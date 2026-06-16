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ఐరాస భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వ విస్తరణ తప్పనిసరి- లేకపోతే సంస్కరణలు విఫలమే: భారత్

కేవలం తాత్కాలిక సభ్యుల సంఖ్య పెంచితే ప్రయోజనం లేదన్న భారత్- శాశ్వత సభ్యుల విస్తరణ ద్వారానే నిర్ణయాధికారంలో సమతుల్యత సాధ్యమని స్పష్టం- భద్రతా మండలి సంస్కరణలపై చర్చలు ప్రారంభించాలని డిమాండ్

India On UNSC
India On UNSC (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 12:03 PM IST

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India On UNSC : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి సంస్కరణలు కేవలం తాత్కాలిక సభ్యుల విస్తరణకే పరిమితమైతే అవి పూర్తిగా విఫలమైనట్లేనని భారత్ స్పష్టం చేసింది. శాశ్వత సభ్యుల విభాగాన్ని విస్తరించకుండా చేపట్టే ఏ సంస్కరణ అయినా అసలు లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేదని హెచ్చరించింది. ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక వాస్తవాలకు అనుగుణంగా భద్రతా మండలిలో సమూల మార్పులు అవసరమని మరోసారి నొక్కి చెప్పింది.

భద్రతా మండలి సంస్కరణలపై జరిగిన ఇంటర్‌- గవర్నమెంటల్ నెగోషియేషన్స్ (ఐజీఎన్) సమావేశంలో ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదుగురు శాశ్వత సభ్యుల ఆధిపత్యం కొనసాగుతుండగా, కేవలం తాత్కాలిక సభ్యుల సంఖ్య పెంచడం వల్ల నిర్ణయాధికార వ్యవస్థలో ఎలాంటి మార్పు రాదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

సంస్కరణలకు అర్థం ఉండదు!
"భద్రతా మండలి సంస్కరణలు కేవలం తాత్కాలిక సభ్యుల విస్తరణకే పరిమితమైతే అవి అసంపూర్ణమైనవే కాకుండా విఫలమైనట్లుగా పరిగణించాల్సి వస్తుంది. పీ5 దేశాల నిర్ణయాధికార నిర్మాణంలో మార్పు రాకపోతే సంస్కరణలకు అర్థం ఉండదు" అని పర్వతనేని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఐరాస భద్రతా మండలిలో అమెరికా, రష్యా, చైనా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలు శాశ్వత సభ్యులుగా ఉన్నాయి. వీటికి వీటో అధికారం ఉంది.

ప్రపంచ జనాభా, ఆర్థిక శక్తి, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాల్లో వచ్చిన మార్పులను ప్రతిబింబించేలా భద్రతా మండలిని పునర్వ్యవస్థీకరించాల్సిన అవసరం ఉందని భారత్ ఎన్నో ఏళ్లుగా వాదిస్తోంది. భారత్‌తో పాటు జర్మనీ, జపాన్, బ్రెజిల్ దేశాలు కలిసి జీ-4 కూటమిగా శాశ్వత సభ్యత్వ విస్తరణకు మద్దతు తెలుపుతున్నాయి. అలాగే ఎల్-69, కరీబియన్ దేశాల సమాఖ్య (కారికామ్) వంటి అనేక దేశ సమూహాలు కూడా ఈ డిమాండ్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నాయని భారత్ గుర్తుచేసింది.

వాస్తవాలకు విరుద్ధం
ఐజీఎన్ సమావేశంలో చర్చకు తీసుకొచ్చిన "ఎలిమెంట్స్ పేపర్"పై కూడా భారత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ పత్రంలో సభ్య దేశాల అభిప్రాయాలను సరిగా ప్రతిబింబించలేదని విమర్శించింది. శాశ్వత సభ్యుల విస్తరణకు మెజారిటీ దేశాలు మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ, దానిని కేవలం "గణనీయ సంఖ్యలో ప్రతినిధుల అభిప్రాయం"గా పేర్కొనడం వాస్తవాలకు విరుద్ధమని తెలిపింది. జాతీయ ప్రకటనల ద్వారా, అలాగే జీ-4, ఎల్-69, కారికామ్ వంటి వేదికల ద్వారా శాశ్వత సభ్యత్వ విస్తరణకు దేశాలు స్పష్టంగా మద్దతు ప్రకటించాయని పర్వతనేని వివరించారు. అయినప్పటికీ వాటిని సరైన రీతిలో నమోదు చేయలేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

కొన్ని ప్రతిపాదనల్లో ప్రాంతాల వారీగా స్థిరమైన సీట్లు కల్పించే అంశాన్ని ప్రస్తావించడంపైనా భారత్ అభ్యంతరం తెలిపింది. అలాంటి ప్రతిపాదనలు శాశ్వత సభ్యత్వ విస్తరణగా పరిగణించలేమని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఆ స్థానాల్లో ఉండే దేశాలు తమ ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించకుండా జాతీయ హోదాలోనే వ్యవహరిస్తే ప్రాంతీయ సమతుల్యత లక్ష్యం నెరవేరదని తెలిపింది. చిన్న ద్వీప దేశాల సమూహం (స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ స్టేట్స్ - ఎస్‌ఐడీఎస్) ప్రయోజనాలు కూడా ఇలాంటి ప్రతిపాదనల వల్ల దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ దేశాల ప్రయోజనాలను భారత్ ఎప్పటినుంచో సమర్థిస్తోందని గుర్తు చేసింది.

కొత్త నిర్వచనాలు అవసరం
అదేవిధంగా, "పర్మనెన్సీ" అనే అంశంపై మరింత చర్చ అవసరమని ఎలిమెంట్స్ పేపర్‌లో పేర్కొనడాన్ని కూడా భారత్ తప్పుబట్టింది. ఐరాస చార్టర్‌లోనే శాశ్వత, తాత్కాలిక సభ్యుల మధ్య స్పష్టమైన విభజన ఉందని తెలిపింది. ఆ నిర్వచనంపై ఎలాంటి సందిగ్ధత అవసరం లేదని పేర్కొంది. ఐరాస చార్టర్‌లోని 23వ అధికరణ ప్రకారం భద్రతా మండలిలో సభ్యులను శాశ్వత, తాత్కాలిక విభాగాలుగా స్పష్టంగా విభజించారని పర్వతనేని గుర్తు చేశారు. కాబట్టి శాశ్వత సభ్యత్వానికి కొత్త నిర్వచనాలు అవసరం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు.

భద్రతా మండలి సంస్కరణల ప్రక్రియ దశాబ్దాలుగా నత్తనడకన సాగుతోందని భారత్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇకపై చర్చలు పాఠ్య ఆధారితంగా జరగాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఇతర ఐరాస ప్రక్రియల్లాగే ఒక స్పష్టమైన ముసాయిదా పాఠ్యాన్ని రూపొందించి, దానిపై సభ్య దేశాలు చర్చించాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐజీఎన్ సహ-అధ్యక్షులు ముందడుగు వేసి నిర్దిష్ట కాలపట్టిక, మైలురాళ్లతో కూడిన పాఠ్యాన్ని రూపొందించాలని భారత్ కోరింది. అవసరమైతే ఆ తర్వాతే మధ్యవర్తిత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించవచ్చని తెలిపింది.

"అన్నింటిపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరే వరకు ఏదీ ఆమోదం పొందదు" అనే విధానాన్ని ప్రస్తుత పరిస్థితిని కొనసాగించేందుకు కొందరు ఉపయోగించుకుంటున్నారని భారత్ విమర్శించింది. ఈ విధానం భద్రతా మండలిలో ఉన్న అసమానతలను మరింత బలపరుస్తోందని పేర్కొంది. 21వ శతాబ్దపు ప్రపంచ వాస్తవాలకు అనుగుణంగా ఐరాస భద్రతా మండలిని మరింత ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, సమతుల్యంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. శాశ్వత సభ్యత్వ విస్తరణతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు తగిన ప్రాతినిధ్యం కల్పించడమే నిజమైన సంస్కరణల లక్ష్యమని తెలిపింది.

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