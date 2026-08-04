ట్రంప్ బలవంతపు దిగుమతి సుంకాలు- అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో 25 రాష్ట్రాలు పిటిషన్
అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన ఆ దేశ 25 రాష్ట్రాలు- కోర్టు కొట్టేసిన పన్నుల్ని ట్రంప్ మళ్లీ అమలు చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపణలు
Published : August 4, 2026 at 7:35 AM IST
Trump Forced Labour Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన కొత్త దిగుమతి సుంకాలను వ్యతిరేకిస్తూ 25 డెమోక్రాటిక్ రాష్ట్రాలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి. కోర్టు కొట్టేసిన పన్నులను ట్రంప్ మళ్లీ అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని పేర్కొన్నాయి. అమెరికా దిగుమతుల్లో 99.4 శాతం వాటా కలిగిన 60 దేశాలపై సుంకాలు విధించాలని ట్రంప్ నిర్ణయించారు. గత జులై 24న ముగిసిన 10 శాతం గ్లోబల్ లెవీల స్థానంలో, వెట్టిచాకిరీ సమస్యను సాకుగా చూపుతూ, గత నెలలో ఈ 60 దేశాలపై 10 శాతం నుంచి 12.5 శాతం వరకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొత్త సుంకాలను విధించింది. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ 25 అమెరికన్ రాష్ట్రాలు తాజాగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి.