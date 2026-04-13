ఇరాన్ రేవుల దిగ్బంధనం , చమురు నౌకల రాకపోకలపై ఆంక్షలు- ప్రకటించిన అమెరికా

ఇరాన్​పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా కీలక చర్యలు - ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధిస్తున్నట్లు అమెరికా సైన్యం ప్రకటన

Strait of Hormuz
Strait of Hormuz
Published : April 13, 2026 at 7:07 AM IST

US blockade of Iranian ports: పాకిస్థాన్​లో జరిగిన చర్చలు విఫమైన తర్వాత అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇరాన్​పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా కీలక చర్యలు తీసుకంటోంది. ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధిస్తున్నట్లు సోమవారం అమెరికా సైన్యం (CENTCOM) ప్రకటించింది. ఇరాన్ ఓడరేవుల నుంచి రాకపోకలు సాగించే అన్ని రకాల నౌకలను కదలనీయబోమని వెల్లడించింది. సోమవారం(ఏప్రిల్ 13) నుంచి ఈ ఆంక్షలు అమలులోకి వస్తాయని వాషింగ్టన్ అధికారికంగా పేర్కొంది.

UNITED STATES IRAN SANCTIONS
US IRAN MARITIME BLOCKADE
