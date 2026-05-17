ఇరాన్కు అమెరికా 5 కఠిన షరతులు- మండిపడిన టెహ్రాన్
గత ఆంక్షల వల్ల జరిగిన నష్టానికి ఎలాంటి పరిహారం ఇచ్చేది లేదన్న అమెరికా- అమెరికా షరతులపై దీటుగా స్పందించిన ఇరాన్- కౌంటర్గా 5 డిమాండ్లను తెరపైకి తెచ్చిన ఇరాన్
Published : May 17, 2026 at 7:39 PM IST
US Sets Five Conditions To Iran : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు ప్రతిష్టంభన దిశగా సాగుతున్నాయి. ఇరు దేశాలు పట్టువీడకపోవడంతో పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఇరాన్ ముందు వాషింగ్టన్ ఐదు అత్యంత కఠినమైన షరతులను ఉంచినట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. ఇరాన్ కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా, శాంతి చర్చలు ముందుకు సాగాలంటే అమెరికా కూడా తమ ఐదు డిమాండ్లను అంగీకరించాలని కౌంటర్ ఇచ్చింది.
ఇరాన్ మీడియా కథనం ప్రకారం, ఇరాన్ వద్ద ఉన్న 400 కిలోల శుద్ధి చేసిన యురేనియంను తక్షణమే అమెరికాకు అప్పగించాలి. ఇరాన్లోని అణు కేంద్రాల్లో కేవలం ఒక్క కేంద్రం మాత్రమే పనిచేసేలా పరిమితం చేయాలి. గతంలో అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు, విధానపరమైన నిర్ణయాల వల్ల ఇరాన్కు జరిగిన నష్టానికి ఎలాంటి ఆర్థిక పరిహారం చెల్లించేది లేదు. విదేశాల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తుల్లో కనీసం 25 శాతం నిధులను కూడా విడుదల చేసేందుకు అమెరికా ససేమిరా అంది. దాడుల ముగింపు అనేది పూర్తిగా ఈ చర్చల కొనసాగింపు, ముగింపు పైనే ఆధారపడి ఉంటుందని ఇరాన్కు అమెరికా స్పష్టం చేసింది. ఈ షరతులన్నీ అంగీకరించినప్పటికీ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల ముప్పు ఎప్పుడూ పొంచి ఉంటుందని అమెరికా పరోక్షంగా ఇరాన్ను హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది.
అమెరికా వైఖరిపై ఇరాన్ మండిపాటు
అమెరికా వైఖరిపై ఇరాన్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. యుద్ధంలో సాధించలేని రాయితీలను ఇప్పుడు దౌత్య చర్చల ద్వారా పొందాలని అమెరికా చూస్తోందని విమర్శించింది. విశ్వాస నిర్మాణ చర్యల్లో భాగంగా ఇరాన్ కూడా అమెరికా ముందు ఐదు డిమాండ్లను ఉంచింది. లెబనాన్, ఇరాన్పై దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలి. ఇరాన్పై ఉన్న ఆర్థిక ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేయాలి. స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి. యుద్ధం వల్ల జరిగిన నష్టానికి పూర్తి పరిహారం చెల్లించాలి. అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని అధికారికంగా గుర్తించాలి.
''దౌత్యం' ముసుగులో సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తున్నారు'
శాంతి, స్థిరత్వం పేరుతో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో అశాంతిని సృష్టిస్తున్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘేయి ఆరోపించారు. 'దౌత్యం' ముసుగులో వారు సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. మళ్లీ సైనిక దాడులకు పాల్పడితే తీవ్రమైన దెబ్బతింటారని ఇరాన్ సాయుధ దళాల ప్రతినిధి హెచ్చరించారు. ఇటీవల ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన 14 సూత్రాల శాంతి ఒప్పందాన్ని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించడంతో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. తమ ప్రతిపాదనను అంగీకరించకపోతే అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారులు భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటారని ఇరాన్ హెచ్చరించింది.
యుద్ధంపై వీడని సందిగ్ధత
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్న క్రమంలో సోమవారం ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్లో ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. 'తుపాను వచ్చే ముందు ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది' అంటూ ఓ ఏఐ ఫొటోతో ఇరాన్కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయితే, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ, హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో ఉద్రిక్తతలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్పై వైమానిక దాడులను పునఃప్రారంభించడంపై ట్రంప్ తన యంత్రాంగంతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు కూడా వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే, తాజాగా ట్రంప్ చేసిన పోస్ట్ పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై ఆందోళనలను మరింత పెంచింది.
ఇక, అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు సడలించకపోవడం, అదేసమయంలో ఇరాన్ పట్టు వీడకపోవడంతో శాంతి చర్చల్లో ఎటూ తేలని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇరు దేశాల షరతుల కారణంగా అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనన్న ఆందోళన ప్రపంచ దేశాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
