ఐక్యరాజ్య సమితి ఘోరంగా విఫలమైంది- ఇప్పుడు అమెరికా నిజమైన 'UN'గా మారింది: డొనాల్ట్ ట్రంప్
ఐక్యరాజ్యసమితి పాత్రను పోషిస్తున్న అమెరికా- ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపేశాను- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Published : December 28, 2025 at 10:43 PM IST
Trump Comments On UN : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను పరిష్కరించడంలో ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) ఘోరంగా విఫలమైందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం అమెరికానే 'నిజమైన’ ఐక్యరాజ్యసమితి'గా మారిందని పేర్కొన్నారు. థాయ్లాండ్ - కంబోడియాల మధ్య నెలకొన్న సరిహద్దు వివాదాన్ని తాము పరిష్కరించామని, త్వరలోనే అక్కడ కాల్పులు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయని ఆయన ప్రకటించారు. ఆదివారం తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
థాయ్లాండ్-కంబోడియా శాంతి ఒప్పందం!
గత కొద్ది రోజులుగా థాయ్లాండ్, కంబోడియా సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్న భీకర పోరాటానికి ముగింపు పలకడంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "మా మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం ఉభయ దేశాలు తిరిగి శాంతియుత స్థితికి చేరుకుంటాయి. ఈ విషయంలో ఇరు దేశాల నేతలు ప్రదర్శించిన చొరవ నిజంగా అభినందనీయం. ఇలాంటి వివాదాల పరిష్కారం వేగంగా, అత్యంత కచ్చితంగా ఉండాలి" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఐక్యరాజ్యసమితి పూర్తిగా విఫలమైంది!
ప్రపంచ శాంతిని కాపాడటంలో ఐక్యరాజ్యసమితి కేవలం ప్రేక్షక పాత్రకే పరిమితమైందని ట్రంప్ విమర్శించారు. "గడిచిన 11 నెలల్లో 8 యుద్ధాలను నేను ఆపాను. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంతో సహా ఏ ఒక్క అంతర్జాతీయ సమస్యలోనూ ఐక్యరాజ్యసమితి కనీస సహాయం చేయలేదు. అందుకే అమెరికానే ఇప్పుడు అసలైన ఐక్యరాజ్యసమితిగా మారింది" అని ట్రంప్ ఎద్దేవా చేశారు. సెప్టెంబర్లో జరిగిన ఐరాస సాధారణ అసెంబ్లీ సమావేశంలో కూడా ట్రంప్ ఇదే తరహాలో ఐరాస పనితీరును తూర్పారబట్టారు.
ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపేశా!!
తాను రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత ఏకంగా 8 కీలక అంతర్జాతీయ వివాదాలను పరిష్కరించానని ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా పునరుద్ఘాటించారు. భారత్ - పాకిస్థాన్, ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్, కొసావో - సెర్బియా, కాంగో - రువాండా, ఈజిప్ట్ - ఇథియోపియా, ఆర్మేనియా - అజర్బైజాన్, థాయ్లాండ్ - కంబోడియా మొదలైన దేశాల మధ్య ఘర్షణలను లేదా యుద్ధాలను తానే ఆపానని ఆయన మరోసారి చెప్పుకున్నారు.
మరోవైపు థాయ్లాండ్-కంబోడియా మధ్య కుదిరిన 'కౌలాలంపూర్ శాంతి ఒప్పందాన్ని' తూచా తప్పకుండా అమలు చేయాలని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఇరు దేశాలను కోరింది. సరిహద్దుల్లో శాంతి నెలకొనడం అంతర్జాతీయంగా ఊరటనిచ్చే అంశమని వైట్హౌస్ అభిప్రాయపడింది.
జెలెన్స్కీతో భేటీ
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా ఆదివారం ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్ నివాసంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీతో ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. 'శాంతి ప్రణాళిక'లో భాగంగా ఈ సమావేశం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
పుతిన్ డెడ్లీ వార్నింగ్
మరోవైపు ఉక్రెయిన్కు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. శాంతియుత పరిష్కారానికి ఉక్రెయిన్ తిరస్కరిస్తే, బల ప్రయోగం ద్వారా అన్ని సైనిక లక్ష్యాలను సాధించి తీరుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్ శాంతిమార్గాన్ని కోరుకోకుంటే, సైనిక శక్తిని ప్రయోగించడం మినహా తమకు మరో మార్గం లేదని తేల్చి చెప్పారు. తాజాగా రష్యా సాయుధ బలగాల కమాండ్ పోస్ట్ను పుతిన్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా సాయుధ బలగాల చీఫ్ ఆఫ్ జనరల్ స్టాఫ్ వ్యాలెరీ గెరాసిమోవ్, ఇతర ముఖ్య కమాండర్లు, సాయుధ బలగాల ఉన్నతాధికారులతో ఆయన భేటీ అయ్యారు. అనంతరం సాయుధ బలగాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం రష్యా - ఉక్రెయిన్ సరిహద్దుల్లో బఫర్ జోన్ ఏర్పాటు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్లోని డాన్బాస్, జపొరోజై ప్రాంతాల్లో రష్యా సాయుధ బలగాలు మున్ముందుకు దూసుకుపోతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఉక్రెయిన్లోని జపొరోజై ప్రాంతంలో ఉన్న గులైపోల్, డోనెస్క్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్లో ఉన్న దిమిత్రోవ్ పట్టణాలు రష్యా బలగాల హస్తగతం అయ్యాయని తెలిసిందని పుతిన్ చెప్పారు.