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UNSC సంస్కరణల్లో 17 ఏళ్ల ప్రతిష్టంభన- కొన్ని దేశాల స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ప్రక్రియ నిలిచిపోవద్దు : భారత్

17 దఫాల చర్చలు జరిగినా భద్రతా మండలి సంస్కరణల్లో పురోగతి లేదని భారత్‌ ఆవేదన

India On UNSC Reform
India’s Permanent Representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 8:21 AM IST

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India On UNSC Reform : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (యూఎన్​ఎస్​సీ) సంస్కరణల ప్రక్రియలో 17 విడతల చర్చలు జరిగినప్పటికీ ఎలాంటి స్పష్టమైన ఫలితం రాలేదని భారత్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. కొన్ని సభ్య దేశాల సంకుచిత, విభజనాత్మక ప్రయోజనాల కారణంగా సంస్కరణల ప్రక్రియను బందీగా ఉంచకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం (యూఎన్​జీఏ) మంగళవారం భద్రతా మండలి సంస్కరణలపై జరుగుతున్న అంతర్ ప్రభుత్వ చర్చలను (ఐజీఎన్) 81వ సమావేశానికి కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఈ చర్చలు వరుసగా 18వ ఏడాదిలోకి ప్రవేశించాయి.

80వ ఐఎన్​జీ సమావేశం కూడా గత సమావేశాల మాదిరిగానే ఎలాంటి సంస్కరణలకు దారి తీసే ఫలితాలను ఇవ్వలేదని ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ అన్నారు. సభ్య దేశాలు తమ పాత వైఖరినే మళ్లీ మళ్లీ పునరావృతం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. కానీ సంస్కరణల దిశగా ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. న్యూయార్క్‌లో కూర్చుని పాత వాదనలను మళ్లీ మళ్లీ చెప్పుకుంటూ గడిపే ప్రతి సమావేశంతో సమర్థవంతమైన ఐక్యరాజ్యసమితిపై ప్రజల్లో నిరాశ పెరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారతీయ తత్వశాస్త్రాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'భారతీయ తత్వం ప్రకారం ఆత్మ అనేక జన్మలు ఎత్తి క్రమంగా పురోగమిస్తూ చివరకు మోక్షాన్ని పొందుతుంది. భద్రతా మండలి సంస్కరణల చర్చలు ఇప్పటికే 17 చక్రాలు పూర్తిచేశాయి. కానీ ఇప్పటికీ మోక్షం కనిపించడం లేదు. ప్రపంచం ఇంకా ఎంతకాలం వేచి చూడాలి?'అని హరీశ్ ప్రశ్నించారు.

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PARVATHANENI HARISH ON UNSC REFORM
INDIA ON UNSC REFORM

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