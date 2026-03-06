ETV Bharat / international

'తగ్గేదే లే' మమ్మల్ని తక్కువ అంచనా వేయొద్దు- అసలు దాడులు ఇప్పుడే మొదలుపెట్టాం : అమెరికా

దీర్ఘకాలిక యుద్ధానికీ రెడీయే అన్న అమెరికా రక్షణమంత్రి- అరబ్ శరణార్ధుల‌కు ఆశ్రయమిచ్చే ఆలోచన లేదని స్పష్టీకరణ- ఇరాన్ యుద్ధనౌకను పేల్చేశాం : యూఎస్ సెంట్‌కామ్

US warns Iran
US warns Iran ((Photo/@RapidResponse47))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US warns Iran : ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధం నుంచి వెనక్కి తగ్గేదే లేదని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెథ్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా సైనిక శక్తిని ఇరాన్ తక్కువ అంచనా వేస్తోందన్నారు. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా నిలబడలేదని ఇరాన్ అనుకుంటోందని, తాము అసలు పోరాటాన్ని ఇప్పుడే మొదలుపెట్టామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక గల్ఫ్ ప్రాంత సముద్ర జలాల్లో అమెరికా నౌకా దళాలు వెనక్కి జరుగుతున్నాయనే ప్రచారాన్ని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్‌కామ్) ఖండించింది. యావత్ ఇరాన్ నేవీని సముద్రంలో ముంచేసే వరకు తమ మిషన్ ఆగదని తేల్చి చెప్పింది. గత 72 గంటల్లో ఇరాన్‌లోని దాదాపు 200 లక్ష్యాలపై అమెరికా బాంబర్ ఫోర్స్ వైమానిక దాడులు చేసిందని సెంట్‌కామ్ వెల్లడించింది. బి-2 స్పిరిట్ బాంబర్ విమానాల నుంచి కేవలం ఒక గంట వ్యవధిలోనే 2వేల పౌండ్ల (907 కేజీల) బరువున్న డజన్ల కొద్దీ పెనెట్రేటర్ బాంబులను బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ లాంచ్ ప్యాడ్లపై వేశామని పేర్కొంది. దీంతో ఇరాన్‌ సైన్యపు మిస్సైల్, డ్రోన్ దాడి సామర్థ్యం బలహీనపడిందని తెలిపింది.

దీర్ఘకాలం పాటు యుద్ధం చేసేందుకూ రెడీయే : అమెరికా రక్షణమంత్రి
అమెరికా సంకల్పం ఎంత బలమైందో ఇరాన్ అర్థం చేసుకోలేకపోతోందని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెథ్ అన్నారు. ఇరాన్‌పై తమ సైనిక చర్యను బలంగా కొనసాగిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వాషింగ్టన్‌లో విలేకరుల సమావేశం వేదికగా పీట్ హెగ్సెథ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాను ఇరాన్ నేతలు, ఐఆర్‌జీసీ తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు. తమ సంకల్పానికి కట్టుబడి ఉంటామని, ఇరాన్‌పై పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు. పూర్తి శక్తితో అమెరికా ఇప్పుడే దాడులను మొదలుపెట్టిందన్నారు. ఒకవేళ అవసరమైతే దీర్ఘకాలం పాటు ఈ యుద్ధాన్ని చేసేందుకూ అమెరికా సన్నద్ధమై ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో అరబ్ దేశాల నుంచి అమెరికాకు శరణార్ధులు క్యూ కట్టే ఛాన్స్ ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే అరబ్ శరణార్ధుల‌కు అమెరికాలో ఆశ్రయాన్ని కల్పించే ఎలాంటి ప్రణాళికలూ ప్రస్తుతానికి తమకు లేవని అమెరికా రక్షణ మంత్రి తేల్చి చెప్పారు.

ఇరాన్ యుద్ధనౌకను పేల్చేశాం : యూఎస్ సెంట్‌కామ్
డ్రోన్లను తరలిస్తున్న ఇరాన్ యుద్ధనౌకను పేల్చేశామని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్‌కామ్) వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోతో ఒక ట్వీట్ చేసింది. ఆ ఇరాన్ నౌక చూడటానికి రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలపు విమాన వాహక నౌకలా ఉందని, తమ దాడితో దానిలో మంటలు, పొగలు వ్యాపించాయని తెలిపింది. గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లోని అమెరికా సేనలు వెనక్కి తగ్గడం లేదని సెంట్‌కామ్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ నౌకలన్నీ ముంచేసే మిషన్‌లో మున్ముందుకే దూసుకెళ్తున్నామని వెల్లడించింది.

ఇరాన్ మిస్సైల్ దాడులు 90 శాతం, డ్రోన్ దాడులు 83 శాతం డౌన్
‘‘మేం గత 72 గంటల్లో ఇరాన్‌లోని 200 టార్గెట్లపై దాడులు చేశాం. ఇప్పటిదాకా 30 ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేశాం. ఈ దాడుల ఎఫెక్ట్‌తో బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లతో ఇరాన్ చేసే దాడుల సంఖ్య 90 శాతం తగ్గిపోయింది. ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు కూడా 83 శాతం తగ్గిపోయాయి. ఇరాన్ మిస్సైల్ కార్యక్రమాన్ని ధ్వంసం చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. మాకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చెప్పింది కూడా ఇదే. అందుకే ఇరాన్ మిస్సైల్ తయారీ యూనిట్లపై ఎక్కువ ఎటాక్స్ చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో మిస్సైళ్లు తయారు చేయలేని స్థితికి ఇరాన్ చేరాలి. అచ్చం ఇరాన్‌కు చెందిన ఒక డ్రోన్ డిజైన్‌తో మేం లూకాస్ అనే డ్రోన్లను తయారు చేశాం. ఇప్పుడు వీటిని కూడా ఇరాన్‌ ప్రజలపై దాడుల కోసం వినియోగిస్తున్నాం’’ అని అమెరికా సెంట్‌కామ్ కమాండర్ అడ్మిరల్ బ్రాడ్ కూపర్ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

US IRAN WAR
PETE HEGSETH ON IRAN WAR
US ON IRAN STRIKES
US CENTCOM ON IRAN WAR
US WARNS IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.