోనే ఒకచోటు నుంచి మరోచోటుకు రవాణా చేస్తారు. ఇప్పుడు విమాన సర్వీసులు రద్దు అవుతుండటంతో నిత్యావసరాలు, వివిధ సరుకుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. విమానాల్లో సరుకులను రవాణా చేసే ఛార్జీలు సైతం పెరుగుతున్నాయి. ఆయా వస్తువుల ధరలను పెంచడం ద్వారా, తమపై పడుతున్న అదనపు ఛార్జీల భారాన్ని కంపెనీలు తగ్గించుకుంటున్నాయి. అమెరికాలోని పర్యాటక రంగం, తయారీ రంగాలను ఈ పరిణామం ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయనుంది. వ్యాపార సమావేశాలు, సదస్సులకు అంతరాయం కలుగనుంది. ఫలితంగా హోటళ్ల పన్నులు, నగరాల పన్నులు పెరగనున్నాయి.
బొలీవియాలో వందేమాతరం వేడుకలు- పాల్గొన్న ప్రవాస భారతీయులు