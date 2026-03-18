పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో ఆకలి కేకలు రికార్డు స్థాయికి- అత్యంత భయానక స్థితికి ప్రపంచం : WFP

తీవ్రమైన వాతావరణ వైపరీత్యాలు, సైనిక సంఘర్షణలు, కరువు ప్రాంతాల వల్ల ఇప్పటికే ప్రపంచంలో దాదాపు 32 కోట్ల మందికి ఆహార భద్రత లేకుండా పోయిందని డబ్ల్యూఎఫ్‌పీ వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 9:54 AM IST

World Hunger Report 2026 : పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ప్రపంచ ప్రజల ఆకలి కేకలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగే ముప్పు ఉందని ఐక్యరాజ్యసమితి అనుబంధ సంస్థ ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం (డబ్ల్యూఎఫ్‌పీ) హెచ్చరించింది. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల ఆకలి కేకలు ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయికి పెరగొచ్చని, దీనివల్ల ప్రపంచం అత్యంత భయానక స్థితిని ఎదుర్కోబోతోందని పేర్కొంది. బుధవారం స్విట్జర్లాండ్‌లోని జెనీవాలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈవివరాలను డబ్ల్యూఎఫ్‌పీ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కార్ల్ స్కౌ తెలిపారు. తీవ్రమైన వాతావరణ వైపరీత్యాలు, సైనిక సంఘర్షణలు, కరువు ప్రాంతాల వల్ల ఇప్పటికే ప్రపంచంలో దాదాపు 32 కోట్ల మందికి ఆహార భద్రత లేకుండా పోయిందని డబ్ల్యూఎఫ్‌పీ వెల్లడించింది. మూడోవారంలోకి ప్రవేశిస్తున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆహార, ఇంధన వ్యయాలపై పెను ప్రభావాన్ని చూపబోతోందని వార్నింగ్ ఇచ్చింది.

