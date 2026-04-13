ఇరాన్ రేవుల దిగ్బంధనం , చమురు నౌకల రాకపోకలపై ఆంక్షలు- ప్రకటించిన అమెరికా
ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా కీలక చర్యలు - ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధిస్తున్నట్లు అమెరికా సైన్యం ప్రకటన
Strait of Hormuz (AFP)
Published : April 13, 2026 at 7:07 AM IST
US blockade of Iranian ports: పాకిస్థాన్లో జరిగిన చర్చలు విఫమైన తర్వాత అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా కీలక చర్యలు తీసుకంటోంది. ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధిస్తున్నట్లు సోమవారం అమెరికా సైన్యం (CENTCOM) ప్రకటించింది. ఇరాన్ ఓడరేవుల నుంచి రాకపోకలు సాగించే అన్ని రకాల నౌకలను కదలనీయబోమని వెల్లడించింది. సోమవారం(ఏప్రిల్ 13) నుంచి ఈ ఆంక్షలు అమలులోకి వస్తాయని వాషింగ్టన్ అధికారికంగా పేర్కొంది.